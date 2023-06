Ấn định lịch chất vấn thương vụ PGA Tour - PIF Saudi

Ngày 11/7, tiểu ban chuyên trách trong Thượng viện Mỹ sẽ chất vấn công khai đối với dự án PGA Tour làm ăn chung với Quỹ đầu tư công Saudi.

Cuộc mổ xẻ dự kiến diễn ra ở thủ đô Washington, do Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal chủ trì với tư cách Chủ tịch tiểu ban thường trực các cuộc điều tra.

Theo Golf Channel ngày 21/6, ông Blumenthal đã ký và ban hành thư mời đến Đặc phái viên PGA Tour Jay Monahan, Chủ tịch Yasir Al-Rumayyan của Quỹ đầu tư công (PIF) Saudi và CEO Greg Norman ở LIV Golf League. Văn bản yêu cầu các đương sự chuẩn bị giải trình về nguồn gốc thương vụ, điều khoản và phương thức hợp tác cụ thể cũng như những tác động, tính cả rủi ro đối với nền golf chuyên nghiệp Mỹ trong tương lai. Nhiều đấu thủ thành viên PGA Tour cũng được mời dự trực tuyến.

Chủ tịch PIF Yasir Al-Rumayyan và CEO LIV Golf Greg Norman sẽ phải ra giải trình trước Thượng viện Mỹ về thương vụ liên doanh với PGA Tour. Ảnh: Golf Digest

Ngay sau khi nhận thư mời từ thượng viện, PGA Tour phản hồi rằng: "Chúng tôi rất mong trả lời chất vấn về thoả thuận khung với PIF Saudi, trong đó PGA Tour vẫn nắm thế dẫn dắt tương lai golf chuyên nghiệp và mang lại lợi ích trong giới. Việc hợp tác trước mắt đã chấm dứt tranh chấp pháp lý tốn kém với LIV Golf League và PIF Saudi". Gần đây, PGA Tour thông báo nội bộ rằng tổ chức đã chi 50 triệu USD cho việc kiện tụng qua lại với tổ chức kinh tế Saudi.

Đặc phái viên Monahan đang tạm ngưng việc PGA Tour để dưỡng sức sau sự cố sức khỏe, chưa rõ thời điểm trở lại. Trong dàn lãnh đạo PGA Tour, Monahan nắm quyền tối thượng. Khi xúc tiến đàm phán với PIF Saudi, chỉ ông, Chủ tịch cùng cấp phó bên hội đồng chính sách trực tiếp thương thảo với Chủ tịch PIF Al-Rumayyan. Quá trình này không có Norman dù đang giữ chức CEO LIV Golf League. Đấu trường này do PIF Saudi sở hữu, sẽ nhập hoạt động thương mại với PGA Tour và DP World Tour, khai thác qua pháp nhân chung. Dự án này được Monahan và Al-Rumayyan đồng công bố trên NBC hôm 6/6. Nhân vật quyền lực nhất PIF Saudi báo tin cho Norman chỉ vài phút trước khi lên sóng.

Chính quyền Mỹ đang lo ngại các ẩn ý trong thương vụ, nhất là khi PGA Tour lật ngược thái độ sau hai năm kịch chiến với PIF Saudi. Bộ Tư pháp nước này cũng đã phát lệnh điều tra với nghi vấn phạm luật chống độc quyền sau khi hai bên công bố kế hoạch mở liên doanh. Giới luật sư Mỹ nhận định luật chống độc quyền có thể gây trở ngại bởi nó hình thành từ việc gộp ba tổ chức lớn vào một tư cách pháp nhân với khả năng thống trị khả kiến.

Khi Bộ tư pháp vào cuộc, liên minh PGA Tour - DP World Tour – PIF Saudi sẽ bị đẩy vào tình trạng treo hoặc nguy cơ đổ vỡ. Theo Golf Digest, lãnh đạo PGA Tour, trong cuộc họp gần đây, đã tính đến khả năng thương vụ mất ít nhất một năm mới có thể triển khai.

Uỷ ban Đầu tư nước ngoài của Mỹ có thể cũng can thiệp với lý do an ninh kinh tế quốc gia.

Quốc Huy