An Cường tham gia triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Góp mặt tại triển lãm, An Cường mang đến không gian trưng bày hiện đại, khắc họa hành trình phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt.

Triển lãm 80 năm Thành tựu kinh tế - xã hội với chủ đề "Rạng rỡ Việt Nam - 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được tổ chức từ ngày 28/8 đến 5/9, tại Trung tâm triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội. Tại sự kiện, Công ty cổ phần Gỗ An Cường góp mặt ở phân khu "Khởi nghiệp kiến quốc" với tư cách một trong những thương hiệu quốc gia tiêu biểu.

Phối cảnh khu vực khu trưng bày của An Cường tại triển lãm. Ảnh: An Cường

Với hơn 30 năm hình thành và phát triển, An Cường mang đến một không gian trưng bày độc đáo, tái hiện hành trình không ngừng đổi mới để vươn lên trở thành một trong những nhà cung cấp vật liệu và giải pháp nội thất gỗ công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam và Đông Nam Á. Sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố lịch sử và công nghệ không chỉ khẳng định dấu ấn trong đổi mới, mà còn lan tỏa thông điệp "An Cường – Đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam".

Hiện nay, đội ngũ An Cường gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng nhằm mang đến cho khách tham quan một không gian triển lãm quy mô, giàu trải nghiệm và ấn tượng. Đây không chỉ là sự chuẩn bị về mặt hình ảnh, mà còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cùng quyết tâm của doanh nghiệp trong việc đồng hành với một sự kiện trọng đại mang tầm quốc gia.

Không gian trưng bày sản phẩm và thành tựu của Gỗ An Cường tại triển lãm có diện tích lên tới 192 m2. Ảnh: An Cường

Bên cạnh đó, việc tham gia triển lãm là cơ hội để An Cường kết nối với đối tác quốc tế, mở rộng thị trường ra Đông Nam Á và toàn cầu, để từ đây, sản phẩm của công ty có thể tiến xa hơn, tạo ra các kết nối trực tiếp như gặp gỡ đối tác, ký kết hợp đồng. Sự kiện là dịp để đơn vị tiếp cận công nghệ mới, học hỏi kinh nghiệm, thúc đẩy xuất khẩu, góp phần vào kim ngạch xuất khẩu quốc gia.

Ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc chi nhánh Hà Nội của An Cường, nhấn mạnh triển lãm mang tính lịch sử và ý nghĩa sâu sắc. Đây là sự kiện đột phá, lớn nhất khu vực Đông Nam Á trong năm nay, nằm trong chuỗi kỷ niệm 80 năm lịch sử đất nước. "Triển lãm là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của ngành công nghiệp Việt Nam, tôn vinh các doanh nghiệp như An Cường sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển", ông nói.

Triển lãm 80 năm Thành tựu kinh tế - xã hội được tổ chức tại Trung tâm triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Trung tâm triễn lãm Quốc gia

Chia sẻ về tiến độ thi công chung tại triển lãm, ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) cho biết các doanh nghiệp đang tất bật thi công với 100% gian hàng đã khởi công. "Chúng tôi sẽ thường xuyên đôn đốc và yêu cầu các đơn vị hoàn thành phần thô trước ngày 18/8 để ngày 19/8, Tổng bí thư và Thủ tướng kiểm tra, đảm bảo sự kiện diễn ra trang trọng và hoành tráng", ông nói.

Hải My