An Cường giới thiệu hệ sinh thái nội thất tại triển lãm A80

Gian trưng bày của An Cường tái hiện hành trình hơn 30 năm đổi mới và giới thiệu vật liệu gỗ, giải pháp nội thất thông minh đến công nghệ hiện đại.

Triển lãm 80 năm Thành tựu kinh tế - xã hội với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra từ ngày 28/8 đến 15/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội. Công ty Cổ phần Gỗ An Cường là một trong những doanh nghiệp đạt "Thương hiệu quốc gia" tham gia sự kiện, có gian hàng tại phân khu Khởi nghiệp kiến quốc.

Gian hàng tại phân khu Khởi nghiệp kiến quốc của Gỗ An Cường tại triển lãm. Ảnh: Gỗ An Cường

Gian hàng trưng bày của An Cường lấy chủ đề "Vững bền phát triển", giới thiệu hệ sinh thái toàn diện gồm: vật liệu gỗ công nghiệp cao cấp, giải pháp nội thất thông minh, sản phẩm an toàn cho sức khỏe và thân thiện môi trường, ứng dụng công nghệ hiện đại.

Không gian triển lãm của Gỗ An Cường thể hiện thông điệp "Đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam". Ảnh: Gỗ An Cường

Bên cạnh đó, với hơn 30 năm hình thành và phát triển, không gian này còn tái hiện chặng đường đổi mới liên tục, khẳng định vị thế là một trong những nhà cung cấp vật liệu và giải pháp nội thất gỗ công nghiệp hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á. Sự kết hợp giữa yếu tố lịch sử và công nghệ hiện đại làm nổi bật dấu ấn phát triển, đồng thời truyền tải thông điệp: "An Cường – Đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam".

Bà Trương Mỹ Linh- Trưởng phòng Truyền thông Gỗ An Cường chia sẻ về sản phẩm cho khách tham quan triển lãm. Ảnh: Gỗ An Cường

Bà Trương Mỹ Linh, Trưởng phòng Truyền thông Gỗ An Cường chia sẻ đến nay, công ty đã trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển. Tuy chỉ đóng góp một phần nhỏ trong 80 năm thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, đơn vị vẫn luôn ấp ủ hoài bão lớn. Tiêu biểu là định hướng xây dựng doanh nghiệp theo mô hình ESG - một tổ chức chú trọng đến môi trường, xã hội và luôn quan tâm đến đội ngũ nhân sự tại An Cường.

"Chúng tôi cam kết sẽ đưa doanh nghiệp đạt mục tiêu net zero trước năm 2030, sớm hơn 20 năm so với cam kết của chúng tôi với Chính phủ là vào năm 2050", bà khẳng định.

Hải My