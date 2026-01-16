Ăn Cùng Bà Tuyết và PVI triển khai bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Chính sách bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm được áp dụng với từng sản phẩm giá từ 2.000 đồng nhằm tăng mức độ bảo vệ cho người tiêu dùng.

Thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết và Bảo hiểm PVI vừa kết hợp triển khai chương trình bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm. Đại diện thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết cho biết chương trình bảo hiểm được thực hiện gắn với từng sản phẩm, không phụ thuộc vào hình thức mua sắm hay giá trị giao dịch. Mức trách nhiệm bảo hiểm tối đa lên tới 10 tỷ đồng, vận hành theo các nguyên tắc và quy trình do Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm PVI quản lý. Đây được xem là bước đi thể hiện cách tiếp cận thận trọng và có tính dài hạn trong chiến lược phát triển thương hiệu.

"Ăn Cùng Bà Tuyết quyết định triển khai bảo hiểm vì sự an tâm của khách hàng là một phần không tách rời của giá trị thương hiệu. Với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, trách nhiệm không chỉ dừng lại khi sản phẩm được bán ra mà còn gắn liền với bảo vệ người tiêu dùng trong quá trình sử dụng", vị đại diện nói.

Đại diện thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết (trái) và Bảo hiểm PVI tại lễ ký kết hợp tác bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm. Ảnh: PVI

Trong lần hợp tác này, PVI đóng vai trò là đơn vị cung cấp giải pháp và quản lý toàn bộ quyền lợi liên quan đến bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ này có nhiều năm kinh nghiệm triển khai các chương trình bảo hiểm trách nhiệm và hệ thống đối tác mở rộng toàn quốc. Điều này đảm bảo việc vận hành được thực hiện theo quy trình và nguyên tắc rõ ràng, phù hợp với quy định hiện hành.

Theo đại diện PVI, việc lựa chọn một đơn vị bảo hiểm độc lập giúp quyền lợi của khách hàng được đặt trong một cơ chế minh bạch, có khả năng thực thi, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào cam kết nội bộ của thương hiệu. Đồng thời, điều này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chính doanh nghiệp trong việc duy trì chất lượng và kiểm soát rủi ro.

Từ góc nhìn thị trường, động thái của An Cùng Bà Tuyết phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận xây dựng thương hiệu. Bảo hiểm không còn được nhìn nhận như một chi phí bổ sung mà trở thành một cấu phần trong chiến lược quản trị rủi ro và củng cố niềm tin khách hàng. Việc áp dụng cho toàn bộ sản phẩm, không phân biệt giá trị hay kênh phân phối, cho thấy nỗ lực mở rộng trách nhiệm thương hiệu theo hướng đồng bộ và có hệ thống.

An Cùng Bà Tuyết triển khai bảo hiểm cho khách hàng, áp dụng cho sản phẩm chỉ từ 2.000 đồng. Ảnh: PVI

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam, cung cấp đa dạng sản phẩm cho cá nhân, gia đình và doanh nghiệp như: bảo hiểm sức khỏe (PVI Care), bảo hiểm xe cơ giới, tài sản, du lịch và tai nạn... Đơn vị nổi bật với mạng lưới rộng khắp, dịch vụ tiện ích (bảo lãnh viện phí, hỗ trợ 24/7) và quy trình bồi thường nhanh chóng.

