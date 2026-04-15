An cư kết hợp đầu tư tại Capital Square Đà Nẵng

Capital Square Đà Nẵng sở hữu vị trí trung tâm ven sông Hàn, đáp ứng nhu cầu an cư, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư nhờ pháp lý lâu dài và khả năng cho thuê.

Đà Nẵng là một trong những đô thị đáng sống, với tốc độ gia tăng dân số ổn định, dự kiến đạt khoảng 2,86 triệu người năm 2025. Thành phố ghi điểm nhờ môi trường sống trong lành, mật độ dân cư hợp lý và sự hài hòa giữa biển, sông, núi. Cùng với đó, lối sống văn minh, thân thiện của người dân địa phương giúp cư dân mới, nhất là gia đình trẻ và chuyên gia nước ngoài, dễ thích nghi.

Song song, Đà Nẵng bước vào giai đoạn tăng trưởng kinh tế rõ nét. Trong quý I, địa phương thu hút hơn 57.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, tăng mạnh so với cùng kỳ. Thành phố cũng cấp phép 29 dự án mới với tổng vốn hơn 53.800 tỷ đồng, cùng dòng vốn FDI tiếp tục gia tăng. Theo giới chuyên gia, diễn biến này góp phần mở rộng cơ hội việc làm, thúc đẩy hạ tầng và dịch vụ, củng cố vai trò điểm đến cho phát triển sự nghiệp và đầu tư dài hạn.

Trong bối cảnh nhu cầu an cư ngày càng cao, người mua nhà không chỉ tìm kiếm một nơi ở tiện nghi mà còn ưu tiên không gian phù hợp phong cách sống và có khả năng gia tăng giá trị.

Capital Square nằm giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn. Ảnh: Chủ đầu tư

Nằm tại trung tâm Đà Nẵng, giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn, Capital Square hưởng lợi từ vị trí kết nối các khu vực trọng điểm về kinh tế, giáo dục và giải trí. Dự án hướng đến nhóm doanh nhân, trí thức, chuyên gia nhờ khả năng di chuyển thuận tiện đến khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời sở hữu không gian sống ven sông Hàn.

Dự án cũng được đánh giá cao nhờ pháp lý sở hữu lâu dài và khả năng khai thác cho thuê đối với khách nước ngoài, tạo dư địa gia tăng giá trị và hiệu quả đầu tư trong dài hạn.

Capital Square hướng đến xây dựng một cộng đồng cư dân tinh hoa. Ảnh: Chủ đầu tư

Hệ thống tiện ích phong phú, được phát triển đồng bộ cũng là điểm cộng của khu đô thị. Từ trung tâm thương mại, tuyến phố thương mại, văn phòng quốc tế, quảng trường, khu thể thao, bể bơi đến các tiện ích chăm sóc sức khỏe và giải trí, tất cả đều được thiết kế đồng bộ, đáp ứng nhu cầu "sống sang, sống chất", đặc biệt là các gia đình đa thế hệ.

Ngoài ra, Capital Square hướng đến xây dựng một cộng đồng cư dân tinh hoa - quy tụ những người thành đạt, có cùng tư duy và phong cách sống. "Đây sẽ vừa là nơi ở, vừa là môi trường kết nối, mở rộng mối quan hệ và tạo ra nhiều cơ hội hợp tác trong công việc và kinh doanh", đại diện chủ đầu tư nhận định.

Phối cảnh không gian sống tại Capital Square. Ảnh: Chủ đầu tư

Cũng theo vị đại diện này, sự dịch chuyển của nhóm cư dân thu nhập cao đến Đà Nẵng phản ánh xu hướng lựa chọn điểm đến gắn với cơ hội kinh tế, môi trường sống và triển vọng nghề nghiệp. Trong bối cảnh đó, các khu đô thị tại lõi trung tâm, sở hữu pháp lý rõ ràng và hệ tiện ích đồng bộ như Capital Square được xem là lựa chọn đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư và đầu tư, góp phần định hình chuẩn sống tại đô thị ven biển.

Thế Đan