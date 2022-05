Án chung thân cho kẻ đâm tài xế taxi trên đường trốn truy nã

Hà NộiĐặng Phạm Sáu, nghi phạm giết người, trên đường lẩn trốn cho rằng tài xế taxi ngầm báo tin nên cầm dao đâm hai nhát trúng ngực.

Ngày 23/5, Sáu, 52 tuổi, trú huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá, bị TAND Hà Nội phạt tù chung thân về tội Giết người, theo điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Bản án nhận định, bị cáo phạm tội với tính chất côn đồ, có nhân thân xấu, từng bị Công an tỉnh Thanh Hoá đưa đi cai nghiện bắt buộc năm 2007; bị phạt 5 năm tù về tội Tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma tuý, năm 2010.

Đặng Phạm Sáu tại phiên xét xử ngày 23/5. Ảnh: Danh Lam

Tháng 4/2021, Sáu bị Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố tội Giết người, sau khi đoạt mạng con trai chủ tiệm cầm đồ tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thuỷ. Sáu bỏ trốn ra Hà Nội và bị phát lệnh truy nã.

Khoảng 14h30' ngày 16/5/2021, Sáu mang theo dao bầu, đứng tại khu vực đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên, bắt taxi của anh Nguyễn Trần Minh, 46 tuổi, yêu cầu chở về Thanh Hoá.

Trên đường đi, Sáu nói không mang tiền, khi nào đến nơi, lấy được tiền sẽ trả. Anh Minh cho rắng hắn sẽ không trả tiền nên muốn từ chối, nói không mang giấy tờ nên không thể chở đi tỉnh. Đến khu vực khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, tài xế dừng xe gọi cho vợ hỏi về giấy tờ xe và gửi định vị vị trí.

Cáo trạng nêu, Sáu nghĩ anh Minh đang ra ám hiệu cho vợ báo công an đến bắt mình nên rút dao bầu đâm hai nhát. Tài xế chống cự, giằng co và hô hoán, sau đó được một người đi đường tới hỗ trợ khống chế Sáu và báo công an.

Sáu bị Công an huyện Thanh Oai tạm giam cùng ngày. Bị hại được cấp cứu kịp thời, thương tích 11%.

Sáu lúc bị khống chế. Ảnh: Văn Hoàng

Sau bản án hôm nay, Sáu đang tiếp tục bị điều tra trong vụ án mạng tại tỉnh Thanh Hoá.

Hải Thư