Ăn chơi như người bản xứ khi đến Singapore

Du khách thích sự ngọt ngào có thể ghé bảo tàng kem và nếu muốn thử cảm giác mạnh hãy chơi trò xe trượt khi đến Singapore.

Dưới đây là gợi ý của Tổng cục Du lịch Singapore (STB) trên VnExpress dành riêng cho du khách Việt Nam về các điểm đến, ăn uống và hoạt động vui chơi giải trí khi tới tham quan. Tiêu chí của các lựa chọn là đem đến cho du khách Việt những trải nghiệm như người bản xứ, điểm đến thân thiện với gia đình, tụ điểm giải trí hấp dẫn nhưng vẫn đảm bảo tối ưu chi phí.

Các trải nghiệm dành cho nhóm gia đình

Bird Paradise: mở cửa từ giữa năm nay, công viên Bird Paradise nằm trong khu bảo tồn động vật hoang dã Mandai rộng hơn 17 ha, là nơi sinh sống của hơn 3.500 con chim thuộc 400 loài. Du khách có thể dành một ngày khám phá ở đây, có khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ.

Các trải nghiệm nên thử: Cho chim ăn (theo khung giờ nhất định), các buổi trình diễn tại Sky Amphitheatre, tour được thiết kế riêng có hướng dẫn viên.

Giờ mở cửa: 9h-18h. Giá vé: 48 SGD (gần 860.000 đồng) với người lớn, 33 SGD (gần 590.000 đồng) với trẻ em 3-12 tuổi. Địa chỉ: Số 20 đường Mandai Lake.

Night Safari: cùng nằm trong khu bảo tồn động vật hoang dã Mandai là vườn thú đêm Night Safari, nơi sinh sống của 900 động vật thuộc 100 loài. Tại công viên động vật hoang dã về đêm đầu tiên trên thế giới này, du khách có thể chiêm ngưỡng các loại động vật quý hiếm đối mặt nguy cơ tuyệt chủng như voi châu Á, gấu trúc và hổ Malaysia.

Sư tử tại Night Safari. Ảnh: Instagram/Iamjacobtseng

Các trải nghiệm nên thử: 4 tuyến đường đi bộ khám phá thế giới hoang dã ban đêm, tour phiêu lưu trên xe điện cùng hướng dẫn viên.

Giờ mở cửa: 19h15-24h. Giá vé người lớn 55 SGD (980.000 đồng), trẻ em 3-12 tuổi 38 SGD (gần 680.000 đồng). Địa chỉ: 80 đường Mandai.

Bảo tàng kem (Museum of Ice Cream): có nguồn gốc từ Mỹ, mô hình bảo tàng kem thu hút được nhiều người hâm mộ khắp nơi, kể cả các ngôi sao nổi tiếng như Beyonce, David Beckham, Katy Perry. Bảo tàng mở cửa tại Singapore từ cuối 2021, cung cấp hàng trăm hương vị kem từ truyền thống đến sáng tạo và các góc chụp ảnh đẹp dành cho du khách đam mê "sống ảo".

Giờ mở cửa: 10h-18h (thứ 2-4), 10h-21h (thứ 5-chủ nhật). Giá vé trong tuần từ 36 SGD (hơn 640.000 đồng), cuối tuần từ 42 SGD (gần 750.000 đồng). Trẻ em dưới 2 tuổi miễn phí vé vào cửa. Địa chỉ: 100 đường Loewen.

Du khách trải nghiệm các hoạt động tại Bảo tàng Kem. Ảnh: Tickets

Các trải nghiệm nên thử: Sprinkle Pool (hồ kẹo cốm) - nơi du khách ngụp lặn trong biển các loại topping kem rực rỡ, không gian màu hồng của bãi biển California, thưởng thức kem tại quầy tráng miệng, mua quà lưu niệm.

Bảo tàng trẻ em (Children's Museum): là bảo tàng đầu tiên của Singapore được thiết kế dành riêng cho trẻ nhỏ từ 12 tuổi trở xuống, nằm trong tòa nhà cổ hai tầng. Thông qua các khu vực triển lãm và vui chơi, du khách nhí và gia đình sẽ được trải nghiệm chuyến phiêu lưu về quá khứ, khám phá lịch sử và con người Singapore.

Giờ mở cửa: có 4 khung giờ tham quan là 9h, 11h, 14h, 16h. Giá vé người lớn 15 SGD (270.000 đồng), trẻ em 10 SGD (gần 180.000 đồng). Địa chỉ: 23-B phố Coleman.

Các trải nghiệm nên thử: Triển lãm "A Voyage Back In Time" (Hành trình trở về quá khứ) tái hiện lại một Singapore xưa kia, triển lãm LKY100 - The Boy Who Became Prime Minister (Cậu bé trở thành thủ tướng) để tìm hiểu về vị thủ tướng đầu tiên của Singapore.

Các trải nghiệm cảm giác mạnh

Hyperdrive: là trò chơi đua xe điện 3 cấp độ mới mở cửa đón khách từ 24/8, kết hợp giữa trải nghiệm đua xe thực tế và trò chơi thực tế ảo.

Trò chơi có đường đua xe dài 308 m cùng 14 khúc cua. Du khách có thể tham gia cuộc đua cùng bạn bè, thu thập các vũ khí như "bom", "tên lửa" để tăng tốc độ, vượt qua đối thủ. Giờ mở cửa: 12h30-21h các ngày trong tuần, cuối tuần và dịp lễ từ 10h đến 21h. Giá vé: 45 SGD (hơn 800.000 đồng). Địa chỉ: bãi biển Palawan.

Skyline luge: là trò chơi xe trượt đầu tiên ở Đông Nam Á với 4 đường đua Kupu Kupu, Expedition, Jungle và Dragon. Các đường đua có độ dài từ 628 đến 688 m. Mỗi đường đua đều có các góc cua dốc tạo cảm giác hồi hộp cùng tầm nhìn hướng biển. Trò chơi dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên và có chiều cao từ 110 cm.

Giờ mở cửa: 11h-19h30 (thứ 2-5), 11h-21 (thứ 6), 10h-21 (cuối tuần, dịp lễ). Giá vé từ 23 SGD (gần 410.000 đồng). Địa chỉ: 45 Siloso Beach Walk, đảo Sentosa.

Trò chơi Skyline luge trên đảo Sentosa. Ảnh: Skylineluge

Sling shot: trò chơi cảm giác mạnh mới nhất tại Clarke Quay. Tham gia trò chơi, du khách sẽ được đưa lên độ cao 70 m với tốc độ 160 km/h, xoay vòng 360 độ trước khi thả mình chiêm ngưỡng toàn cảnh khu vực Clarke Quay từ trên cao. Sau khi xuống mặt đất, người chơi còn có thể xem lại những hình ảnh của mình thông qua video. Giờ mở cửa: 16h30-23h hàng ngày. Giá vé từ 45 SGD (800.000 đồng). Địa chỉ: 3E đường River Valley, Block E.

Ăn như người bản xứ

Little India Street Food Tour - A Gastronomic Exploration: Tour ẩm thực khám phá những quán ngon tại khu tiểu Ấn, giúp du khách khám phá sự đa dạng của ẩm thực Ấn Độ tại Singapore và truyền thống lâu đời của khu phố. Thời gian: 3 tiếng. Giá tour 80 SGD (gần 1,5 triệu đồng) một người, tối thiểu hai khách một tour.

Beyond Michelin Chinatown Food Tour - Uncover Hidden Delights: Tour ẩm thực khám phá những quán ngon không nhiều người biết tại khu phố Tàu. Ngoài những quán được trao sao Michelin, phố Tàu còn nhiều cửa hàng bán đồ ăn ngon khác mà người dân địa phương yêu thích. Tham gia tour, du khách sẽ lần lượt được thưởng thức 8 món ăn độc đáo, từ cơm gà Hải Nam đến cà phê truyền thống. Thời lượng tour: 3 tiếng, giá tour 80 SGD (gần 1,5 triệu đồng) một người, tối thiểu 2 người một tour.

Bicycle & Food Tour - Taste on Two Wheels: Tour xe đạp và khám phá ẩm thực qua các khu phố Tàu, Kampung Glam và tiểu Ấn. Tour được thiết kế giúp du khách hiểu rõ hơn về sự hòa hợp của các cộng đồng đa sắc tộc và sự pha trộn độc đáo của các nền văn hóa tại Singapore, đồng thời giới thiệu những món ăn đặc trưng. Thời lượng 3 tiếng, giá tour 90 SGD (1,6 triệu đồng), tối thiểu 2 người một tour.

Trải nghiệm khám phá văn hóa Singapore

Tour xe Vespa cổ kèm xe sidecar đầu tiên trên thế giới: du khách đội mũ bảo hiểm, đi qua những con phố sôi động của Singapore trên chuyến tham quan bằng xe Vespa cổ điển. Dưới đây là một số hành trình được yêu thích nhất:

District Art Tour: A Historical Canvas (Tour khám phá nghệ thuật qua các khu vực trung tâm): Trải nghiệm này sẽ đưa du khách khám phá Asian Civilisations Museum (Bảo tàng Văn minh châu Á), National Gallery Singapore (Bảo tàng Quốc gia Singapore) và nhiều địa điểm mang tính di sản đặc trưng khác của Singapore. Du khách sẽ được tìm hiểu về quá trình chuyển đổi của khu trung tâm, khởi đầu từ trung tâm hành chính, nay đã trở thành trung tâm văn hóa sôi động. Thời lượng: 1-2 tiếng. Giá tour 198 SGD (3,5 triệu đồng) một tiếng hoặc 396 SGD (hơn 7 triệu đồng) 2 tiếng một người.

Joo Chiat & Katong Tour: Nonyas, Babas, and Peranakans (Tour khám phá các khu phố Joo Chiat và Katong): Trải nghiệm này sẽ đưa du khách khám phá những cung đường đầy màu sắc tại các khu phố di sản Joo Chiat và Katong. Người tham gia sẽ được chiêm ngưỡng những ngôi nhà phố trang nhã, trước đây là nơi ở của cộng đồng đa dạng người nhập cư, từ người lai Á-Âu, Malay, Trung Quốc đến Ấn Độ. Thời lượng tour: 1-2 tiếng, giá tour 198 SGD (hơn 3, 5 triệu đồng) một người.

Crazy Rich Asians Insta Tour with Cocktail Making Workshop (Tour khám phá Singapore phiên bản Crazy Rich Asians, kết hợp với workshop pha chế cocktail): Tour lấy cảm hứng từ bộ phim nổi tiếng "Crazy Rich Asians" sẽ đưa du khách ghé thăm các địa điểm mang tính di sản của Singapore xuất hiện trong bộ phim. Cuối hành trình, du khách tự tay pha chế ly cocktail để tự thưởng cho hành trình kéo dài 3 tiếng. Giá tour từ 396 SGD một người.

