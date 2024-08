Ăn, chơi, mua sắm thả ga ở các tổ hợp giải trí Singapore

Universal Studios Singapore - 'thiên đường giải trí' điện ảnh

Nhắc đến trung tâm vui chơi tại đảo quốc, du khách không nên bỏ qua Universal Studio tọa lạc trên đảo Sentosa. Công viên giải trí lấy cảm hứng từ các huyền thoại phim ảnh Hollywood, chia thành 7 khu vực theo chủ đề với đa dạng hoạt động, trò chơi, điểm tham quan, ăn uống...

Một trong số đó là "Battlestar Galactica: Con người vs Người máy (Battlestar Galactica: Human vs Cylon). Tàu lượn siêu tốc với hai đường rây xanh - đỏ đan vào nhau giữa không trung hứa hẹn mang lại cảm giác phấn khích cho những người thích cảm giác mạnh.

Ngoài ra, hai khu trò chơi 3D "Cuộc chiến của Transformers" (Transformers: The Ride) và "Sự trả thù của xác ướp" (Revenge of the Mummy) cũng rất đông khách xếp hàng chờ đến lượt chơi. Transformer mang đến cho du khách cảm giác dạo bước giữa "rừng" robot nhờ công nghệ 3D. Trong khi Mummy lại đưa bạn vào hành trình ma mị, u ám trong ngôi mộ Ai Cập cổ đại trên tàu lượn siêu tốc. Ảnh: Wikimedia Commons