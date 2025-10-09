Ăn 3 kg kẹo dẻo trong 3 ngày, tài xế nhập viện cấp cứu

AnhThèm kẹo dẻo, Nathan Rimmington, 33 tuổi, mua một túi 3 kg và ăn hết trong 3 ngày, sau đó lên cơn đau bụng dữ dội phải nhập viện.

Nathan Rimmington, người điều hành một công ty xe tải hạng nặng ở Barnsley, Nam Yorkshire, bỗng lên cơn thèm kẹo dẻo vị cola, theo Mirror, hôm 8/10. Vì ngại đi siêu thị, anh lên mạng đặt mua một "túi khổng lồ" 3 kg của hãng Haribo với giá 18 bảng Anh (hơn 636.000 đồng), loại túi thường chỉ dành cho các cửa hàng nhỏ. Sau khi nhận được kẹo, tài xế xe tải này ăn ngấu nghiến trong 3 buổi tối sau bữa ăn, nạp vào cơ thể tổng cộng hơn 10.000 calo.

Khoảng hai ngày sau "bữa tiệc" kẹo, ông bố một con bắt đầu phải chịu đựng những cơn đau quặn bụng dữ dội. "Ngày hôm sau, bụng tôi đau dữ dội. Tôi không thể ra khỏi giường và mồ hôi vã ra, thật kinh khủng", Nathan kể.

Khi tình trạng không cải thiện, anh buộc phải đến gặp bác sĩ gia đình. "Tôi nằm sõng soài trên sàn phòng chờ vì những cơn đau bụng nhói lên kinh khủng", anh nói. Bác sĩ lập tức chuyển anh đến Bệnh viện Rotherham ở Nam Yorkshire. Ban đầu, các bác sĩ cũng bối rối, nghĩ anh bị ngộ độc thực phẩm nặng nhưng sau khi phát hiện nồng độ gelatin cao trong cơ thể Nathan, họ đã hỏi kỹ về thói quen ăn kẹo của anh.

"Ban đầu, họ nói 'cơ thể anh có rất nhiều gelatin, có phải anh ăn nhiều kẹo không?'. Tôi nói có ăn vài viên kẹo cola, họ hỏi bao nhiêu và tôi đáp '3 kg'. Tôi đã không nghĩ rằng điều đó lại tệ đến vậy", Nathan chia sẻ.

Nathan nhập viện sau khi ăn 3 kg kẹo dẻo trong ba ngày. Ảnh: Kennedy News and Media

Gelatin có trong hầu hết loại kẹo dẻo, có thể gây tắc ruột nếu tiêu thụ với số lượng lớn. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân cần phải phẫu thuật. Sau khi xác định được nguyên nhân, bác sĩ chẩn đoán Nathan bị viêm túi thừa cấp tính, một tình trạng viêm và nhiễm trùng đột ngột ở ruột già.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), viêm túi thừa là một tình trạng ảnh hưởng đến ruột già, gây đau bụng và các triệu chứng khác. Nó được gây ra bởi các túi phình nhỏ trong thành ruột gọi là túi thừa. Ngoài nhiễm trùng, các triệu chứng khác có thể bao gồm đau bụng dữ dội, liên tục, sốt cao và chảy máu hoặc đi ngoài ra chất nhầy.

Nathan phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt 6 ngày, được yêu cầu nhịn ăn uống hoàn toàn và truyền dịch tĩnh mạch liên tục để thanh lọc cơ thể, nhờ đó anh hồi phục hoàn toàn. Một năm sau sự cố, Nathan cho biết không ăn thêm một viên kẹo cola nào nữa.

"Đó là lỗi ngớ ngẩn của tôi", anh nói. "Nó giống như một nỗi ám ảnh, giờ nhìn thấy kẹo cola là tôi nghĩ mình sắp phải vào phòng cấp cứu".

Từ trải nghiệm nhớ đời, Nathan khuyên: "Hãy ăn có chừng mực, đừng 'chơi lớn' mà mua cả cân một lúc".

Bình Minh (Theo Manchester Evening News, Mirror)