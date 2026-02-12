Amway tạo dấu ấn với công nghệ lọc nước trên New eSpring









Ngày 8/1, tại Tech Awards, Amway được xướng tên tại hạng mục thương hiệu máy lọc nước nổi bật của năm 2025. Trước đó, thương hiệu này giành chiến thắng tại Sản phẩm tôi yêu (thuộc khuôn khổ Tech Awards 2025) với máy lọc nước New eSpring và máy lọc không khí Atmosphere Mini. Lần đầu góp mặt tại Tech Awards, Amway lập "hat-trick" giải thưởng, đánh dấu bước khởi đầu ấn tượng cho hành trình mang công nghệ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Sau buổi vinh danh, bà Ôn Minh Hằng, Phó tổng giám đốc Amway Việt Nam chia sẻ về những dấu mốc trong 40 năm nghiên cứu phát triển New eSpring và vai trò của những công nghệ lọc nước mới trong việc chăm sóc sức khỏe cho người Việt. - Lần đầu tham gia Tech Awards, New eSpring đã giành được nhiều giải thưởng lớn, theo bà, những điểm nổi bật nào đã giúp máy lọc nước này tạo được niềm tin và chinh phục người tiêu dùng Việt Nam? - Với Amway, sự khác biệt lớn nhất đến từ hành trình 40 năm nghiên cứu và hát triển trong lĩnh vực xử lý nước tại nhà. Không nhiều thương hiệu trên thế giới có thể nói rằng họ đã dành bốn thập kỷ chỉ để tập trung vào một điều: làm sao đưa nguồn nước sạch, an toàn đến tay người dùng. Từ những năm 1980, khi vấn đề ô nhiễm nước chưa thực sự trở thành mối quan tâm toàn cầu như ngày nay, chúng tôi đã bắt tay vào nghiên cứu chất lượng nước. Đội nghiên cứu của đơn vị khi đó giành nhiều thời gian để theo dõi diễn biến ô nhiễm nguồn nước trên toàn thế giới, từ đó chủ động cập nhật những chất gây ô nhiễm "vô hình" mới nổi vào quy trình lọc. New eSpring là thành quả mới nhất từ quá trình nghiên cứu lâu dài đó. Máy kết hợp Bộ lọc Carbon e3 và đèn UV-C LED trong một thiết kế nhỏ gọn, có khả năng giảm thiểu đến 170 chất gây ô nhiễm và 99,9% vi khuẩn, vi rút, bào nang trong nước (theo xác nhận từ Tổ quốc Quốc tế NSF).

- Amway đã ứng dụng những công nghệ mới nào để New eSpring có thể lọc được các "chất ô nhiễm mới nổi" như vi nhựa hay hóa chất vĩnh cửu? - Việc đầu tư để New eSpring có thể lọc được các "chất ô nhiễm mới nổi" là trọng tâm chiến lược nghiên cứu của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy mối nguy hại lớn cho nguồn nước uống hiện đại chính là những chất gây ô nhiễm "vô hình". Hiện nay, nguồn nước bị ô nhiễm bởi rất nhiều chất mà các hệ thống tiêu chuẩn về nước có thể vẫn chưa kịp cập nhật. Điển hình là vi nhựa, hóa chất vĩnh cửu PFOA, PFOS... Những chất này có thể tồn tại trong môi trường lâu dài, và tích lũy trong cơ thể con người gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Amway đã nghiên cứu về những chất này và tìm cách giảm thiểu chúng thông qua việc liên tục cải tiến bộ lọc New eSpring. Sự đầu tư "chất xám" thể hiện rõ qua Bộ lọc Carbon e3. Bộ lọc này tích hợp ba màng lọc khác nhau bên trong một lõi lọc nhỏ gọn, tạo nên khả năng lọc hơn 170 chất gây ô nhiễm, trong đó có cả vi nhựa, PFOA, PFOS. Nước lúc này, vốn đã sạch lại tiếp tục đi qua khu vực làm sạch thứ 2 là đèn UV-C LED Phương pháp này có khả năng khử khuẩn trong nước mà không dùng hóa chất. Các tia cực tím năng lượng cao có khả năng phá hủy ADN và ARN của các vi sinh vật một cách hiệu quả (theo nghiên cứu "Vô hiệu hóa virus bằng ánh sáng).

- Tốc độ tăng trưởng và doanh số của New eSpring tại Việt Nam phản ánh điều gì về xu hướng chăm sóc sức khỏe tại gia hiện nay? - Máy lọc nước New eSpring chính thức ra mắt thị trường Việt Nam đầu năm 2025 và đã nhanh chóng trở thành thương hiệu máy lọc nước được nhiều người biết đến. Tốc độ tăng trưởng và doanh số rất khả quan. Máy được các nhà phân phối trên khắp cả nước mang đến tay người tiêu dùng, và chúng tôi dự đoán nhu cầu sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm 2026. Bản thân New eSpring trong nhiều năm qua được xác nhận là "Hệ thống xử lý nước tại nhà bán chạy số 1 Thế giới" (Dựa trên nghiên cứu của Verify Markets về doanh số toàn cầu năm 2024. Tuyên bố có hiệu lực đến tháng 4/2027) Điều này cho thấy người tiêu dùng Việt ngày càng có ý thức tốt hơn trong việc chăm sóc sức khỏe, ngay từ những thứ cơ bản như nước uống. Người tiêu dùng không còn thụ động chờ đợi mà chủ động tìm kiếm giải pháp. Tôi nhận thấy một xu hướng rất rõ là người dùng đang chuyển từ tư duy "nước tốt" sang tư duy "nước sạch và an toàn". Lý do vì một nguồn nước được xem là tốt cho sức khỏe trước tiên phải là nguồn nước sạch. Đó là nước đã loại bỏ được các chất gây ô nhiễm, loại bỏ được vi khuẩn, vi rút, bào nang. Và New eSpring được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đó.

- Amway đang hướng đến hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện như thế nào để đồng hành cùng người tiêu dùng Việt? - Amway hiện diện tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, chúng tôi đang xây dựng một hệ sinh thái sức khỏe, nơi mọi sản phẩm đều liên kết với nhau để hướng đến một mục tiêu chung: Giúp người dùng có thể "Sống khỏe chủ động". Xu hướng tiêu dùng đang thay đổi rất rõ. Người dùng không còn tìm kiếm các sản phẩm riêng lẻ, mà muốn những giải pháp đồng bộ, toàn diện. Họ quan tâm đến chất lượng nước uống, chất lượng không khí trong nhà, dinh dưỡng hàng ngày, chăm sóc da, và cả cách họ nấu nướng. Tất cả những yếu tố này đều ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Tại Amway, chúng tôi đã xây dựng nên hệ sinh thái các sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu tạo nên một "tổ ấm khỏe mạnh" cho người dùng. Có thể kể đến các thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ Nutrilite, sản phẩm làm đẹp từ Artistry, máy lọc nước New eSpring, máy lọc không khí Atmosphere Mini... Bên cạnh đó, các nghiên cứu cho thấy hiện nay người dân Việt Nam có tuổi thọ trung bình đạt gần 75 nhưng tuổi khỏe mạnh chỉ vào khoảng 65 tuổi (Theo Niên giám Tổng cục thống kê năm 2023 và WHO - Healthy life expectancy (HALE) at birth). Ở Amway, chúng tôi vẫn tiếp tục ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào sản phẩm để hỗ trợ nâng cao chất lượng sống. Chúng tôi mong muốn có thể mang đến các giải pháp giúp người dùng vừa có thể sống lâu và sống khỏe mạnh. Đó là tương lai mà nhiều người đang mong đợi.