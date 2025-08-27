Amsterdam - thiên đường cho người yêu bơi lội

Hà LanHàng loạt kênh đào, ao hồ, sông suối, là thiên đường giải nhiệt giữa mùa hè nắng nóng của người dân Amsterdam.

Năm 2023, Amsterdam chỉ có một địa điểm bơi ngoài trời. Hè này, thành phố đã có 13 địa điểm hợp pháp để người dân bơi lội trong kênh đào, ao hồ hay sông suối, dù người dân thường xuyên sử dụng hàng chục địa điểm không chính thức khác.

Nằm khuất khỏi tuyến đường thủy Ij, cách ga tàu trung tâm Amsterdam một đoạn đi bộ ngắn, khu Marineterrein, căn cứ hải quân cũ được sử dụng từ thế kỷ 17, là một trong những địa điểm mới nhất được chính quyền cấp phép.

Người dân bơi lội giải nhiệt giữa ngày hè nắng nóng ở Amsterdam hôm 13/8. Ảnh: AP

Vào một buổi chiều nắng nóng tháng 8, các cầu tàu và công viên gần đó chật kín người dân địa phương bơi lội, tắm nắng và thư giãn giữa bóng râm, bên cạnh một bản sao mô phỏng chiếc tàu chở hàng của Công ty Đông Ấn Hà Lan từ thế kỷ 18.

"Tôi đã xem một video trên Instagram giới thiệu vài nơi có thể bơi lội và địa điểm này ở gần nhà, vì thế quyết định đi trải nghiệm", Noortje Mol cho biết.

Tại Amsterdam, thành phố nổi tiếng về sự bình đẳng, các bãi tắm miễn phí cho mọi người nhưng không có vòi sen hay nhân viên cứu hộ túc trực. Căn cứ cũ này mới được quy định là khu vực bơi lội hợp pháp vào đầu năm nay. Trước đó, người dân bơi tại đây có thể bị phạt 170 euro (khoảng 200 USD).

Thành phố thường xuyên kiểm tra chất lượng nước và kết quả được công bố trên một trang web quốc gia.

"Mọi người nghĩ nước bẩn, nhưng thực tế là không", Mike von Hütter, người Argentina, nói khi ngồi trên cầu tàu.

Bãi tắm cạnh bảo tàng Hàng hải ở Amsterdam đông người hôm 13/8. Ảnh: AP

Những người bơi lội vào sáng sớm thường lớn tuổi hơn và có ngoại hình thể thao hơn so với những người bơi giải trí vào buổi chiều. Một phụ nữ đang chạy bộ đã cởi bỏ quần áo tập luyện và lặn xuống, bơi vài vòng trước khi mặc lại đồ và tiếp tục chạy.

Nhiều khu vực bơi lội của Hà Lan cho phép tắm tiên và một số "bãi tắm khỏa thân" thậm chí quy định người đến bơi bắt buộc phải khỏa thân. Khu vực căn cứ hải quân cũ quy định mọi người phải mặc đồ bơi, nhưng một số người bơi vào buổi sáng không tuân thủ.

"Có một khu vực thay đồ nhưng buổi sáng không ai sử dụng", Myra de Rooy, 68 tuổi, cho hay.

Nhiều người dân địa phương vẫn nhảy xuống vùng nước gần nhất khi muốn giải nhiệt dù đó không phải bãi tắm chính thức.

Ở phía bên kia thành phố, Hans, người từ chối cung cấp họ vì đang bơi ở một địa điểm không chính thức, vẫn bơi hàng ngày trong một con kênh bên cạnh thuyền bè qua lại.

"Ngày nào tôi cũng bơi và chưa bao giờ gặp rắc rối", ông nói.

Hồng Hạnh (Theo AP)