AMS hợp tác Sở du lịch Khánh Hòa quảng bá The Arena Cam Ranh

Công ty cổ phần Quản lý và Dịch vụ The Arena (AMS) được chủ đầu tư chuyển giao quyền vận hành, quản lý, phát triển kinh doanh tổ hợp, đồng thời ký kết hợp tác chiến lược với Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa và các đối tác.

Lễ khai trương vận hành chạy thử Tổ hợp ghỉ dưỡng và giải trí The Arena vừa được tổ chức tại Khánh Hòa. Tại sự kiện, Công ty cổ phần Trần Thái Cam Ranh – chủ đầu tư dự án – đã chuyển giao vận hành Tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí The Arena cho Công ty cổ phần Quản lý và Dịch vụ Arena (Arena Management & Service, AMS).

Chủ đầu tư ký kết chuyển giao quyền vận hành cho Công ty cổ phần Quản lý và Dịch vụ The Arena (AMS). Ảnh: AMS

Đại diện AMS cho biết, việc tham gia vận hành tổ hợp The Arena Cam Ranh là bước ngoặt đánh dấu những nỗ lực của đơn vị này trong việc xây dựng trải nghiệm và chuẩn mực hóa dịch vụ bất động sản. Với tầm nhìn và mong muốn nâng tầm trải nghiệm điểm đến du lịch tại Khánh Hòa, AMS hướng đến mục tiêu biến The Arena trở thành một điểm du lịch độc đáo với những giá trị trải nghiệm hấp dẫn, cung cấp các tiện nghi và dịch vụ tốt nhất cho du khách đến với Khánh Hòa và tạo nên lợi nhuận bền vững lâu dài cho các nhà đầu tư.

Ông Hoàng Đạo Hiệp, Tổng giám đốc của AMS chia sẻ, với hơn 3.000 phòng đầy đủ tiện nghi, trong năm đầu tiên chính thức đi vào vận hành, Tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí The Arena dự kiến sẽ chào đón số lượng lớn khách tham quan với sức chứa lớn nhất khu vực Cam Ranh, trở thành điểm đến thu hút khách du lịch cả trong và ngoài nước.

Ông Hoàng Đạo Hiệp, Tổng Giám đốc công ty AMS phát biểu tại sự kiện khai trương vận hành chạy thử Tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí The Arena. Ảnh: AMS

Sự kiện cũng đánh dấu sự hợp tác giữa AMS và Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, cơ quan này sẽ truyền thông, quảng bá, xây dựng chính sách, phát triển hoạt động kinh doanh du lịch tại The Arena, trong đó mục tiêu chính là mở rộng thị trường cả trong nước và quốc tế, đặc biệt là Hàn Quốc và Trung Quốc.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí The Arena Cam Ranh đã được Sở Du lịch công nhận đáp ứng điều kiện tối thiểu cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ phục vụ khách du lịch vào ngày 8/9/2022. The Arena đã bắt đầu đi vào hoạt động vận hành chạy thử, mở ra một điểm lưu trú du lịch và giải trí mới cho khách du lịch tại khu vực khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch Khánh Hòa.

Ngoài ra, AMS còn ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Vietnam Tourism và Top Travel. Đây là hai công ty thuộc Top 10 công ty lữ hành hàng đầu Việt Nam. Biên bản ghi nhận mối quan hệ hợp tác chiến lược, cùng đồng hành trong công tác truyền thông, quảng bá, phát triển hoạt động kinh doanh du lịch cho The Arena Cam Ranh, trong đó mục tiêu chính là mở rộng thị trường khách du lịch quốc tế.

Toàn cảnh tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí The Arena Cam Ranh. Ảnh: AMS

The Arena tọa lạc trên Đại lộ Nguyễn Tất Thành, khu du lịch quốc gia Bắc bán đảo Cam Ranh - tuyến đường huyết mạch nối liền hai thành phố lớn Cam Ranh - Nha Trang và sở hữu hơn 500m bờ biển Bãi Dài - Top 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh do tạp chí National Geographic (Mỹ) bình chọn. The Arena có quy mô 29,2 ha, là tổ hợp du lịch, giải trí, căn hộ khách sạn và thương mại. The Arena có 4 tòa tháp căn hộ, trong đó hơn 90% căn hộ có tầm nhìn hướng biển.

Tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí The Arena cách sân bay quốc tế Cam Ranh khoảng 3km. Từ đây, du khách có thể dàng di chuyển tới các địa danh du lịch nổi tiếng của địa phương như: đảo Bình Ba, đảo Bình Hưng, bán đảo Bình Lập, khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, chùa Ốc Từ Vân, vừa tận hưởng kỳ nghỉ sôi động, vừa khám phá đặc trưng văn hoá của vùng miền.

Với hàng loạt tiện ích đa dạng tại The Arena Cam Ranh có thể kể đến như phố đi bộ Fiesta, quảng trường biển, quảng trường trung tâm, đài nhạc nước, dòng sông lười... và đặc biệt là phiên bản thứ 2 bức tượng tình yêu Ali và Nino , hứa hẹn sẽ là một điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến với Khánh Hòa.

Yên Chi