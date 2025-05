Amorim và kỳ vọng về triều đại mới từ chung kết Europa League

Bất kể kết quả chung kết Europa League với Tottenham thế nào, HLV Ruben Amorim cũng không mất việc, nhưng sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của đội bóng đang tham vọng tái sinh như thời Alex Ferguson.

Có một số liệu thống kê thú vị mà người hâm mộ Man Utd đang truyền tay nhau trước trận chung kết Europa League với Tottenham hôm nay. Theo đó, Amorim đã dẫn dắt đội 40 trận và hiện đội sổ về số trận thắng - chỉ 16 trận. Tính qua các đời HLV trước đó ở cùng mốc 40 trận, nhà cầm quân đương nhiệm thua xa những người dẫn đầu, gồm Erik ten Hag (29), Jose Mourinho (25) và thậm chí cả David Moyes (22).

Điều thú vị là đứng ngang hàng với Amorim với 16 chiến thắng sau 40 trận còn một cái tên khác: Alex Ferguson. Chính huyền thoại HLV người Scotland cũng từng khởi đầu chật vật, chịu vô vàn hoài nghi trước khi tìm được con đường chiến thắng và biến Man Utd thành thế lực trên toàn cầu. Đây cũng là điều người hâm mộ mong đợi ở Amorim, sau một mùa giải quá nhiều cảm xúc và cần một chiến thắng để vực dậy niềm tin.

HLV Ruben Amorim thất vọng sau trận Man Utd thua Brighton 1-3 trên sân nhà Old Trafford vòng 22 Ngoại hạng Anh ngày 19/1/2025. Ảnh: AP

Cần một kỳ tích Nottingham thứ hai

Mùa giải 1989-1990, các CĐV từng treo băng-rôn khổ lớn trên sân Old Trafford: "Ba năm toàn những lý do bao biện và mọi thứ vẫn là rác rưởi. Tạm biệt, Fergie". Đó là lúc đội bóng vừa trải qua chuỗi 6 trận thua và hai trận hòa, khiến sức ép ngàn cân đặt lên vai HLV Ferguson. Sự kiện mang tính bước ngoặt với sự nghiệp Ferguson và cả Man Utd là trận cầu gặp Nottingham Forest tại vòng ba Cup FA năm đó.

Đó là trận đấu được xem như định đoạt số phận Ferguson tại Old Trafford. Nếu đội thất bại và bị loại khỏi Cup FA, gần như chắc chắn chủ tịch Martin Edwards sẽ không còn lựa chọn nào khác, ngoài sa thải HLV người Scotland.

Nhưng bàn thắng duy nhất của Mark Robins đã bất ngờ giúp Man Utd hạ Forest 1-0 và đi tiếp tại cúp FA. Dù chơi tệ tại giải VĐQG Anh lúc đó còn mang tên First Division, "Quỷ Đỏ" vẫn tiến vào chung kết Cup FA và đánh bại Crystal Palace 1-0 sau khi hòa lượt đầu 3-3. Chiếc Cup FA 1989-1990 đó là danh hiệu đầu tiên của Ferguson, giúp ông níu giữ chiếc ghế nóng thêm một thời gian, rồi mở ra chu kỳ thành công rực rỡ hơn 20 năm kế tiếp cho "Quỷ đỏ".

Sir Alex Ferguson (chỉ tay) trong thời gian đầu chỉ đạo Man Utd. Ảnh: Mirrorpic

So với Ferguson cách đây 35 năm, vị thế của Amorim hiện tại vững chắc hơn, bất chấp thành tích tệ hại tại Ngoại hạng Anh, nơi họ sẽ cán đích thứ 16. Truyền thông Anh dẫn nhiều nguồn tin nội bộ rằng Man Utd sẽ không sa thải Amorim bất kể đội có vô địch Europa League hay không. Đồng chủ sở hữu Jim Ratcliffe cũng đã nhiều lần công khai lên tiếng ủng hộ Amorim và được cho là rất hài lòng với cách Amorim sử dụng các cầu thủ trẻ, đồng thời giúp Casemiro lấy lại phong độ.

Huyền thoại David Beckham mới đây cũng lên tiếng ủng hộ gọi Amorim là một "HLV trẻ, chất lượng, có thành công nhất định và giàu kinh nghiệm" ở độ tuổi 40. Cựu tiền vệ người Anh nói: "Tôi nghĩ anh ấy sẽ thực thi những thay đổi cần thiết. Mùa này, đội chưa thật sự ổn định. Thời tôi còn thi đấu, Man Utd may mắn là một CLB ổn định với cùng HLV, chủ sở hữu, người hâm mộ và các cầu thủ trong suốt nhiều năm liền. Một khi đội bóng có sự ổn định, thành công sẽ đến".

Chiến thắng trước Tottenham sẽ giải quyết rất nhiều điều. Sau những thất vọng về vị trí HLV, phong độ thất thường, chấn thương, kết quả tệ hại chưa từng thấy ở Ngoại hạng Anh và cả những người bị đẩy đi bỗng vụt sáng khác hẳn khi còn ở Old Trafford... Man Utd rất cần một danh hiệu. Chiếc Cup Europa League, nếu đoạt được, sẽ như làn nước mát giữa hoang mạc.

Vô địch Europa League còn mang lại suất dự Champions League mùa sau. Giữa lúc phải thắt lưng buộc bụng sau nhiều năm bạo chi, núi tiền bản quyền truyền hình từ giải đấu lớn nhất châu Âu sẽ giải quyết nhiều vấn đề. Việc được chơi tại Champions League cũng giúp Man Utd dễ hơn khi đàm phán tuyển mộ các tân binh giàu tham vọng. Như Amorim thừa nhận trên truyền hình tháng trước: "Suất dự Champions League có thể thay đổi tất cả".

Amorim tại họp báo trước trận chung kết Europa League trên sân San Mames, Bilbao, Tây Ban Nha ngày 20/5. Ảnh: AFP

Nhưng chiếc Cup Europa League còn mang một ý nghĩa lớn: nó cho thấy Ruben Amorim xứng đáng được đặt niềm tin, rằng như Sir Alex năm nào, ông có thể xoay chuyển tình thế một khi được trao thời gian và cơ hội.

Trận chung kết của niềm tin

Một trong những lý do Amorim được cho thêm thời gian tại Old Trafford là ông chưa có một kỳ chuyển nhượng hè để xây dựng đội bóng theo ý ông. Khi Ten Hag bị sa thải tháng 10/2024, Man Utd nhanh chóng tiếp cận Amorim. HLV Bồ Đào Nha hứng thú với ý tưởng dẫn dắt "Quỷ Đỏ", nhưng đề xuất được bắt đầu từ hè 2025. Phía Man Utd từ chối và cho biết sẽ lựa chọn phương án khác nếu Amorim không chấp nhận luôn vị trí HLV trưởng. Vì thế, Amorim phải từ bỏ một Sporting đang thăng hoa tại cả giải Bồ Đào Nha lẫn Champions League để tới Old Trafford tiếp quản chiếc ghế nóng.

Những gì Amorim được bàn giao khi đó là một đội bóng mất phương hướng, dàn cầu thủ ngôi sao có giá trị lớn trên giấy tờ và bảng lương nhưng không thể hiện tương xứng trên sân, đội ngũ không có những nhân tố phù hợp với triết lý bóng đá của ông. Người hâm mộ dường như hiểu thực trạng đó, nên bất chấp kết quả tiêu cực liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, họ vẫn luôn hát vang tên Amorim tại Old Trafford, thay vì những biểu ngữ "Amorim Out". Khi CLB đã thay một loạt HLV sau thời Sir Alex, các CĐV nhận ra rằng vị trí chỉ đạo không phải vấn đề duy nhất khiến Man Utd chật vật để trở lại thời hoàng kim.

Trái với phong độ thảm hại tại giải quốc nội, đến giờ, Man Utd vẫn là đội duy nhất đang bất bại tại các Cup châu Âu mùa 2024-25. Và trong khi tất cả đều nhìn về trận chung kết Europa League, Amorim lại hướng đến tương lai: "Chúng tôi còn nhiều thứ to lớn hơn phải để tâm tới, và cần thay đổi nhiều thứ vào cuối mùa giải. Chúng tôi cần sắp xếp rất nhiều thứ tại Carrington, cần thêm thời gian để không phải nghĩ từng trận đấu một".

Maguire chạy ra cột cờ góc để mừng sau khi đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 5-4 cho Man Utd trong trận thắng Lyon ở lượt về tứ kết Europa League trên sân Old Trafford ngày 17/4. Ảnh: AFP

Dù thắng hay thua tại Bilbao hôm nay, Amorim vẫn sẽ có thời gian để làm những điều đó - ít nhất trong hè 2025. Nhưng một chiến thắng trong trận đấu quan trọng và ý nghĩa nhất với Man Utd nhiều năm qua sẽ là động lực cho niềm tin của Amorim cũng như giới chủ và cả CĐV. Với Amorim, đêm Bilbao không chỉ là một chung kết. Nó là điểm tựa để ông khởi đầu một hành trình mà lẽ ra nên bắt đầu từ mùa hè, chứ không phải trong những hỗn loạn của tháng 1/2025.

Sau trận thắng Nottingham năm 1990, Man Utd từng trao thời gian cho Sir Alex Ferguson, vào đúng thời khắc mà rất ít người tin ông xứng đáng. Và phần còn lại là lịch sử.

Vì thế, đôi khi một chương mới, một đế chế... có thể được mở ra từ một trận đấu như của Man Utd cùng Amorim hôm nay.

Thịnh Joey