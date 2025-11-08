Amorim: 'Tôi thật may khi chưa bị sa thải'

AnhHLV Ruben Amorim thừa nhận may mắn khi chưa bị Man Utd sa thải, trong khi đồng nghiệp Ange Postecoglu mất việc.

Trong trận chung kết Europa League hôm 21/5, Man Utd thua Tottenham 0-1. Nhưng không lâu sau đó, điều trái ngược diễn ra ở hai CLB. Tottenham sa thải HLV Ange Postecoglu vì rơi xuống thứ 17 Ngoại hạng Anh, trong khi Man Utd vẫn giữ Amorim dù chỉ xếp hơn hai bậc.

Sau gần nửa năm, sự kiên nhẫn dành cho HLV đang đem lại kết quả tốt đẹp cho Man Utd. "Quỷ Đỏ" hiện lên thứ tám Ngoại hạng Anh 2025-2026, với 17 điểm sau 10 vòng, bằng điểm và chỉ kém hiệu số so với Tottenham của tân HLV Thomas Frank. Mới đây, Amorim còn giành giải HLV Ngoại hạng Anh hay nhất tháng 10. Trong khi đó, Postecoglu tiếp tục bị sa thải khi dẫn dắt Nottingham.

Amorim nhận giải HLV Ngoại hạng Anh hay nhất tháng 10/2025. Ảnh: Man Utd

"Tôi thật may khi còn ở đây", Amorim nói với Sports Mail hôm 7/11. "Thật khó tưởng tượng một HLV giành Cup châu Âu lại bị sa thải, trong khi người thua vẫn tại vị. Nhưng đôi khi, đó là sự khác biệt để có thể giành những danh hiệu quan trọng hơn trong tương lai. Điều mà Man Utd đang nghĩ là hãy cho HLV thêm thời gian và xem chuyện gì xảy ra. Tôi thật may khi được CLB ủng hộ".

Tối 8/11, Man Utd sẽ gặp lại Tottenham. Thầy trò Amorim không chỉ có cơ hội phục thù thất bại ở chung kết Europa League, mà còn có thể kéo dài chuỗi bất bại Ngoại hạng Anh lên năm trận. Bốn trận gần nhất, họ thắng Sunderland 2-0, Liverpool 2-1, Brighton 4-2 và hòa Nottingham 2-2.

Theo Amorim, Man Utd đủ sức thắng bất kỳ đối thủ nào. Nhưng điều quan trọng là đội bóng cần giải quyết các chi tiết, thứ có thể quyết định ba điểm trong những trận đấu khó khăn.

"Mọi thứ đều rất sít sao", Amorim nói thêm. "Ba tuần tới có thể thay đổi mọi thứ, cũng như những gì diễn ra trong bốn tuần qua. Do đó, các cầu thủ cần tập trung và làm mọi thứ để có thể thắng trận tiếp theo".

Thời gian gần đây, tiền vệ Casemiro và trung vệ Harry Maguire luôn chơi với phong độ cao. Điều này đặt câu hỏi liệu Man Utd có ký thêm khi hợp đồng với hai cầu thủ chỉ còn tám tháng. Tuy nhiên, Amorim không bận tâm về vấn đề này, mà chỉ tập trung vào bóng đá. "Tôi thực sự hài lòng với Casemiro, cậu ấy rất quan trọng. Tôi cũng rất hài lòng với Harry. Nhưng hãy tập trung vào mùa này trước đã, rồi sẽ xem xét mùa tiếp theo", Amorim cho hay.

Thanh Quý (theo Daily Mail)