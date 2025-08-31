Amorim: 'Tôi lại thấy yêu các cầu thủ Man Utd'

Ruben Amorim khen ngợi Man Utd sau chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước Burnley ở Ngoại hạng Anh tối 30/8.

"Khi cầu thủ cố gắng cật lực, tôi luôn yêu quý họ", Amorim nói trong họp báo sau trận. "Ngay cả khi Amad bỏ lỡ cơ hội tốt, tôi vẫn yêu cậu ấy nếu đã cống hiến tất cả. Chúng tôi chơi tốt ở đầu trận, dù sau đó gặp khó khăn khi Matheus Cunha và Mason Mount chấn thương. Nhưng nỗ lực vẫn luôn quan trọng hơn chất lượng, và các cầu thủ đã cho thấy tinh thần cống hiến hôm nay".

Amorim thừa nhận ông trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong 90 phút trên sân Old Trafford. Man Utd hai lần vượt lên dẫn trước, đều bị đối phương gỡ hòa. Phải nhờ tới cú sút phạt đền của Bruno Fernandes cuối trận, chủ nhà mới giữ lại ba điểm trên sân Old Trafford.

HLV Ruben Amorim trong trận Man Utd thắng Burnley trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng ba Ngoại hạng Anh ngày 30/8/2025. Ảnh: Reuters

Trong họp báo trước trận, HLV 40 tuổi từng nói ông "có lúc yêu, có lúc ghét" các học trò. Nhưng sau trận, ông cho biết đội bóng đã chiến đấu tới phút chót với khát khao ghi bàn. Theo Amorim, lý do khác giúp "Quỷ Đỏ" ghi ba bàn trong trận này là các cầu thủ xâm nhập cấm địa nhiều hơn để đón những quả tạt, thay vì chỉ di chuyển bên ngoài.

Một vấn đề gây chú ý là cách Amorim sử dụng tân binh Benjamin Sesko. Tiền đạo người Slovenia không được tung vào sân thay Matheus Cunha hay Mason Mount khi hai cầu thủ này chấn thương. Thay vào đó, Amorim chọn Joshua Zirkzee và Kobbie Mainoo. Sesko chỉ vào sân ở phút 72 thay tiền vệ Casemiro.

Giải thích về quyết định này, ông nói: "Mọi thứ đều liên quan với nhau. Sesko bị chuột rút ở trận Grimsby và chưa đủ thể lực để đá 90 phút. Tôi không muốn mạo hiểm thêm, khi Cunha bị đau. Zirkzee cũng là một tiền đạo quốc tế, và tôi cần phân phối sức hợp lý cho cả đội".

Trận này thủ thành Altay Bayindir lại bị cho là mắc lỗi khi đẩy cú sút của cầu thủ Burnley không đủ xa, để tiền vệ Jaidon Anthony đá bồi cận thành gỡ hòa 2-2 phút 66. "Thủ môn là con người", ông nói. "Ở Man Utd, mọi sai lầm của thủ môn đều thành tin lớn. Nhưng bàn thua đầu tiên hôm nay xuất phát từ cách phòng ngự cấm địa, không chỉ lỗi của thủ môn. Cả đội đều cần cải thiện".

Trong khi Amorim hài lòng, Burnley lại bất bình với những quyết định của trọng tài. HLV Scott Parker cho rằng VAR đã tước đi điểm số của đội khách. "Trọng tài chính và biên đều không thổi phạt, vậy mà một người ngồi cách đây hàng trăm km lại cho rằng đó là lỗi rõ ràng", ông nói. "Bóng đá đang ngày càng trở nên vô cảm, trọng tài trên sân dần bị gạt ra ngoài".

Parker ám chỉ VAR Stuart Attwell có quá nhiều quyền lực. Ở tình huống Man Utd hưởng phạt đền, trọng tài Sam Barrott và các trợ lý Tim Wood, Ian Hussin đều không cắt còi hay căng cờ khi Anthony kéo ngã Amad Diallo trong cấm địa. Nhưng ông Attwell can thiệp, gọi trọng tài Barrott ra xem lại tình huống. Ông Barrott quyết định thổi phạt đền cho Man Utd, khiến Burnley trắng tay ra về.

Xuân Bình tổng hợp