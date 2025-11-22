Amorim: 'Tôi đã phải thay đổi để sống sót ở Ngoại hạng Anh'

AnhSau một năm dẫn dắt Man Utd, HLV Ruben Amorim thừa nhận đã phải điều chỉnh tư duy bóng đá lẫn cách quản trị, từ chiến thuật cho đến việc kiểm soát cảm xúc ngoài sân cỏ.

Ngày 25/11/2024, Amorim ra mắt Man Utd bằng trận hòa 1-1 trên sân Ipswich Town ở vòng 12 Ngoại hạng Anh. Đúng một năm sau, nhà cầm quân Bồ Đào Nha chuẩn bị cùng Man Utd tiếp đón Everton trên sân nhà Old Trafford, cũng ở vòng 12 Ngoại hạng Anh.

Ông đã dẫn dắt "Quỷ đỏ" 54 trận, thua 19, hòa 14 và thắng 21 - đạt tỷ lệ 38,89%.

HLV Ruben Amorim chỉ đạo trong trận Man Utd hòa Ipswich 1-1 trên sân Portman Road, vòng 12 Ngoại hạng Anh ngày 24/11/2024. Ảnh: AP

Khi thay thế Erik ten Hag tiếp quản ghế nóng tại Old Trafford, Amorim hiểu rằng áp lực ở một CLB tầm cỡ như Man Utd đủ sức thay đổi bất kỳ HLV nào. Chính ông cũng không ngoại lệ, dù vẫn trung thành với hệ thống ba hậu vệ.

"Tôi nghĩ mình đã thay đổi với tư cách một HLV", chiến lược gia 40 tuổi nói với Premier League Productions. "Tôi nhìn nhận mọi thứ khác đi. Tôi đến với một triết lý, một cách triển khai lối chơi nhất định, nhưng rồi tôi buộc phải điều chỉnh".

Sự thay đổi này thể hiện rõ trong những tháng gần đây, gồm việc tuyển mộ thủ môn Senne Lammens, giúp Man Utd có thêm phương án bóng dài khi cần thiết.

Amorim thừa nhận Ngoại hạng Anh khiến ông phải tiếp cận dữ liệu nhiều hơn. "Ở đây, chúng tôi rất chú trọng vào dữ liệu. Bạn phải thay đổi cách làm việc, phải quan sát kỹ. Dù muốn chơi theo triết lý riêng, bạn vẫn phải thích nghi: khi nào cần cầm bóng, khi nào cần ép đối thủ bằng các tình huống phạt góc", thuyền trưởng của Man Utd cho biết.

Một năm qua, HLV người Bồ Đào Nha không chỉ vật lộn với cường độ giải Ngoại hạng mà còn cả sự chú ý khổng lồ khi dẫn dắt Man Utd. Ông cho biết bản thân hiểu rằng mình phải là người giữ ổn định cho toàn đội, thay vì để cảm xúc chi phối.

"Năm ngoái tôi luôn cảm thấy bị cuốn vào vòng xoáy các trận đấu", Amorim bày tỏ. "Tôi không có thời gian để lùi lại và nhận ra công việc của mình còn lớn hơn sân tập. Tôi luôn rất cảm xúc vì bị ảnh hưởng bởi kết quả".

HLV Ruben Amorim trong buổi tập của Man Utd tại Carrington ngày 21/11. Ảnh: Man Utd

Tại Ngoại hạng Anh mùa này, Man Utd ghi nhiều bàn nhất hiệp một (11), nhưng lại là đội thủng lưới hiệp hai nhiều nhất (14). Amorim nhận thấy nguyên nhân nằm ở cả thể trạng lẫn tâm lý. Theo ông, đội bóng cần giữ tư duy ghi thêm bàn để kết liễu trận đấu, thay vì chỉ nghĩ đến việc không để lọt lưới.

"Chúng tôi mất cường độ", cựu HLV Sporting phân tích. "Một số trận, Casemiro hay Harry Maguire đều rời sân vì chấn thương, họ là trụ cột cả về kinh nghiệm lẫn khả năng chống bóng bổng. Khi dẫn trước, chúng tôi đôi lúc chơi chùn lại thay vì tiếp tục gây áp lực".

Trận gặp Everton ngày 24/11 cũng gợi lại kỷ niệm đẹp: chiến thắng 4-0 ở lần đầu ông dẫn dắt Man Utd tại Old Trafford. Nhưng với David Moyes ở băng ghế đối diện, Amorim tin đây sẽ là thử thách khác hoàn toàn.

"Họ mạnh hơn nhiều so với một năm trước", Amorim nhận định, đánh giá cao sự gắn kết của Everton, vai trò của Jack Grealish, Iliman Ndiaye hay các phương án cố định với James Garner và Jake O'Brien. "David Moyes đang làm rất tốt. Trận đấu sẽ cực kỳ khó khăn".

Hồng Duy (theo Manutd.com)