Amorim: 'Ratcliffe đề nghị ký hợp đồng mới với tôi'

AnhRuben Amorim quả quyết vẫn được đồng chủ sở hữu Man Utd, Jim Ratcliffe hậu thuẫn, bất chấp khởi đầu tệ hại nhất trong 33 năm qua.

Chiều 18/9, Ratcliffe đáp trực thăng tới trung tâm huấn luyện Carrington để làm việc trực tiếp với HLV người Bồ Đào Nha, Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Buổi gặp dấy lên tin đồn về tương lai của Amorim, sau khi Man Utd chỉ giành được 4 điểm qua bốn trận Ngoại hạng Anh, và bị đội hạng Tư Grimsby Town loại khỏi Cup Liên đoàn.

Khi được hỏi về cuộc gặp nói trên, Amorim chọn cách xua tan bầu không khí căng thẳng bằng một câu nói đùa trong họp báo chiều 19/9. "Ông ấy đề nghị tôi ký hợp đồng mới với tôi", HLV 40 tuổi nói. "Không, thực ra chỉ là một buổi làm việc bình thường để thể hiện sự ủng hộ. Ông ấy nhắc lại rằng đây là một dự án dài hạn, và đây mới là mùa giải trọn vẹn đầu tiên của tôi".

HLV Ruben Amorim thoải mái khi được hỏi về cuộc gặp với tỷ phú Jim Ratcliffe, trong họp báo ngày 19/9/2025. Ảnh: Sky Sports

Theo Amorim, cuộc họp xoay quanh tình hình đội bóng, dữ liệu thi đấu và những vấn đề đã tồn tại từ mùa trước. "Tôi đã làm việc với Omar, Jason và Sir Jim. Cuộc gặp này chỉ bình thường", ông nói thêm. "Nhưng trong thời điểm này, điều đó dễ bị chú ý hơn. Man Utd có lẽ là đội chịu nhiều áp lực nhất thế giới, và chúng tôi đều muốn chiến thắng".

Amorim cho rằng đội đã tiến bộ so với mùa trước, nhưng còn thiếu tính quyết liệt trong cả hai khu cấm địa. Ông nói: "Năm ngoái, tôi không hài lòng với cách chơi của đội bóng. Hiện tại, đội chơi tốt ở khâu triển khai, nhưng phòng ngự và tấn công trong cấm địa chưa đủ sắc bén. Chúng tôi cần hung hãn hơn, cần tận dụng cơ hội tốt hơn. Nếu không ghi bàn, mọi chỉ số bàn thắng kỳ vọng hay thống kê cũng trở nên vô nghĩa".

Man Utd đang đứng thứ 14, chỉ ngay phía trên vị trí kém kỷ lục của mùa trước. Thất bại 0-3 trước Man City cuối tuần trước càng làm dấy lên hoài nghi về hệ thống 3-4-2-1 mà Amorim kiên trì áp dụng. Tuy nhiên, ông tin rằng quá trình chuẩn bị cho trận tiếp Chelsea ở Old Trafford sẽ mang lại kết quả tích cực hơn. "Chúng tôi đã có một tuần trọn vẹn để phân tích, điều chỉnh và tập trung vào những tình huống trong cấm địa", HLV người Bồ Đào Nha nói. "Chelsea có nhiều cầu thủ xuất hiện trong khu 16,5 m khi tấn công, nên đây sẽ là thử thách lớn".

Man Utd đón vài tin vui về lực lượng. Mason Mount và Matheus Cunha đã trở lại tập luyện, sẵn sàng ra sân cuối tuần. Nhưng Lisandro Martinez và Diogo Dalot vẫn vắng mặt vì chấn thương. "Chúng tôi nhớ Martinez rất nhiều, vì sự quyết liệt của cậu ấy tạo khác biệt lớn", Amorim nói. "Nhưng quan trọng là cậu ấy vẫn hiện diện, tham gia mọi cuộc họp và theo dõi đồng đội tập luyện. Đó là tinh thần đội bóng cần".

Hoàng An tổng hợp