Amorim muốn McIlroy truyền cảm hứng cho Man Utd

HLV của Man Utd sẵn sàng chào đón nhà vô địch The Masters, Rory McIlroy tới sân Old Trafford để truyền động lực chiến thắng cho học trò.

Lời mời chính thức từ HLV Amorim đã được đăng trên trang X của Man Utd, bốn ngày sau khi Rory McIlroy hoàn tất bộ sưu tập major bằng danh hiệu The Masters ở Augusta, Georgia, Mỹ.

"Sự có mặt của anh thực sự quan trọng với chúng tôi lúc này", Amorim nhắn McIlroy ngày 17/4. "Anh đã đoạt được vinh quang mà nhiều người không thể. Chúng tôi cũng muốn có cảm giác đó ở sân vận động của chúng tôi. Hy vọng sớm gặp anh ở Old Trafford".

McIlroy (giữa) khoác chiếc Áo Xanh cho nhà vô địch Masters, trên sân Augusta National, Georgia, Mỹ hôm 13/4. Ảnh: Reuters

McIlroy là CĐV lâu năm của Man Utd. Sau khi đoạt The Masters, anh nói sẽ mang chiếc Áo Xanh dành cho nhà vô địch giải đấu tới Old Trafford nếu điều đó giúp ích cho đội. Năm 2014, sau khi giành danh hiệu The Open, McIlroy từng mang chiếc cup nổi tiếng Claret Jug diễu hành quanh Old Trafford trước trận Man Utd gặp Swansea.

"Quỷ đỏ" hiện trải qua mùa giải bết bát với vị trí thứ 14 Ngoại hạng Anh, nhưng vẫn còn cơ hội vô địch Europa League. Hôm qua thầy trò HLV Amorim đã giành vé vào bán kết, sau khi loại Lyon với tổng tỷ số 7-6, trong đó có chiến thắng 5-4 ở lượt về dù bị dẫn 2-4 khi hiệp phụ chỉ còn 10 phút.

Dù chơi không tốt ở các giải quốc nội, Man Utd đang bất bại tại Europa League và là ứng viên lớn cho danh hiệu vô địch. Đối thủ của họ ở bán kết là Bilbao - đại diện La Liga hạ Rangers với tổng tỷ số 2-0. Trận lượt đi diễn ra trên đất Tây Ban Nha ngày 1/5, còn lượt về tại Old Trafford ngày 8/5. Đội bóng của Amorim phải vô địch Europa League nếu muốn dự Champions League mùa tới.

Đón các nhà vô địch không phải điều xa lạ với Man Utd. Họ từng nhiều lần tiếp chân chạy hay nhất lịch sử Usain Bolt. Hồi tháng 1, nhà vô địch phi tiêu thế giới Luke Littler, một fan cứng của Man Utd, đã khoe danh hiệu với khán giả Old Trafford trong giờ nghỉ trận gặp Brighton.

Vy Anh