Amorim mù mờ về ba cầu thủ dự Cup châu Phi

AnhHLV Ruben Amorim không biết khả năng thi đấu của Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Noussair Mazraoui - ba cầu thủ được triệu tập dự Cup châu Phi (AFCON) - trong trận Man Utd gặp Bournemouth ở vòng 16 Ngoại hạng Anh.

Theo quy định của FIFA, các cầu thủ phải nhả cầu thủ cho các đội tuyển dự AFCON từ ngày 15/12. Diallo (Bờ Biển Ngà), Mbeumo (Cameroon) và Mazraoui (Morocco) đều được triệu tập cho giải đấu diễn ra tại Morocco từ ngày 21/12 đến 18/1. FIFA cũng khẳng định sẽ làm trung gian nếu có bất đồng giữa CLB và các đội tuyển.

Trong khi đó, Man Utd sẽ đá trận muộn nhất vòng 16 Ngoại hạng Anh gặp Bournemouth trên sân Old Trafford vào tối 15/12.

"Chúng tôi vẫn đang liên lạc với các đội tuyển, trận đấu diễn ra vào thứ Hai nên các cầu thủ vẫn đang tập luyện và chúng tôi chuẩn bị mọi phương án", Amorim nói trong buổi họp báo trước trận. "Tình huống này khá khó chịu, không ai biết chắc ai sẽ ra sân, nhưng chúng tôi có đủ lực lượng để ứng phó".

Bryan Mbeumo mừng bàn mở tỷ số cùng Amad Diallo trong trận Man Utd thắng Liverpool 2-1 trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương Quốc Anh, vòng 8 Ngoại hạng Anh tối 19/10/2025. Ảnh: Reuters

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết Man Utd đã chuẩn bị nhiều kịch bản khi có trọn vẹn một tuần nghỉ ngơi. "Mỗi đội tuyển có kế hoạch riêng về thời gian sử dụng cầu thủ", ông nói thêm. "Tôi hy vọng sẽ sớm có quyết định cuối cùng, nhưng chúng tôi sẽ chờ đến phút chót để chọn ra đội hình tốt nhất".

Man Utd cải thiện phong độ, chỉ thua trận trong 9 vòng gần nhất để vươn lên thứ sáu Ngoại hạng Anh. Bournemouth thì không thắng 5 trận gần nhất và đang đứng thứ 13 với 20 điểm.

Nhưng Amorim cảnh báo Man Utd không được chủ quan và đánh giá Bournemouth là đội bóng mạnh với HLV chất lượng là Andoni Iraola. Tại Ngoại hạng Anh hai mùa gần nhất, Bournemouth đều thắng 3-0 ngay tại Old Trafford.

"Tôi không nhìn vào kết quả mà quan sát cách họ thi đấu với từng đối thủ: họ pressing mạnh và chơi trực diện", Amorim cho biết. "Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn, nhưng chúng tôi cần chiến thắng, đặc biệt trên sân nhà".

Về lực lượng, HLV 40 tuổi xác nhận hai trung vệ Harry Maguire và Matthijs de Ligt vẫn chưa thể thi đấu vì chấn thương, trong khi tiền đạo Benjamin Sesko có thể tái xuất dù đang bị ngộ độc thực phẩm.

Hồng Duy (theo The Guardian)