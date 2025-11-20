Amorim: 'Man Utd thua không phải vì đội hình'

AnhTrước khi Ngoại hạng Anh trở lại cuối tuần này, HLV Ruben Amorim chỉ ra vấn đề thực sự của Man Utd.

"Nếu nhìn vào những trận đấu mà Man Utd gặp khó khăn mùa này, với tôi, nó không phải là đội hình, mà là thiếu sự quyết liệt", HLV Amorim nói với Stan Sport ngày 19/11. "Chúng tôi cần hoàn thiện để thắng nhiều hơn. Đội hình chỉ là sự khởi đầu. Sau đó, Man Utd còn cần năng động, tự tin và cường độ thi đấu".

Cũng theo Amorim, tác dụng của trận thắng Chelsea và Liverpool cùng tỷ số 2-1 là rất lớn, giúp đội bóng của ông thắng nhiều hơn và tạm thời bù đắp cho những điểm yếu. "Chúng tôi đang tiến bộ, nhưng còn nhiều việc phải làm", HLV người Bồ Đào Nha nói thêm. "Chúng tôi còn lâu mới hoàn hảo và trở thành một đội bóng có thể thắng mọi trận đấu".

Amorim trong trận Man Utd hòa Tottenham 2-2 ở vòng 11 Ngoại hạng Anh ngày 8/11/2025. Ảnh: PA

Khi Amorim bắt đầu công việc hồi tháng 11/2024, Man Utd xếp thứ 13 Ngoại hạng Anh. Lúc đó, trước mắt cựu HLV của Sporting là một mớ hỗn độn. Dù vào chung kết Europa League, ông và các học trò kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 15 Ngoại hạng Anh - vị trí thấp nhất trong lịch sử CLB ở giải đấu. Có nhiều thời điểm, tương lai của Amorim đã bị đặt dấu hỏi.

Sau những chệch choạc đầu mùa này, việc kiên trì với sơ đồ 3-4-3 và một hàng công được "thay máu" với tổng chi phí gần 300 triệu USD dần giúp mọi thứ tiến triển tích cực. Man Utd bất bại sáu trong bảy trận Ngoại hạng Anh gần nhất, leo lên thứ bảy với 18 điểm sau 11 vòng, chỉ kém một điểm so với top 4.

Theo Amorim, trong những lúc chịu áp lực thành tích, ông luôn nhận được sự ủng hộ của ban lãnh đạo. Điều đó giúp ông kiên trì vào con đường đã chọn và vực dậy đội bóng thành công. "CĐV phải hiểu rằng chúng tôi có một con đường rõ ràng. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ và tiếp tục con đường đó, bất kể điều gì xảy ra", Amorim nói thêm.

Trong một cuộc phỏng vấn tuần trước, Matthijs De Ligt cũng có chung quan điểm với Amorim. Theo trung vệ người Hà Lan, Man Utd tiến bộ phần lớn là nhờ sự tự tin đang trở lại chứ không phải cấu trúc đội hình.

Cùng Liverpool, Man Utd là một trong hai đội bóng vô địch Anh 20 lần. Nhưng từ khi cựu HLV Alex Ferguson về hưu năm 2013, họ chưa bao giờ tìm lại ánh hào quang thực sự, thậm chí trở thành trò cười với những thất bại muối mặt như trận thua Liverpool 0-7 hồi tháng 3/2023 hay mất kỷ lục vô địch Ngoại hạng Anh vào tay đối thủ cùng thành phố Man City.

Trước khi về Man Utd, Amorim là một trong những HLV triển vọng nhất châu Âu. Nhà cầm quân 40 tuổi từng góp công đem lại ba chức vô địch Bồ Đào Nha, hai Cup Liên đoàn, một Siêu Cup Bồ Đào Nha cho Sporting và một Cup Liên đoàn cho Braga.

Thanh Quý (theo Stan Sport)