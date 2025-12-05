Amorim: 'Man Utd không đi lùi, chỉ quá thiếu ổn định'

AnhHLV Ruben Amorim cho rằng việc trượt dốc trong hiệp hai đang dần trở thành thói quen đáng lo, sau khi Man Utd hòa West Ham 1-1 ở vòng 14 Ngoại hạng Anh.

Trên sân Old Trafford tối 4/12, Diogo Dalot mở tỷ số nhưng Man Utd không thể bảo toàn lợi thế, để Soungoutou Magassa gỡ hòa phút 83 và bỏ lỡ cơ hội áp sát nhóm dự Cup châu Âu.

Sau trận, Amorim nói ông đặc biệt thất vọng trước cách Man Utd thủng lưới. Phút 82, các cầu thủ Man Utd xử lý vụng về pha bóng dài và chịu phạt góc. Từ quả tạt bên cánh phải, hậu vệ Noussair Mazraoui phá ngược ra sau, để Soungoutou Magassa đá bồi từ khoảng cách 10 m thành bàn. Kể từ Ngoại hạng Anh mùa trước, Man Utd thủng lưới 15 bàn từ phạt góc, chỉ kém West Ham tại giải (17).

"Chúng tôi để thua từ một pha bóng dài. Họ thắng trong pha tranh chấp ba đánh một. Chúng tôi đáng ra phải làm tốt hơn", Amorim nói. "Không thể để một đội cao to như West Ham dễ dàng có phạt góc như thế".

HLV Ruben Amorim chỉ đạo trong trận Man Utd hòa West Ham 1-1 trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 14 Ngoại hạng Anh tối 5/12/2025. Ảnh: EPA

Nếu thắng, Man Utd đã vươn lên thứ năm Ngoại hạng Anh với 24 điểm, bằng Chelsea. Nhưng thay vào đó, họ bị chia điểm ngay tại Old Trafford và đứng thứ tám với 22 điểm, bằng Liverpool và Brighton.

"Đó không phải là đi thụt lùi", Amorim nhấn mạnh. "Khi chúng tôi có chuỗi trận thăng hoa, mọi người nói chúng tôi hoàn hảo, nhưng không phải vậy. Chúng tôi vẫn rất thiếu ổn định. Nhìn vào bàn thua ở phút 83, đó chỉ là một pha bóng dài với mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, nhưng chúng tôi vẫn xử lý không tốt".

Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, việc trượt dốc trong hiệp hai đang dần trở thành thói quen đáng lo với Man Utd. "Sau bàn mở tỷ số, chúng tôi thua nhiều pha bóng hai", ông nói. "Chúng tôi cố gắng phòng ngự xa khung thành vì biết họ sẽ tạt bóng, kiếm phạt góc. Nhưng từ một pha bóng dài, họ lại thắng trong tình huống tranh chấp với ba hậu vệ của chúng tôi. Man Utd cần làm tốt hơn ở hiệp hai".

HLV 40 tuổi cũng phủ nhận các quyết định đưa Patrick Dorgu, Manuel Ugarte, Mason Mount vào thay Diogo Dalot, Matheus Cunha, Joshua Zirkzee khiến Man Utd đánh mất thế trận. "Chúng tôi thua vì những pha bóng hai. Đôi khi không có đủ người phía trước để giành lại bóng", Amorim cho biết.

Soungoutou Magassa (số 27) sút vào lưới trống ấn định tỷ số hòa cho West Ham. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Diogo Dalot cho rằng Man Utd tự đánh mất thế trận sau khi mở tỷ số. "Chúng tôi quá nôn nóng, đặc biệt khi đá sân nhà", hậu vệ người Bồ Đào Nha nói. "Chúng tôi kiểm soát bóng một cách cẩu thả. Đây là lỗi của toàn đội".

Theo Sky Sports, Man Utd vẫn lặp lại những vấn đề, gồm dễ mất tập trung, phòng ngự lỏng lẻo và thiếu sự liền mạch trong phong độ. Họ đã bảy trận liên tiếp không giữ sạch lưới, thường xuyên tạo lợi thế rồi để mất. "Nếu một đội không thể duy trì khả năng cạnh tranh suốt 90 phút, việc đánh rơi điểm số là điều tất yếu", Sky Sports bình luận.

Ở trận tiếp theo, Man Utd gặp đội chót bảng Wolverhampton ở vòng 15, lúc 3h sáng thứ Ba 9/12 giờ Hà Nội.

Hồng Duy (theo EPSN, Sky Sports)