Amorim: 'Man Utd đã học cách không vỡ trận khi bị dẫn bàn'

AnhTheo HLV Ruben Amorim, trận hòa 2-2 trên sân Nottingham Forest ở vòng 10 Ngoại hạng Anh là minh chứng rõ ràng cho sự trưởng thành của Man Utd.

Trên sân City Ground ngày 1/11, Casemiro đánh đầu mở tỷ số giúp Man Utd bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Tuy nhiên, chỉ trong 92 giây đầu hiệp hai, đội khách để Nottingham Forest chọc thủng lưới hai lần và bị dẫn ngược. Đến phút 81, tuyệt phẩm vô-lê từ ngoài cấm địa của Amad Diallo mới đem về một điểm cho "Quỷ đỏ".

Theo Amorim, đây là kiểu trận đấu mà Man Utd chắc chắn sẽ thua nếu thi đấu như mùa trước, thậm chí với cách biệt lớn. Nhưng giờ họ đã học được cách vượt qua những thời điểm khó khăn.

"Chúng tôi đánh mất quyền kiểm soát trong năm phút và phải trả giá", Amorim nói sau trận. "Nhưng khác với mùa trước, khi rơi vào tình huống như vậy, đội đã biết cách đứng dậy. Mùa trước, nếu bị dẫn thế này, chắc chắn chúng tôi sẽ thua. Còn hôm nay, dù không thắng, tôi biết rằng chúng tôi sẽ không thua. Cảm giác đó chính là điều mà một đội bóng lớn cần có".

HLV Ruben Amorim chỉ đạo trong trận Man Utd hòa Nottingham 2-2 trên sân City Ground, thành phố Nottingham, Vương quốc Anh ngày 1/11/2025. Ảnh: Reuters

Theo HLV 40 tuổi, sự kiên cường mà Man Utd thể hiện không đến trong một sớm một chiều, mà là kết quả của cả quá trình rèn luyện. "Mùa trước, chúng tôi thua nhiều trận vì đánh mất thế trận và không biết cách phản ứng", ông nói. "Bây giờ, các cầu thủ hiểu rằng chỉ cần bám trụ trong trận đấu cho đến những phút cuối, cơ hội luôn còn. Điều quan trọng là duy trì năng lượng và tinh thần chiến đấu đến cùng. Chúng tôi vẫn còn có thể chơi hay hơn nữa, nhưng điều đáng mừng là đội đã tiến một bước lớn về bản lĩnh".

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh niềm tin và sự tự tin là nền tảng giúp đội bóng thay đổi. "Chuỗi ba trận thắng mang lại cảm giác khác hẳn", Amorim nói tiếp. "Các cầu thủ hiểu nhau hơn, giao tiếp tốt hơn, và tin rằng dù có những thời điểm khó khăn, đội vẫn có thể trở lại. Bóng đá luôn có những lúc thăng trầm, quan trọng là biết cách đứng dậy nhanh. Hôm nay, đội đã làm được điều đó".

Amad Diallo vô-lê ấn định tỷ số hòa cho Man Utd. Ảnh: Reuters

Amorim chỉ có hai sự thay đổi người, khi tung hai hậu vệ Noussair Mazraoui và Patrick Dorgu vào sân giữa hiệp hai - thời điểm Man Utd đang bị dẫn 1-2. Những cầu thủ tấn công như Mason Mount, Kobbie Mainoo hay Joshua Zirkzee không được trao cơ hội.

"Đưa thêm tiền đạo vào không có nghĩa là tấn công tốt hơn. Tôi muốn tận dụng đúng đặc điểm của từng cầu thủ", Amorim giải thích. "Ví dụ, Dalot thuận chân phải nên khi bó vào trong sẽ khó tạt, còn Dorgu lại có thể bám biên và căng ngang. Đó là điều chúng tôi cần ở giai đoạn đó của trận đấu. Tôi cũng không muốn phá nhịp trận đấu bằng quá nhiều thay người".

Kết quả hòa khiến Man Utd đứt chuỗi ba chiến thắng và tụt xuống thứ 7 Ngoại hạng Anh. Vòng tiếp theo ngày 8/11, thầy trò Amorim tiếp tục làm khách của Tottenham.

Hồng Duy (theo ESPN, Manutd.com)