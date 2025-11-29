Amorim: 'Man Utd cần thêm một Amad Diallo mới hoàn hảo'

AnhTheo HLV Ruben Amorim, Man Utd sẽ thành công hơn nếu có thêm một cầu thủ đá cánh tốt như Amad Diallo.

Tối 30/11, Man Utd sẽ làm khách trên sân Selhurst Park của Crystal Palace. Hai đội đều dùng sơ đồ 3-4-2-1, nhưng thầy trò Amorim chưa thành công như đội vừa giành Cup FA và Siêu Cup Anh. Theo giới chuyên môn, khác biệt lớn nhất là Crystal Palace sở hữu Daniel Munoz và Tyrick Mitchell, hai hậu vệ cánh thiên về tấn công, trong khi Man Utd chỉ có Amad Diallo.

Khi được hỏi, HLV Amorim thừa nhận: "Chúng tôi chưa có một đội hình hoàn hảo và cần thời gian để cải thiện. Ví dụ, trong trận đấu gần nhất, chúng tôi nên có một Amad thuận chân phải để chơi ở cánh đối diện".

Diallo bắt vô-lê ghi bàn thứ hai giúp Man Utd hòa Nottingham Forest 2-2 hôm 1/11. Ảnh: Reuters

HLV người Bồ Đào Nha cũng thừa nhận với sơ đồ 3-4-2-1, Crystal Palace đang thể hiện tốt hơn. Còn Man Utd chơi kém hơn vì vận hành theo một cách khác.

"Bạn không thể nói rằng các đội sử dụng sơ đồ 3-4-3 đều chơi giống nhau. Chúng tôi chọn thời điểm khác nhau, phòng ngự với không gian khác nhau và tấn công theo cách khác nhau".

Hậu vệ Daniel Munoz của Crystal Palace từng mơ chơi cho Man Utd, Barca, Real hoặc PSG. Anh vẫn đang chờ một đề nghị thích hợp để rời sân Selhurst Park, nên Man Utd hoàn toàn có thể mua về trong tương lai. Tuy nhiên, tuyển thủ Colombia sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng 5 tới, ngưỡng tuổi không thích hợp để gia nhập một CLB lớn. Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, Amorim chú trọng vào những cầu thủ từ 22 đến 26 tuổi để phục vụ cho một kế hoạch dài hơi.

"Tôi đang tập trung vào CLB của mình. Tôi không có bất kỳ thông tin nào về việc liệu các đội bóng này có muốn tôi hay quan tâm đến tôi hay không. Chúng ta hãy chờ xem khi kỳ chuyển nhượng mùa đông đến gần", Munoz nói.

Sơ đồ 3-4-2-1 vẫn là một điểm gây tranh cãi về HLV Amorim. Ông thành công với hệ thống này tại Sporting, nhưng chỉ thắng 21 trong 55 trận với Man Utd. Áp lực lên Amorim giảm bớt sau chuỗi 5 trận Ngoại hạng Anh bất bại vừa qua. Nhưng sau trận thua Everton 0-1 hôm 24/11, dư luận một lần nữa chất vấn. Man Utd chơi hơn người từ phút 13, nhưng lại trắng tay trên sân nhà.

Amad Diallo gia nhập Man Utd từ Atalanta vào năm 2021, chơi 76 trận, ghi 15 bàn và kiến tạo 15 lần. Cầu thủ 21 tuổi người Bờ Biển Ngà thường được bố trí ở hai cánh hoặc tiền vệ tấn công.

Thanh Quý (theo Sky Sports)