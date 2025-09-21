Amorim: 'Man Utd cần sớm quên trận thắng Chelsea'

AnhHLV Ruben Amorim muốn Man Utd lập tức hướng tới trận tiếp theo, sau khi thắng Chelsea 2-1 ở vòng năm Ngoại hạng Anh.

"Chúng tôi cần trở lại với sự khẩn trương phải thắng trận tiếp theo", Amorim nói sau trận thắng tại Old Trafford. "Ở một CLB lớn, không thể chỉ nghĩ hôm nay thắng rồi nghỉ ngơi. Niềm vui phải gác lại, để tập trung ngay vào Brentford cuối tuần tới".

HLV Ruben Amorim vui mừng trong trận Man Utd thắng Chelsea 2-1 trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, tối 20/9/2025. Ảnh: Reuters

Man Utd trải qua trận đấu cảm xúc. Chủ nhà sớm có lợi thế quân số, khi thủ môn Robert Sanchez nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 5 vì phạm lỗi nguy hiểm với Bryan Mbeumo ngay sát vòng cấm. Sau đó, lần lượt Bruno Fernandes và Casemiro lập công giúp Man Utd dẫn 2-0.

Phút bù hiệp một, Casemiro nhận thẻ vàng thứ hai khiến thế trận đảo chiều. Chelsea dồn lên mạnh mẽ trong hiệp hai và rút ngắn cách biệt nhờ công Trevoh Chalobah. Nhưng Man Utd phòng ngự kiên cường để giữ ba điểm ở lại Manchester.

Amorim hài lòng với chiến thắng, nhưng cũng thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm của học trò. Ông phân tích: "Chúng tôi nhập cuộc rất quyết liệt, pressing liên tục và tạo nhiều tình huống 3 đánh 1, 3 đánh 2. Nhưng Casemiro có đủ kinh nghiệm để biết không nên phạm lỗi như thế. Cậu ấy hiểu điều đó, và tôi biết Casemiro còn buồn hơn tôi. Chúng tôi thắng, nhưng rõ ràng mọi thứ lại trở nên phức tạp không cần thiết".

Trận thắng này giúp Man Utd leo lên nửa trên bảng xếp hạng, giảm áp lực sau khởi đầu tệ nhất Ngoại hạng Anh trong 33 năm. Nhưng Amorim nhấn mạnh đây mới chỉ là bước khởi đầu và gửi thông điệp tới học trò về tinh thần chiến đấu. "CĐV ở đây rất dễ chiều, bạn chỉ cần chạy, chiến đấu, tranh chấp. Hôm nay họ đã ở bên chúng tôi, và đó là điều các cầu thủ cần phải hiểu", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói.

Trước giờ bóng lăn, hai cựu danh thủ Gary Neville và Roy Keane đều cảnh báo thất bại nữa sẽ đặt thêm nghi ngờ về tương lai của Amorim. Về điều này, HLV 40 tuổi đáp trả bằng sự hài hước: "Các chỉ trích phần lớn đều đúng, tôi chẳng có gì để nói. Nhưng hôm nay chúng tôi thắng, và đó là điều quan trọng nhất".

Bruno Fernandes phản ứng trong trận. Ảnh: AP

Fernandes thi đấu nổi bật nhất trận và để lại dấu ấn đặc biệt với bàn thứ 100 cho Man Utd. "Mỗi ba điểm lúc này đều rất quý giá vì chúng tôi khởi đầu mùa giải không như mong muốn", tiền vệ Bồ Đào Nha bày tỏ. "Trận nào cũng quan trọng".

Hai vòng tới, Man Utd sẽ lần lượt làm khách của Brentford ngày 27/9 và gặp tân binh Sunderland trên sân nhà Old Trafford ngày 27/9 trước kỳ tập trung ĐTQG.

Hồng Duy (theo The Guardian, Sky Sports)