Amorim không thích được CĐV Man Utd hô tên

HLV Ruben Amorim không thoải mái khi được hát vang tên ông, vì muốn CĐV dành sự ủng hộ cao nhất cho các cầu thủ.

CĐV Man Utd đã sáng tác một bài hát riêng cho HLV mới của họ, lấy giai điệu từ bài "Give It Up" của ban nhạc KC & The Sunshine. Dù thấy vinh dự, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết ông sẽ rất vui nếu không phải nghe lại bài hát này nữa.

Amorim chỉ đạo Man Utd trong trận gặp Everton tại Ngoại hạng Anh vào ngày 1/12. Ảnh: Reuters

"Tôi thực sự không thích bài hát đó. Tôi cảm thấy hơi ngại, không phải xấu hổ, nhưng vì tôi là HLV, họ nên hát tặng các cầu thủ và CLB. Với tôi, đây không phải một điều tốt. Tôi hiểu và trân trọng sự gắn kết với người hâm mộ, nhưng tôi muốn họ ủng hộ đội bóng và các cầu thủ, vì các cầu thủ ở trên sân còn tôi thì ở ngoài", Amorim nói, đồng thời cho rằng Man Utd cần giành những kết quả tốt để giữ sự ủng hộ của CĐV.

Amorim được CĐV Man Utd hát tặng trong cả ba trận ông cầm quân, gồm hòa Ipswich 1-1, thắng Bodo/Glimt 3-2 và thắng Everton 4-0. Tuy nhiên, vào thứ Tư tuần này, Man Utd sẽ đối mặt thử thách lớn khi làm khách trên sân Emirates của Arsenal. Nếu thất bại, đó sẽ là trận thua thứ sáu liên tiếp của Man Utd trước Arsenal trên sân khách, chuỗi trận kéo dài từ tháng 12/2017.

Đội bóng của Mikel Arteta rất khó bị đánh bại trên sân nhà, đặc biệt sau khi Martin Odegaard trở lại sau chấn thương. Arsenal thắng thuyết phục Nottingham Forest, Sporting và West Ham trong ba trận gần nhất.

CĐV Man Utd hát tên Amorim CĐV Man Utd hát vang tên Amorim ở trận gặp Everton. Nguồn: United Away

Theo Amorim, Man Utd phải dũng cảm khi làm khách của Arsenal. "Dũng cảm không có nghĩa phải pressing liên tục, chúng tôi phải biết cách kiểm soát trận đấu. Man Utd phải cầm được bóng, đó là yếu tố quan trọng. Chúng tôi muốn kiểm soát thế trận ở một số thời điểm, vì sẽ rất khó làm điều đó trong cả trận", ông giải thích.

Amorim rất phấn khích khi tiết lộ Lenny Yoro, cầu thủ được mua về với giá 75 triệu USD hè năm nay, đã bình phục hoàn toàn chấn thương bàn chân và sẵn sàng ra sân từ ghế dự bị. Yoro chưa đá trận nào tại Ngoại hạng Anh sau khi bị gãy xương bàn chân ở trận giao hữu với Arsenal tại Los Angeles vào ngày 27/7.

"Cậu ấy là một cầu thủ tài năng. Chúng tôi phải thận trọng trong giai đoạn này, vì chưa tập luyện cùng nhau quá nhiều. Cậu ấy rất nhanh, là một hậu vệ có lối chơi hiện đại, rất phù hợp khi bạn muốn pressing cao và phải một chọi một với tiền đạo đối phương. Tôi nghĩ Yoro có thể làm được điều đó, cậu ấy rất giỏi kiểm soát bóng. Tôi rất phấn khích", Amorim nói.

Vĩnh San (theo Telegraph)