Amorim: 'Kết quả làm lu mờ màn trình diễn của Man Utd'

AnhHLV Ruben Amorim cho rằng Man Utd đá tốt hơn nhưng thiếu may mắn, khi thua Aston Villa 1-2 ở vòng 17 Ngoại hạng Anh.

Trên sân Villa Park tối 21/12, Morgan Rogers lập cú đúp siêu phẩm cho Aston Villa, còn Matheus Cunha ghi bàn duy nhất cho Man Utd. Kết quả 1-2 khiến "Quỷ đỏ" đứt mạch 4 trận bất bại và tụt xuống thứ bảy Ngoại hạng Anh.

Nhưng Amorim đánh giá Man Utd kiểm soát thế trận tốt hơn và kết quả không phản ánh đúng diễn biến trên sân. Trận này, Man Utd dứt điểm 15 lần với 6 cú trúng đích - so với 11 và 4 của Aston Villa, và cũng đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) tốt hơn (1,31 so với 1,02).

"Chúng tôi đã chơi rất hay. Tôi nghĩ Man Utd là đội nhỉnh hơn, tạo được cơ hội và duy trì sự ổn định trong cách triển khai tấn công", Amorim nói. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho rằng Man Utd phòng ngự có tổ chức, chấp nhận các tình huống một đối một nhưng bù lại bằng khả năng bọc lót và thu hồi bóng nhanh. "Chúng tôi chơi tốt, nhưng sự thất vọng vẫn còn đó. Điều quan trọng là phải mang những điểm tích cực này sang trận đấu tiếp theo".

HLV Ruben Amorim (phải) vỗ tay tri ân người hâm mộ sau trận Man Utd thua Aston Villa 1-2 ở vòng 17 Ngoại hạng Anh trên sân Villa Park, Birmingham, Anh ngày 21/12/2025. Ảnh: Reuters

Man Utd chỉ giữ sạch lưới một trận từ đầu mùa, song Amorim bác bỏ quan điểm cho rằng đội bóng của ông đang gặp vấn đề mang tính hệ thống ở hàng thủ. Theo ông, cách để thua mới là điều đáng bàn.

"Bạn có thể để lọt lưới nhưng vẫn phòng ngự tốt. Hôm nay chúng tôi đã làm được điều đó", Amorim phân tích, nhấn mạnh Morgan Rogers - cầu thủ lập cú đúp với các pha cứa lòng chân phải về góc xa - như một trường hợp rất khó kiềm tỏa suốt 90 phút.

Một trong những bước ngoặt của trận đấu là việc đội trưởng Bruno Fernandes rời sân đầu hiệp hai vì chấn thương. "Chúng tôi không gặp may, kể cả với chấn thương của Bruno. Nhưng ngay cả khi không có cậu ấy trên sân, tôi vẫn nghĩ Man Utd là đội chơi tốt hơn", Amorim nói.

HLV 40 tuổi cũng thừa nhận với những gì đội bóng thể hiện "sẽ không ai nhớ tới ngày mai", bởi trong bóng đá, kết quả vẫn là yếu tố quyết định.

Amorim cho biết Fernandes nhiều khả năng sẽ vắng mặt trận tiếp theo gặp Newcastle ngày 26/12 và có thể chỉ trở lại vào đầu năm 2026. "Quỷ Đỏ" hiện còn vắng Harry Maguire, Matthijs de Ligt, Kobbie Mainoo vì chấn thương, trong khi Bryan Mbeumo (Cameroon), Noussair Mazraoui (Morocco), Amad Diallo (Bờ Biển Ngà) trở về đội tuyển để thi đấu Cup châu Phi.

Bruno Fernandes chấn thương và rời sân ngay sau hiệp một. Ảnh: PA Wire

Nhưng Amorim nhấn mạnh Man Utd không được phép phản ứng vội vàng trên thị trường chuyển nhượng mùa đông. "Điều chúng tôi không thể làm là bước vào tháng 1 với tâm thế khẩn cấp rồi mắc sai lầm, để rồi lại nói mọi chuyện lại đâu vào đấy", ông cảnh báo, phủ nhận việc sẽ gây áp lực lên giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox hay CEO Omar Berrada để mua sắm ồ ạt. "Tôi sẽ không ngồi với họ và nói rằng chúng tôi cần rất nhiều cầu thủ, bởi Man Utd đã có kế hoạch dài hạn".

Theo Amorim, Man Utd có thể sẽ trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng đó là cái giá phải trả cho sự ổn định lâu dài. "Nếu phải chịu đựng, thì lợi ích của CLB vẫn phải được đặt lên trước. Chúng tôi cần điểm số, nhưng cũng cần trung thành với kế hoạch", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bày tỏ.

Hồng Duy (theo The Guardian)