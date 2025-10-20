Amorim: 'Hạ Liverpool là chiến thắng lớn nhất của tôi'

AnhHLV Ruben Amorim gọi thắng lợi 2-1 ngay trên sân Anfield ở vòng 8 Ngoại hạng Anh là chiến thắng lớn nhất kể từ khi ông dẫn dắt Man Utd.

Dưới trướng Amorim, Man Utd từng thắng Man City cũng với tỷ số 2-1 trên sân Etihad ngày 15/12/2024. Tuy nhiên, trận thắng Liverpool hôm qua đem lại nhiều cảm xúc hơn cho HLV người Bồ Đào Nha. Bởi đó là lần đầu ông dẫn "Quỷ đỏ" thắng hai trận liên tiếp tại giải này.

"Đó là chiến thắng lớn nhất của tôi kể từ khi đến Man Utd", Amorim nói với Sky Sports. "Điều đó có ý nghĩa rất lớn hôm nay, nhưng ngày mai không còn nhiều ý nghĩa nữa. Hiệp hai chúng tôi chơi thiếu tổ chức một chút, nhưng không đánh mất ý chí chiến đấu. Nếu có ý chí, bạn có thể thắng bất cứ trận nào".

HLV Ruben Amorim trong trận Man Utd thắng Liverpool trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương Quốc Anh, vòng 8 Ngoại hạng Anh tối 19/10/2025. Ảnh: AP

HLV 40 tuổi hài lòng với tinh thần chiến đấu của các học trò. Man Utd mở tỷ số ngay phút thứ hai nhờ công Bryan Mbeumo, nhưng bị Cody Gakpo gỡ hòa ở phút 78. Đội khách không đánh mất tinh thần, mà ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 từ cú đánh đầu của Harry Maguire, sau tình huống cố định.

Amorim tiết lộ bí quyết giúp Man Utd vượt qua áp lực tại Anfield nằm ở khả năng chuẩn bị tình huống bóng chết. "Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của các pha bóng cố định. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm được đá chính và họ thể hiện đúng vai trò", ông nói thêm.

Trước trận, Amorim gây bất ngờ khi để Maguire đá chính thay vì trung vệ 19 tuổi Leny Yoro. Tuy nhiên, Maguire đã chứng minh quyết định này đúng đắn khi anh được chọn làm "Cầu thủ hay nhất trận". Man Utd cũng chơi phòng ngự phản công, vì thế trung vệ 32 tuổi không bị lộ điểm yếu tốc độ.

Amorim còn giải thích cách chơi phòng ngự phản công của Man Utd là cần thiết. "Mỗi khi thi đấu ở đẳng cấp như thế này, nếu phòng ngự chắc từ đầu, chúng tôi sẽ cảm nhận được hàng thủ đối phương dần mất cân bằng", HLV người Bồ Đào Nha nói. "Các đội lớn đều trải qua cảm giác đó khi bị ép trên chính sân nhà".

Cầu thủ Man Utd chia vui với khán giả sau trận thắng Liverpool Cầu thủ Man Utd chia vui với khán giả sau trận thắng Liverpool.

Ở chiều ngược lại, HLV Arne Slot của Liverpool tỏ ra thất vọng. Ông cho rằng Man Utd "phòng ngự lùi sâu và chủ yếu chơi bóng dài", khiến đội chủ nhà gặp khó khăn. "Chúng tôi tạo ra đủ cơ hội để ghi nhiều hơn một bàn, nhưng lại thua từ hai tình huống, trong đó có một pha cố định", HLV người Hà Lan nói thêm.

Amorim cho biết đội bóng sẽ tận hưởng chiến thắng này, nhưng từ thứ Hai, họ sẽ chỉ coi đó là ba điểm bình thường. "Quỷ đỏ" sẽ có gần một tuần chuẩn bị, trước khi gặp Brighton trên sân Old Trafford ở vòng 9 ngày 25/10.

Hoàng An tổng hợp