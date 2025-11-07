Amorim điềm tĩnh sau nhận xét của Ronaldo

AnhHLV Ruben Amorim khẳng định Man Utd đang tiến bộ từng ngày, dù Cristiano Ronaldo cho rằng ông không thể làm nên phép màu với đội hình hiện tại của CLB.

Trong cuộc trò chuyện với MC Piers Morgan mới đây, Ronaldo tiếp tục chỉ trích đội bóng cũ, và cho rằng Amorim không thể xoay chuyển tình thế chỉ bằng tài năng cá nhân. "Amorim đã làm tốt nhất có thể rồi. Nhưng mang đến phép màu ư? Phép màu là thứ không thể", tiền đạo người Bồ Đào Nha nói.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Tottenham ở vòng 11 Ngoại hạng Anh, Amorim bình thản khi được hỏi về phát biểu của ngôi sao đồng hương. "Cậu ấy biết rõ tác động của những gì mình nói", HLV 40 tuổi chia sẻ. "Chúng tôi không muốn nhìn lại quá khứ nữa. Man Utd đã mắc nhiều sai lầm, nhưng giờ là lúc thay đổi. Chúng tôi đang làm điều đó, thay đổi cấu trúc, cách vận hành, cách cầu thủ ứng xử. Mọi thứ đang tốt dần lên. Hãy tập trung vào hiện tại và quên đi quá khứ".

Amorim bằng tuổi Ronaldo, từng là đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha và cùng rời Sporting để tới Man Utd ở những thời điểm khác nhau. Khi còn là tài năng 18 tuổi tại đội bóng thủ đô Lisbon, Ronaldo được Sir Alex Ferguson phát hiện, đưa về sân Old Trafford và thăng tiến vượt bậc. Amorim thì dẫn dắt Sporting 231 trận với 164 trận thắng - đạt tỷ lệ 71%, giành hai chức vô địch Bồ Đào Nha, hai Cup Liên đoàn và một Siêu Cup Quốc gia. Ông được Man Utd bổ nhiệm năm ngoái, thay Erik ten Hag.

HLV Ruben Amorim chỉ đạo trong trận Man Utd hòa Nottingham 2-2 trên sân City Ground, thành phố Nottingham, Vương quốc Anh ngày 1/11/2025. Ảnh: Reuters

Trận đấu với Tottenham cuối tuần này gợi lại cho Man Utd kỷ niệm buồn. Hồi tháng 5, họ thua chính đối thủ này ở chung kết Europa League, dẫn đến việc mất cơ hội dự Champions League mùa này.

Theo Amorim, Man Utd đã tiến bộ và khác hoàn toàn so với thất bại đó. "Trước hết, chúng tôi có những cầu thủ với đặc điểm khác biệt", ông nói. "Nhiều người vẫn còn từ mùa trước, nhưng giờ họ chơi tốt hơn, hiểu rõ cách vận hành hơn, tự tin hơn. Chúng tôi kiểm soát trận đấu tốt hơn, biết cách chịu đựng và xoay chuyển tình huống".

HLV 40 tuổi cho rằng sự tự tin và tính tổ chức là hai yếu tố giúp Man Utd chơi ổn định hơn để bất bại 4 trậnNgoại hạng Anh gần nhất. "Chúng tôi tin mình có thể thắng bất cứ đối thủ nào, và thực tế đã chứng minh điều đó", Amorim nhấn mạnh. "Nhưng đội vẫn cần cải thiện để thắng liên tục, duy trì phong độ cao nhất".

Amorim thừa nhận việc dự Champions League sẽ giúp Man Utd có thêm tiền, thêm danh tiếng, và thu hút cầu thủ giỏi hơn, nhưng không quá thất vọng khi đội vắng mặt mùa này. "Dĩ nhiên ai cũng muốn được dự Champions League, nhưng tôi chọn nhìn vào mặt tích cực", ông cho biết. "Không phải thi đấu giữa tuần giúp chúng tôi có thêm thời gian tập luyện, hiểu nhau hơn, tạo nền tảng cho tương lai. Mùa tới, nếu trở lại châu Âu, chúng tôi sẽ là một đội bóng tốt hơn".

Với tinh thần đó, Amorim nhấn mạnh ông và học trò đang hướng về phía trước thay vì bận tâm đến quá khứ. "Chúng tôi không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Điều duy nhất có thể làm là tiếp tục tiến lên, và chứng minh bằng kết quả trên sân", HLV trưởng của Man Utd nói.

Hồng Duy (theo Sky Sports)