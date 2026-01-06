AnhTrong ảnh chụp công khai đầu tiên kể từ khi bị Man Utd sa thải, HLV Ruben Amorim cười tươi lúc rời khỏi nhà và đi bộ cùng vợ.

10h ngày thứ Hai 5/1, giờ Manchester, Man Utd thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Ruben Amorim sau trận hòa Leeds ở Ngoại hạng Anh. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, Amorim được bắt gặp khi rời khỏi nhà riêng tại Cheshire, sánh bước cùng vợ Maria Joao Diogo.

HLV Ruben Amorim và vợ Maria Joao Diogo đi dạo ở Cheshire, Vương quốc Anh, chiều 5/1/2026. Ảnh: Manchester Evening News

Theo mô tả từ các phóng viên, HLV 40 tuổi giữ thái độ cởi mở, trao đổi ngắn với những người chụp ảnh và tỏ ra thoải mái dù vừa mất công việc tại Old Trafford. Thời tiết có tuyết rơi nhẹ, nhưng không che đi tâm thế bình thản của Amorim trong lần xuất hiện công khai đầu tiên kể từ khi bị sa thải. Có lúc ông còn cười tươi với vẻ mặt rạng rỡ.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ cho rằng họ hiểu được cảm giác của Amorim hiện tại. "Chắc hẳn ông ấy được đền bù nhiều tiền lắm, và không còn chịu áp lực nữa", tài khoản aronus bình luận trên Reddit và được hưởng ứng nhiều nhất.

Tài khoản malamale đồng tình: "Trông anh ấy đã trẻ ra và hạnh phúc hơn hẳn rồi".

Còn darkjessy_ phản hồi: "Ai mà không vui khi rời khỏi công việc áp lực nhất thế giới cơ chứ? Lại còn được đền bù hậu hĩnh".

Amorim cười rạng rỡ sau khi bị Man Utd sa thải Amorim tươi cười đi dạo sau khi bị sa thải.

Theo truyền thông Anh, Man Utd có thể phải trả số tiền đền bù khoảng 10 triệu USD cho Amorim. Số tiền này tương ứng khoản họ đã trả cho Sporting để chấm dứt hợp đồng của Amorim cuối tháng 10/2024. Tổng cộng, Man Utd đã tốn 20 triệu USD riêng để đền bù về HLV 40 tuổi.

Amorim được Man Utd bổ nhiệm tháng 11/2024, để tiếp quản đội bóng đang trong giai đoạn bất ổn thời hậu Erik ten Hag. Trong hơn một năm dẫn đội, ông đưa "Quỷ Đỏ" vào chung kết Europa League tại Bilbao, nhưng thua Tottenham. Ở đấu trường quốc nội, Man Utd xếp thứ 15 mùa trước, và đang đứng thứ sáu mùa này.

Theo thống kê, Amorim trải qua mùa giải bị xem là tệ nhất của Man Utd trong 51 năm. Ông sở hữu tỷ lệ thắng thấp nhất trong lịch sử các HLV của đội bóng tại Ngoại hạng Anh, chỉ 32%. Trung bình, Man Utd để lọt lưới 1,53 bàn mỗi trận, cùng tỷ lệ giữ sạch lưới 15%, đều là những con số thấp kỷ lục so với các đời HLV trước đó. Những dữ liệu này được xem là một yếu tố khiến ban lãnh đạo CLB sa thải ông.

Theo kế hoạch, cựu tiền vệ Darren Fletcher sẽ đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền của Man Utd trong trận gặp Burnley tối 7/1 và có khả năng dẫn dắt đội đến hết mùa giải nếu có thành tích tốt. HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng không ngần ngại trở lại dẫn Man Utd tạm thời đến hết mùa. Trong khi đó, ban lãnh đạo đã bắt đầu quá trình tìm kiếm HLV mới, với một số cái tên nổi bật như Oliver Glasner, Roberto De Zerbi hay Enzo Maresca.

Về phần Amorim, các nguồn tin từ Bồ Đào Nha cho biết ông chưa có ý định trở lại công việc huấn luyện trong tương lai gần. Theo Maisfutebol, HLV 40 tuổi cảm thấy kiệt sức sau thời gian chịu áp lực lớn tại Old Trafford và muốn nghỉ ngơi đến ít nhất tháng 6/2026, khi mùa giải khép lại. Amorim chỉ cân nhắc thay đổi kế hoạch nếu nhận được một lời đề nghị gần như không thể từ chối.

Hoàng An (theo MEN, Sapo)