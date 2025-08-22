Amorim chừa đường lui cho nhóm 'bom nổ chậm' Man Utd

HLV Ruben Amorim thừa nhận tình thế không hay khi Man Utd vẫn còn bốn cầu thủ bị ép ra đi, nhưng để ngỏ khả năng cho họ trở lại.

Kỳ chuyển nhượng hè 2025 chỉ còn hơn một tuần, nhưng Man Utd vẫn chưa bán được năm cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của Amorim.

Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony và Tyrell Malacia đều đang bị cách ly khỏi đội một, vẫn tập riêng chờ tương lai. Marcus Rashford, thành viên thứ năm của "nhóm bom nổ chậm", đã kịp chuyển sang Barca theo dạng cho mượn. Một cầu thủ khác không nằm trong nhóm này, nhưng cũng bị ép ra đi là tiền đạo Rasmus Hojlund.

Amorim động viên sau khi thay Garnacho ở trận Man Utd thắng Ipswich Town trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh tối 26/2/2025. Ảnh: Reuters

HLV Amorim thừa nhận đây không phải tình huống tốt đẹp với Man Utd, vì những cầu thủ này muốn chơi cho một CLB khác. "Chúng tôi đang tìm giải pháp để đôi bên hài lòng", HLV 40 tuổi nói trong họp báo hôm 22/8. "Nhưng khi thị trường đóng cửa, chuyện sẽ khác. Khi ấy, chúng tôi phải tiếp nhận những cầu thủ này và bắt đầu một cuộc sống mới. Mọi chuyện đều có thể xảy ra".

Man Utd kỳ vọng hoàn tất quá trình tái thiết trước ngày 1/9, sau khi đưa về các tân binh đắt giá như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Tuy nhiên, đội bóng vẫn nhắm tới một tiền vệ trung tâm và một thủ môn. Ưu tiên trước mắt của họ sẽ là bán những cầu thủ thừa.

Roma được cho là đã gửi đề nghị mượn Sancho, trong khi Chelsea quan tâm tới Garnacho nhưng vướng mức giá 67 triệu USD "Quỷ Đỏ" đưa ra. Real Betis muốn đưa Antony trở lại sau quãng thời gian cho mượn nhưng không muốn mua đứt. Còn Malacia đang được nhiều đội bóng châu Âu theo dõi.

Antony và Malacia được đánh giá có khả năng trở thành phương án dự phòng nếu không tìm được CLB mới. Malacia có thể đóng vai trò hậu vệ trái số hai, sau tân binh Patrick Dorgu. Antony được xem là phù hợp với hệ thống 3-4-2-1, tương tự Amad Diallo ở cánh phải.

Ngược lại, Sancho và Garnacho vướng kỷ luật nhiều hơn chuyên môn. Cả hai khó lấy lại niềm tin của HLV người Bồ Đào Nha sau những mâu thuẫn. Dù vậy, tuyên bố "mọi chuyện đều có thể xảy ra" của Amorim cho thấy ông vẫn để ngỏ cánh cửa trở lại đội một cho mọi cầu thủ.

Trận gặp Fulham được xem là cơ hội để United thắng trận đầu tay. Quỷ Đỏ đã thắng tám trận gần nhất trên sân Craven Cottage và mục tiêu của họ Chủ nhật tới không gì khác ngoài ba điểm.

Hoàng An (theo Yahoo)