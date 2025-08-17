AnhTrước trận Man Utd gặp Arsenal, HLV Ruben Amorim cảnh báo trò cũ Viktor Gyokeres sẽ phải đối mặt với thử thách rất khác ở Ngoại hạng Anh.

Amorim có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Gyokeres, khi chiêu mộ anh từ Coventry City, đội đang chơi ở giải hạng nhất Anh, về Sporting năm 2023. Qua hai mùa thi đấu tại Bồ Đào Nha, trung phong người Thụy Điển ghi 79 bàn qua 102 trận, góp công lớn giúp Sporting vô địch quốc gia hai lần liên tiếp.

Amorim chia vui với Gyokeres sau trận Sporting thắng Man City 4-1 ở vòng bảng Champions League mùa 2024-2025. Ảnh: Sky

Hè này, Gyokeres từng được liên hệ tái ngộ với Amorim ở Old Trafford, nhưng cuối cùng chọn gia nhập Arsenal với tổng phí 86 triệu USD. Tiền đạo này có thể đá chính trước Man Utd hôm nay, đối đầu chính ông thầy từng giúp đưa sự nghiệp của anh lên tầm cao mới.

"Đây là một giải đấu khác, thể chất khắc nghiệt hơn rất nhiều", Amorim cảnh báo Gyokeres trong buổi họp báo trước trận tại Old Trafford. "Sporting có hệ thống tuyển trạch xuất sắc, mua cầu thủ rồi phát triển để bán, và Gyokeres là ví dụ. Cậu ấy rất giỏi, mang tới lối chơi khác biệt. Với Arsenal, khác biệt sẽ rất rõ nếu họ dùng Gyokeres hay Kai Havertz từ đầu".

Amorim tự tin Man Utd sẽ thể hiện bộ mặt khác, sau khi trải qua mùa giải tệ nhất kỷ nguyên Ngoại hạng Anh và thất bại ở chung kết Europa League. "Chúng tôi không thể thay đổi mọi thứ chỉ sau 4 tuần, nhưng tình hình đang tốt hơn", ông bày tỏ. "Chúng tôi tập luyện chăm chỉ và hiệu quả hơn, tinh thần cầu thủ cũng khác hẳn. Tôi tự tin rằng đội bóng đã sẵn sàng cho những đòi hỏi của trận đấu lớn".

Lần đầu tiên Man Utd không thi đấu ở Cup châu Âu sau 11 năm, kể từ mùa 2014-2015. Điều đó giúp Amorim tập trung hoàn toàn vào Ngoại hạng Anh và các giải đấu quốc nội.

"Mục tiêu là đưa Man Utd trở lại châu Âu", nhà cầm quân Bồ Đào Nha nhấn mạnh. "Đây không phải điều dễ nói khi bạn là HLV của CLB này, nhưng chúng tôi phải thực tế. Giải đấu có nhiều đội gắn kết hơn chúng tôi, nhưng Man Utd sẽ chiến đấu từng trận một. Trước mắt, mục tiêu duy nhất là đánh bại Arsenal".

Hè này, "Quỷ Đỏ" đại tu hàng công, chi hơn 250 triệu USD để chiêu mộ Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko. Trong đó, Sesko đắt giá và được kỳ vọng nhất, nhiều khả năng sẽ chiếm suất đá chính của Rasmus Hojlund.

Amorim cho biết tiền đạo 22 tuổi sẵn sàng ra sân, dù mới có một tuần tập luyện với CLB mới. "Chúng tôi không có nhiều thời gian, nhưng cậu ấy đã sẵn sàng về thể lực. Sesko có tiềm năng rất lớn, đủ sức trở thành tiền đạo số một của Man Utd trong nhiều năm", HLV 40 tuổi nói.

Hồng Duy tổng hợp