Among Us - game 'Ma sói không gian' đang gây bão toàn cầu

Game "đấu tố" Among US luật chơi đơn giản nhưng có nhiều màn đấu trí cân não, khó thắng.

Among Us là tựa game "đấu tố" tương tự Ma sói hoặc Mafia. So với hai tựa game nổi tiếng trên, Among US có phần đơn giản hơn, bởi luật chơi chỉ chia làm hai phe là "người tốt" và "giả mạo".

Mỗi trận sẽ có từ 4 đến 10 người cùng chơi, diễn ra trên một trong ba bản đồ: tàu vũ trụ, toà nhà tổng hành dinh hoặc căn cứ hành tinh. Trong đó, 1 đến 3 người được chọn ngẫu nhiên là kẻ giả mạo (Impostor), số còn lại là các thành viên phi hành đoàn (Crewmate).

Among Us là tựa game đa nền tảng, đồ hoạ nhẹ và luật chơi vô cùng đơn giản.

Nhiệm vụ của phi hành đoàn là di chuyển khắp bản đồ để sửa chữa những sự cố trên tàu, tiếp nhiên liệu cho động cơ. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, phi hành đoàn sẽ dừng lại "họp" để tìm ra kẻ nghi vấn và biểu quyết, tương tự trong game Ma sói.

Trong khi đó, những kẻ giả mạo sẽ trà trộn vào để phá hoại hệ thống và sát hại các thành viên trong đoàn. Những kẻ giả mạo có thể di chuyển vào các đường ống và tìm ra đồng đội của mình. Nhiệm vụ của phe giả mạo hoàn thành khi các phi hành gia chết hết.

Không giống nhiều game "quốc dân" nổi tiếng ngay khi ra mắt. Tựa game này đã xuất hiện từ năm 2018 nhưng chỉ phổ biến ở Hàn Quốc, Brazil. Mãi đến mùa hè năm nay, khi được một streamer nổi tiếng trên Twitch chơi thử và phát trực tuyến cho "fan" của mình xem, tựa game mới được nhiều người để ý. Sau đó nhiều YouTuber nổi tiếng thế giới, như Pew Diepie với 10,8 triệu lượt theo dõi, và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Mỹ cùng chơi, game mới trở thành hiện tượng toàn cầu.

Among Us đang đứng đầu danh sách các ứng dụng được tải nhiều trên cửa hàng của iOS và Android. Riêng trên kho ứng dụng CH Play, ứng dụng đã có hơn 100 triệu lượt tải. Theo CNN, tính đến 25/9, Among Us đã có 3,5 triệu người chơi thường xuyên trên toàn cầu.

Among US - 'ma sói không gian' đang gây bão toàn cầu Hot streamer Độ Mixi chơi Among Us cùng bạn bè. Video: Độ Mixi. Mặc dù là tựa game "hot" nhất hiện nay, InnerSloth - công ty mẹ của Among Us - chỉ có vọn vẹn 3 thành viên, gồm một lập trình, một hoạ sĩ và một thiết kế. Forest Willard, lập trình viêm kiêm nhiệm vụ xử lý công việc kinh doanh của công ty cho biết, Among Us sẽ tạm ngừng kế hoạch ra bản hai để tập trung phục vụ người dùng hiện tại. Công ty dự định bổ sung cho game một số tính năng mới như thêm bạn bè hay chế độ mù màu... Các chuyên gia phân tích nhận định quyết định không ra mắt phiên bản hai của Among Us là hợp lý vì độ "hot" của game vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

InnerSloth từ chối tiết lộ về tổng doanh thu của Among Us. Hãng kiếm tiền bằng cách thu phí mỗi người 5 USD trên cửa hàng PC Steam hoặc Itch.io. Trên di động, ứng dụng này miễn phí, nhưng có quảng cáo. Một nguồn thu khác của công ty đến từ việc bán các trang bị tuỳ chỉnh cho nhân vật.

Tại Việt Nam, Among Us nổi lên từ đầu tháng 9 và được nhiều game thủ, người nổi tiếng, như streamer Độ Mixi, ca sĩ Khởi My, hưởng ứng. Thậm chí cộng đồng Liên minh Huyền thoại Việt Nam còn vẽ chân dung các tướng trong game theo phong cách "phi hành gia" của Among Us. Đây là lần hiếm hoi có một cộng đồng game ra mặt ủng hộ một tựa game khác.

"Mình nghĩ thành công của Among Us đến từ ba yếu tố. Một là đồ hoạ đơn giản, nhẹ, ngay cả những smartphone giá rẻ cũng có thể chơi được. Hai là luật chơi đơn giản đến nhưng lại có những màn đấu trí căng não tương tự game Flappy Bird gây bão một thời. Và thứ ba, nhờ nền tảng voice chat Discord giúp nhóm bạn dễ dàng kết nối và tranh luận để tìm ra kẻ đột nhập thay vì phụ thuộc vào chế độ nhắn tin trong game", Huy Tuấn, một "fan cuồng" của Among Us phân tích.

Theo cộng đồng người chơi game này tại Việt Nam, mặc dù là hiện tượng toàn cầu, game vẫn tồn tại một số hạn chế, như chưa hỗ trợ tiếng Việt; hệ thống máy chủ thường quá tải, không truy cập được. Nếu không dùng nền tảng voice chat, người chơi sẽ phải tương tác bằng cách nhắn tin, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cảm xúc khi chơi.

Một số người bị mù màu sẽ khó chơi game này vì các thành viên sẽ xuất hiện trong các bộ trang phục màu sắc. Người chơikhông chỉ q uan sát đối thủ để tìm kẻ trà trộn, mà còn phải lập luận để thuyết phục đồng đội tin mình. Điều gây ức chế nhất game là bạn không phải kẻ giả mạo nhưng vẫn bị đồng đội "vote" mà không thể chứng minh mình là người tốt.

Khương Nha