Amiana Resort là 'chuỗi nghỉ dưỡng sang trọng nhất thế giới'

Amiana Resort Nha Trang là đại diện Việt Nam duy nhất đạt danh hiệu "chuỗi nghỉ dưỡng sang trọng nhất thế giới" nhờ chất lượng dịch vụ, thiết kế và trải nghiệm xuất sắc.

Lễ trao giải World Luxury Hotel Awards 2025 diễn ra tại khách sạn Park Royal Collection Pickering, Singapore, ngày 31/10. Giải thưởng World Luxury Hotel Awards 2025 nhằm tôn vinh các cơ sở lưu trú cao cấp được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ, thiết kế và trải nghiệm khách hàng xuất sắc.

Kết quả do 300.000 du khách toàn cầu và chuyên gia quốc tế tham gia bình chọn, cùng đánh giá từ hội đồng chuyên môn giàu kinh nghiệm. Amiana Resort Nha Trang là khu nghỉ duy nhất được vinh danh toàn cầu, cũng là đại diện Việt Nam duy nhất đạt danh hiệu cấp Thế giới trong 5 năm liền.

Hạng mục này dành cho các chuỗi nghỉ dưỡng cao cấp với đề cử được sàng lọc dựa trên thông tin và phản hồi của khách, sau đó bình chọn, đánh giá công khai. Kết quả dựa trên phiếu từ du khách và giới chuyên môn, tập trung vào chất lượng dịch vụ và giá trị thương hiệu.

Amiana Resort Nha Trang nằm bên vịnh biển Nha Trang, ít gió và lặng sóng, hợp tắm biển quanh năm. Ảnh: Amiana Resort Nha Trang

Giải thưởng 2025 là lần thứ 5 liên tiếp khu nghỉ dưỡng đạt danh hiệu quốc tế này. Amiana Resort nằm bên vịnh biển Nha Trang – một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới, sở hữu 248 phòng và biệt thự hướng vườn hoặc hướng biển từ 1 đến 3 phòng ngủ, với diện tích hồ bơi riêng lên đến 450 m2.

Không gian lưu trú xây dựng theo phong cách kiến trúc hiện đại, sang trọng, kết hợp thiên nhiên và nghệ thuật bài trí khắc họa văn hóa địa phương. Điểm nhấn nổi bật nằm ở khu tiện ích trung tâm Khu nghỉ với hồ bơi nước biển tự nhiên rộng 2.500 m2, và hai hồ bơi vô cực diện tích 600 m2 và 700 m2.

Biệt thự có hồ bơi riêng với tầm nhìn hướng biển. Ảnh: Amiana Resort Nha Trang

Bãi biển riêng bên vịnh Nha Trang có bờ cát trắng mịn, thoai thoải dẫn xuống làn nước trong xanh. Du khách có thể bơi lội hoặc lặn ngắm rạn san hô và đàn cá tự nhiên tại đây. Ngoài ra, nhờ vị trí nằm trong vịnh kín gió, du khách có thể tắm biển quanh năm không lo sóng lớn. Resort còn có đa dạng hoạt động thể thao dưới nước như chèo kayak, chèo thuyền thúng, jetski, hay tổ chức tiệc cưới chân trần trên bờ biển...

Về ẩm thực, nhà hàng Bacaro với tầm nhìn bao quát vịnh Nha Trang mang đến nhiều lựa chọn món ngon Á – Âu. Liệu trình tắm bùn thiên nhiên kết hợp thảo mộc bản địa ở spa ngay trong resort tạo trải nghiệm thư giãn, giúp kết nối du khách với thiên nhiên và văn hóa địa phương.

Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng nhìn từ trên cao tại một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới. Ảnh: Amiana Resort Nha Trang

"Từ trải nghiệm lưu trú sang trọng với dịch vụ cá nhân hóa, ẩm thực đậm bản sắc địa phương, đến các liệu pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện và chất lượng phục vụ, Amiana kỳ vọng mang đến cho du khách kỳ nghỉ chất lượng và kỷ niệm đáng nhớ. Giải thưởng là cột mốc quan trọng thúc đẩy chúng tôi duy trì chất lượng dịch vụ nhất quán", đại diện Amiana Resort cho biết.

Ngoài Amiana Resort Nha Trang, thương hiệu Amiana vừa ra mắt thêm khu nghỉ dưỡng Amiana Cam Ranh, dự kiến triển khai thêm khách sạn Amiana Hà Nội vào năm 2026.

Đan Minh