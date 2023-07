Amee: 'Hạnh phúc khi đứng chung sân khấu với Charlie Puth'

Ca sĩ Amee gọi Charlie Puth là "thiên tài âm nhạc" và hạnh phúc khi được đứng chung sân khấu với anh tại "8Wonder” ở Nha Trang, ngày 22/7.

Những ngày qua, Amee bận rộn với loạt show ở miền Bắc và dành nhiều thời gian tập luyện, chuẩn bị tốt nhất cho show 8Wonder. Ca sĩ sinh năm 2000 nói chờ đợi khoảnh khắc "bùng nổ" tại lễ hội âm nhạc quốc tế tại Nha Trang hè này và háo hức vì được gặp Charlie Puth - ca sĩ Mỹ gắn với biệt danh "Hoàng tử tình ca", "ngôi sao tỷ lượt xem trên YouTube". "Tôi biết ơn vì có cơ hội đứng chung sân khấu với Charlie Puth. Với tôi, anh ấy là thiên tài âm nhạc", cô cho biết.

Trên trang cá nhân, Charlie Puth tiết lộ "8Wonder" ở Nha Trang" mở đầu tour diễn thế giới năm nay và sự kiện âm nhạc lớn đầu tiên của anh ở châu Á. Đến tháng 10, anh mới đưa tour "The Charlie Live Experience" đến Hong Kong, Bangkok (Thái Lan), Jakarta (Indonesia), Singapore, Tokyo (Nhật), Seoul (Hàn)... Ảnh: Instagram Charlieputh

Như nhiều người hâm mộ Việt, Amee thích nhất bản tình ca We don't talk anymore - đánh dấu màn kết hợp của Charlie Puth và Selena Gomez hồi 2017, thu hút đến 2,9 tỷ lượt view trên YouTube. Giai điệu tươi mới, buồn nhưng không bi lụy, góp phần xoa dịu nỗi đau tình của nhiều người trẻ.

Amee cũng thuộc lòng bản See you again (2015) - nhạc phim Fast and Furious 7 - do Charlie Puth đồng sáng tác, thể hiện cùng rapper Wiz Khalifa. Ca khúc từng đứng số một trên bảng xếp hạng Hot 100 trong 12 tuần, được đề cử cho ba giải Grammy. Hiện nhạc phẩm đạt hơn 5,9 tỷ view trên YouTube cùng 2,1 tỷ lượt bình luận - con số mơ ước của nhiều ca sĩ Âu - Mỹ.

Trên các diễn đàn, nhiều fan kỳ vọng Amee có màn kết hợp đặc biệt với Charlie Puth. Bên cạnh giọng ca đình đám Mỹ, tại 8Wonder ngày 22/7, Amee có dịp hội ngộ nhiều đàn anh, đàn chị của làng nhạc Việt như Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn, Mono, Hieuthuhai, Tlinh hay DJ Mie. Người đẹp không tiết lộ tên ca khúc sẽ thể hiện vì muốn tạo bất ngờ đến phút chót.

Sau gần 8 năm vào showbiz, Amee nói thay đổi khá nhiều về tính cách lẫn cách nhìn. Trước đây, cô sống vô tư, ít để tâm mọi thứ, nhưng giờ liên tục nghĩ ngợi, thậm chí có lúc tự ý thức bản thân mắc chứng "overthinking" - suy nghĩ quá nhiều về quá khứ và lo lắng thái quá chuyện tương lai. "Điều này một phần do tính chất công việc, môi trường hoạt động, một phần do tôi là người nhạy cảm, đang trải qua giai đoạn trưởng thành", ca sĩ tiết lộ.

Tuy nhiên, quan điểm làm nghề của cô vẫn như ngày đầu, chưa từng thay đổi. Amee nói muốn truyền cảm xúc tích cực, lan tỏa sự tử tế đến khán giả, tương tự lời ca khúc Hai mươi hai nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đã viết tặng cô: "Đem tình yêu thương con đang giữ nhân ra tỏa khắp muôn phương chân trời".

Amee cho biết luôn nỗ lực làm mới bản thân, đến gần khán giả hơn nữa. Ảnh: NVCC

Trên sân khấu, ca sĩ vẫn chuộng phong cách nữ tính, ngọt ngào, thêm chút sang chảnh, thanh lịch để hợp lứa tuổi trưởng thành. Trước một số ý kiến nhận xét "Amee quá điệu", cô không phản ứng gì, không cảm thấy tiêu cực như trước. Cô lý giải từ ngày đầu ra mắt, "bố" Aiden - thủ lĩnh St.319, công ty Amee đầu quân - đã nói với cô điệu không xấu, ai cũng có quyền điệu, nhất là con gái.

"Nhiều người thích vì tôi điệu từ trong máu chứ không giả vờ. Tôi vui, biết ơn khi không phải gồng mình thay đổi và bản chất thật được mọi người yêu thương", ca sĩ cho hay.

Amee tự nhận bản thân khá hướng nội, không giỏi diễn đạt bằng ngôn ngữ và có phần hạn chế khi tương tác với fan trên mạng xã hội. Gần đây, cô thường xuyên chia sẻ mọi khía cạnh cuộc sống thường nhật qua nền tảng TikTok, bên cạnh ca hát, biểu diễn. Ca sĩ nói muốn đến gần khán giả hơn nữa, qua đó khắc họa một Amee rất đời thường - vụng về, ngáo ngơ và cũng "bắt trend" như bao người. "Hy vọng mọi người sẽ thấy tôi rất cố gắng 'hướng ngoại online", Amee nói.

Người đẹp 23 tuổi cho biết may mắn vì luôn có ê-kíp chuyên nghiệp hỗ trợ phía sau. Cô chỉ cần tập trung làm tốt công việc, còn lại đã có công ty sắp xếp lịch trình công việc và nghỉ ngơi. Một ngày của cô bắt đầu lúc 6h30, tập thể thao, ăn sáng rồi luyện thanh, vũ đạo. Nếu không phải ghi hình hay kẹt lịch ban ngày, cô sẽ đến công ty hội ý team, cùng sản xuất, sáng tạo nội dung. Khi được nghỉ, cô thích ở nhà chơi và rủ bạn bè đến ăn cơm.

Amee tiết lộ từ nay đến cuối năm, lịch trình của cô khá kín. Ca sĩ chuẩn bị tinh thần, sức khỏe và mọi khâu để tái xuất. "Hai năm qua, tôi chỉ tham gia các sản phẩm quảng cáo (Ưng quá chừng, Shayyy nắng, Thay mọi cô gái yêu anh) hoặc hợp tác với nghệ sĩ khác (Hai mươi hai - trong album của Hứa Kim Tuyền, Dỗi ít thôi ôm đê - với Phúc Du). Sắp tới là chuỗi sản phẩm chính thức của tôi. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng mọi người sẽ yêu thích các ca khúc mới", ca sĩ nói thêm.

Nhan sắc Amee ở tuổi 23. Ảnh: NVCC

Amee (Trần Huyền My) sinh năm 2000 tại Hà Nội, đầu quân cho công ty giải trí St. 319 khi 15 tuổi. Cô có lượng fan đông đảo nhờ loạt hit Anh nhà ở đâu thế?, Đen đá không đường, Trời giấu trời mang đi, Sao anh chưa về nhà, Thay mọi cô gái yêu anh, Hai mươi hai...

Ca sĩ đoạt nhiều giải thưởng lớn sau 8 năm hoạt động, trong đó có danh hiệu Nghệ sĩ mới của năm ở giải Cống hiến 2020, Nghệ sĩ mới Việt Nam xuất sắc châu Á tại MAMA. Năm 2020, cô cùng Jack đoạt giải Ngôi sao Âm nhạc tại chương trình Ngôi sao của năm do báo Ngoisao.net tổ chức. Ngoài ra, cô còn lấn sân điện ảnh, từng đóng Thiên thần hộ mệnh của Victor Vũ hồi 2021.

Thi Quân