AMD ra chip mạnh hơn M1 Pro của Apple

Chip Ryzen 9 7940HS sản xuất trên tiến trình 4 nm được AMD khẳng định nhanh hơn 30% so với M1 Pro.

AMD trình diễn khả năng xử lý chip so với M1 Pro và Intel Core i7 1280P. Ảnh: Macrumors

AMD ra mắt dòng chip Ryzen 7040 dành cho máy tính xách tay và desktop tại triển lãm CES 2023, diễn ra ở Las Vegas ngày 5-8/1. Dòng chip này cạnh tranh với M1 Pro và M2 của Apple. Theo AMD, Ryzen 7040 được sản xuất trên tiến trình 4 nm, trong đó model cao cấp nhất Ryzen 9 7940HS có 8 nhân, 16 luồng với tốc độ 5,2 GHz.

Lisa Su, CEO của AMD cho biết hiệu suất của chip nhanh hơn 30% so với M1 Pro của Apple. Trong các tác vụ cụ thể, chip xử lý đa nhiệm nhanh hơn 34% so với M1 Pro và nhanh hơn 20% so với M2 trong các tác vụ AI, nhưng tiết kiệm năng lượng hơn 50% do tích hợp trực tiếp công cụ AI chuyên dụng của AMD là Ryzen AI. Hãng tuyên bố Ryzen 7040 trên laptop sẽ có khả năng phát video hơn 30 tiếng.

AMD cũng trình diễn so sánh hiệu suất của Ryzen 9 7940HS với M1 Pro và chip của Intel qua ứng dụng Blender. Theo đó, M1 Pro thua xa Ryzen 9 7940HS khi thực thi cùng một tác vụ. Hiệu suất chip AMD được so sánh trên MacBook Pro trang bị chip M1 Pro, RAM 32 GB và bộ nhớ trong 1 TB.

Tuy nhiên, chip xử lý cao cấp nhất hiện nay của Apple là M1 Max và hiện AMD chưa so sánh hiệu năng sản phẩm mới của mình so với mẫu chip này.

Chip mới của AMD sẽ có mặt trên máy tính xách tay vào tháng 3.

Huy Đức