AmCham tại Việt Nam hợp nhất

Sau hơn 3 thập kỷ hoạt động tại Việt Nam dưới hai chi hội độc lập ở Hà Nội và TP HCM, Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham) đã hợp nhất.

Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) thành lập năm 1994, hoạt động thông qua 2 chi hội độc lập tại Hà Nội và TP HCM. Sau 32 năm, hội viên hai chi hội đã thông qua điều lệ mới, thiết lập cấu trúc tổ chức cấp quốc gia.

Theo đó, hơn 650 doanh nghiệp và gần 3000 hội viên cá nhân vừa bầu Ban lãnh đạo quốc gia đầu tiên trong lịch sử AmCham Việt Nam. Ban lãnh đạo gồm 27 thành viên, đại diện cho hội viên tại Hà Nội, TP HCM và khu vực miền Trung.

Ông Mark Gillin, Chủ tịch AmCham Việt Nam sau hợp nhất. Ảnh: AmCham Việt Nam

Ông Mark Gillin, Sáng lập, CEO America Indochina Management, nguyên Chủ tịch AmCham Việt Nam tại TP HCM, được bầu làm Chủ tịch AmCham Việt Nam. Ông đánh giá việc hợp nhất là cột mốc quan trọng, góp phần tạo nên tiếng nói thống nhất và tăng cường quan hệ kinh doanh giữa Mỹ và Việt Nam.

AmCham Việt Nam là một trong những hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, giúp thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương. Tổ chức có 14 ban ngành khác nhau, gồm: Thị trường vốn và Dịch vụ tài chính, Kinh tế số và Công nghệ, ESG, Thực phẩm & Đồ uống, Chăm sóc sức khỏe, Chuỗi cung ứng và Hậu cần, Sản xuất.

Viễn Thông