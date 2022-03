'Ambulance': Cuộc trốn chạy trên xe cấp cứu

Hai tên cướp ngân hàng tẩu thoát trên chiếc xe cứu thương, trong phim "Ambulance" của đạo diễn Michael Bay.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Ambulance - bom tấn mới nhất của "ông hoàng cháy nổ" Michael Bay kể từ 6 Underground (2019) - khởi chiếu trong nước ngày 18/3. Bộ phim được làm lại từ tác phẩm cùng tên của Đan Mạch phát hành năm 2005. Phim quy tụ dàn sao đình đám như Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II và Eiza González.

'Ambulance': Cuộc trốn chạy gay cấn trên xe cấp cứu Trailer "Ambulance". Phim chiếu ở Việt Nam sớm hơn khu vực Bắc Mỹ bốn tuần. Video: CGV

Kịch bản do biên kịch Chris Fedak viết, lấy bối cảnh thành phố Los Angeles, xoay quanh anh em Danny (Jake Gyllenhaal) và Will Sharp (Yahya Abdul-Mateen II). Tuyệt vọng vì không có tiền phẫu thuật cho vợ, cựu binh Will Sharp bất đắc dĩ tìm đến Danny - người anh trai nuôi, tên tội phạm nguy hiểm - để vay tiền. Nhưng Will lại bị cuốn vào kế hoạch cướp ngân hàng của anh mình. Nhiệm vụ bất thành, hai người trộm chiếc xe cấp cứu trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Trên xe còn có nữ kỹ thuật viên y tế khẩn cấp Cam Thompson (Eiza González) và một sĩ quan bị thương nặng.

Chỉ qua vài cảnh đầu, phim kéo khán giả vào kế hoạch cướp nhà băng mà Danny là người chỉ đạo. Tác phẩm đi theo trình tự thời gian tuyến tính, giới thiệu câu chuyện nền của hai nhân vật rồi vào thẳng câu chuyện chính là cuộc tẩu thoát sau khi cướp ngân hàng thất bại.

Đằng sau hành trình trốn chạy là cuộc chiến tâm lý giữa việc đầu hàng hay tiếp tục sinh tồn bên trong chiếc xe cứu thương của anh em nhà Sharp. Bộ phim khắc họa hình ảnh hai anh em không chung dòng máu, không cùng lý tưởng sống để người xem phân vân liệu Will nghiêng về phía công lý hay tiếp tục đồng hành anh trai máu lạnh, từ đó mở ra cái nhìn nhân văn hơn so với một bộ phim hành động thông thường.

Dàn diễn viên thực lực là điểm cộng lớn. Từ sau vai diễn Mysterio trong Spider-Man: Far From Home (2019), Jake Gyllenhaal tái xuất màn ảnh rộng với vai tội phạm nguy hiểm đầy kinh nghiệm. Nhân vật Danny chưa bao giờ có ý định đầu hàng mà ngược lại còn tỏ ra ngoan cố, tìm cách bỏ trốn trước khi bị cảnh sát đuổi kịp. Đã quá nhẵn mặt với cảnh sát và FBI, Danny cũng chính là người đàm phán với họ để tìm đường thoát thân cho mình và đưa Will trở về nhà.

Một tên "sừng sỏ" có đầy đủ hiểu biết về tâm lý tội phạm, song song đó là một Danny cô đơn từ lúc cha mất và em trai Will đi lính. Vai diễn này đòi hỏi kinh nghiệm diễn xuất và khả năng khắc họa chiều sâu tâm lý. Jake Gyllenhaal - chủ nhân của nhiều giải thưởng điện ảnh - là lựa chọn đúng đắn của Michael Bay cho nhân vật Danny Sharp.

Yahya Abdul-Mateen II từng để lại ấn tượng với vai phản diện Black Manta trong Aquaman (2018). Lần trở lại này, anh vào vai một cựu binh đang cần tiền trang trải chi phí y tế cho vợ. Từ đầu phim, khán giả đã thấy được xuất thân của Will là trẻ mồ côi ở thành phố Los Angeles, được anh trai Danny bao bọc. Lớn lên từ đường phố, Will thông thuộc địa hình, cung đường ở Los Angeles, Will cũng từng lái xe trong thời gian đi lính nên dễ dàng cầm lái chiếc xe cứu thương, mở ra những pha rượt đuổi trong hành trình trốn chạy của anh em nhà Sharp.

Will liều mạng trở thành đồng phạm trong vụ cướp ngân hàng, phản bội những giá trị đạo đức trong quân ngũ trước kia. Một bên là cô nhân viên y tế và viên sĩ quan cảnh sát, một bên là anh trai - chủ mưu của vụ cướp, nhân vật do Yahya Abdul-Mateen II đảm nhận phải chọn lựa giữa thiện và ác.

Nữ diễn viên Eiza González thủ vai Cam Thompson - nữ nhân viên y tế được điều động đến ngân hàng khi vụ cướp vừa xảy ra. Trong tình huống đó, Cam bị anh em nhà Sharp khống chế. Khi biết được lai lịch của Will, Cam ra sức cảm hóa người cựu binh nhằm chia cắt anh và Danny, cố gắng lôi kéo Will để cùng cô thoát khỏi chiếc xe. Trên hành trình ấy, có lúc cô đã có thể trốn thoát nhưng Cam chọn ở lại để cố giữ mạng sống cho sĩ quan vô tội.

Dàn diễn viên chính của bộ phim cùng đạo diễn Michael Bay trên phim trường. Từ trái sang: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González, Michael Bay. Ảnh: Twitter

Lối quay phim "Bayhem" quen thuộc gắn liền tên tuổi Michael Bay là một nét đặc sắc của Ambulance. "Bayhem" kết hợp giữa họ "Bay" của Michael và từ "mayhem" (lộn xộn). Nhà làm phim phối hợp chuyển động máy quay, bố cục nhiều lớp và cắt cảnh nhanh để tạo cảm giác hoành tráng, sự hồi hộp, gay cấn trong các pha hành động. Những cú máy đưa người xem bay vút lên một tòa nhà cao tầng rồi thả tự do xuống đất hay những cảnh quay bay lượn trên không, từ tòa nhà sang toàn cảnh cuộc đuổi bắt của cảnh sát trên đường phố thể hiện sự đầu tư và quy mô trong bối cảnh, nhân lực đến thiết bị.

Michael Bay cắt cảnh liên tục, quay cận hay xoay máy 360 độ xung quanh nhân vật. Nhưng cũng chính cách cắt dựng này khiến người xem không kịp quan sát điều gì vừa diễn ra, một số khán giả đôi lúc choáng vì không quen phong cách làm phim của ông.

Đạo diễn Michael Bay chỉ đạo trên phim trường "Ambulance". Ảnh: Y.M.Cinema

Phim vẫn còn những "hạt sạn" như: dù gắn liền hình ảnh chiếc xe cấp cứu, trên xe không có sạc điện cho thiết bị hội chẩn từ xa, chi tiết sử dụng kẹp tóc của Cam để bít vết thương hở nhằm ngăn mất máu cho viên cảnh sát phi logic, những cuộc đọ súng giữa hai bên xảy ra vào giờ tan tầm giữa đường phố Los Angeles nhưng không người dân nào bị thương.

Tác phẩm đạt 6.8/10 điểm trên tổng số 1.793 người dùng đánh giá theo thống kê của IMDb.

Quế Chi