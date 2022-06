Amber Heard thua kiện - đòn giáng vào phong trào MeToo

Amber Heard từng dùng phong trào MeToo làm "bệ đỡ" sau ly hôn Johnny Depp, nhưng nhận phản ứng ngược khi ra tòa.

Từ khóa #MeToo trở thành xu hướng thịnh hành trên Twitter sau khi tòa tuyên bố Johnny Depp thắng kiện, Amber Heard phải trả chồng cũ hơn 10 triệu USD bồi thường thiệt hại, ngày 1/6 (giờ địa phương).

Người dùng trên mạng xã hội thảo luận về những tác động mà sự việc có thể gây ra đối với phong trào MeToo, trong cuộc chiến giành lại tiếng nói cho nạn nhân tấn công tình dục. Ngôi sao truyền hình Meghan McCain tuyên bố: "#MeToo đã chết" và gắn thẻ ACLU (Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ). Theo NYPost, McCain đề cập đến vai trò của ACLU trong phiên tòa, cho rằng tổ chức đã giúp Heard soạn thảo bài báo trên Washington Post năm 2018 - nguồn cơn khiến Depp kiện cô.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump viết: "Hãy tin tất cả phụ nữ, ngoại trừ Amber Heard. 15 triệu USD tiền bồi thường cho Depp có thể chấm dứt quan niệm nữ quyền rằng tất cả đàn ông đều có tội, trước khi được chứng minh là vô tội như chúng ta đã thấy. Cô ấy thật khủng khiếp".

Luật sư Camille Vasquez của phía Johnny Depp. Video: Reuters Luật sư Camille Vasquez đọc lập luận cuối cùng của phía Johnny Depp hôm 27/5. Video: Reuters

Phong trào MeToo từng là "bệ đỡ" cho Amber Heard trong vụ ly hôn. Bài viết của Heard trên Washington Post năm 2018, trong đó nói cô là "nạn nhân của bạo hành gia đình", đã biến Depp trở thành tội đồ. Tài tử bị Hollywood tẩy chay, mất nhiều dự án. Anh kiện vợ cũ 50 triệu USD tội phỉ báng. Heard kiện ngược, đòi bồi thường 100 triệu USD với tội tương tự.

Ban đầu mọi thứ đều chống lại Depp. Loạt bằng chứng được đưa ra như tài tử nhắn tin cho một người bạn rằng anh muốn giết Heard, sau đó "quan hệ tình dục với cái xác chết cháy để đảm bảo nó không còn sống". Video quay cảnh Depp đập tủ bếp trong khi Heard cố gắng trấn an anh. "Tất cả những gì tôi đã làm là nói xin lỗi", Amber Heard nói khi công khai video trước tòa. Một đoạn ghi âm Heard nói với Depp rằng hãy "đưa điếu thuốc của mình cho người khác", và anh đáp lại: "Im đi, đồ béo".

Depp thừa nhận húc đầu vào Heard, nhưng đó chỉ là một tai nạn. Khi ra tòa xin lệnh cấm đối với Depp tháng 5/2016, Heard có vết bầm tím ở gò má do chồng cũ ném điện thoại vào.

The Sun - tờ báo ở Anh - gọi Depp là "kẻ đánh vợ" và bị tài tử kiện vì tội phỉ báng. Việc chứng minh tội phỉ báng ở Anh dễ hơn nhiều so với ở Mỹ. Depp thua kiện khi một thẩm phán đánh giá 12 trong 14 sự việc Depp bị cáo buộc hành hung Heard, đã xảy ra. Họ kết luận những lời của The Sun "về cơ bản là đúng sự thật".

Theo The Times, bài viết của Amber Heard năm 2018 sẽ khó tạo được hiệu ứng lớn nếu không xuất hiện giữa giai đoạn cao trào của phong trào MeToo.

Johnny Depp tả lại cảnh bị vợ cũ bạo hành trong phiên tòa hôm 20/4. Ảnh: AFP

Việc Amber Heard nhận phản đòn từ dư luận khiến nhiều người đánh giá lại phong trào MeToo. Phía Depp tung một đoạn ghi âm, trong đó Heard thách anh công khai việc bị bạo hành: "Hãy nói với cả thế giới! Nói với họ rằng Johnny Depp, một gã đàn ông, cũng là nạn nhân của bạo hành gia đình và xem có bao nhiêu người tin, đứng về phía anh". Amber Heard sau đó thừa nhận trước tòa có đánh Johnny Depp nhưng với mục đích bảo vệ mình và em gái.

Theo New York Times, trong một email năm 2016 gửi người đại diện cũ - Christian Carino - Depp viết rằng Heard đang "cầu xin sự sỉ nhục toàn cầu". Khi các phiên tòa được phát sóng trực tiếp, làn sóng căm ghét, chế nhạo nhằm vào diễn viên vì cô bạo hành Depp. Trong show hài kịch ở London, Chris Rock nói: "Hãy tin tất cả phụ nữ, ngoại trừ Amber Heard". Chương trình Saturday Night Live ghép hình ảnh Heard cho lời khai kèm lời lẽ chế nhạo.

Amber Heard bị kích động khi nhắc đến chuyện bị nhiều người lăng mạ, dọa giết. Ảnh: Reuters

Sự ủng hộ Deep có trên khắp mạng xã hội. Đa phần bày tỏ quan điểm về việc phụ nữ lạm dụng quá mức phong trào "MeToo", trong khi "nam giới cũng có thể là nạn nhân của bạo lực gia đình". Theo New York Times, khi Depp thắng, công chúng có thể mong đợi những vụ kiện tương tự từ nam giới, những người nói rằng họ đã sống sót sau khi bị bạo hành.

Tờ The Guardian nhận định: "Phản ứng của công chúng đối với vụ kiện của Johnny Depp và Amber Heard là cú giáng vào phong trào MeToo. Không phải họ đang phá hoại phong trào mà bởi Heard không phải một nạn nhân hoàn hảo".

Tuy nhiên, vụ kiện không đại diện cho tất cả trường hợp của phong trào này. Theo The Times, một số vụ bạo lực gia đình khó có thể nhìn nhận rõ ràng đúng sai. Tổ chức MeToo Movement bày tỏ vụ kiện là ví dụ điển hình cho việc phong trào xã hội và chính trị bị sử dụng sai mục đích. "Cách MeToo bị gán ghép và chi phối trong vụ kiện Depp - Heard là một thảm họa độc hại và một trong những hành vi bôi nhọ phong trào nghiêm trọng", thông cáo của tổ chức viết.

Trong khi đó, tờ Reason nhận định: "Heard chắc chắn đã sai khi cố gắng biến cuộc hôn nhân tồi tệ của mình thành chiêu trò PR cho thương hiệu cá nhân với tư cách là đại sứ của ACLU hay đại diện cho nữ quyền trong phong trào MeToo. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Depp đúng".

Phong trào MeToo bắt đầu từ năm 2017, khi nhà sản xuất phim người Mỹ - Harvey Weinstein - bị hàng chục diễn viên, người mẫu tố cáo lạm dụng tình dục. Người phản đối Weinstein lên Twitter kêu gọi nạn nhân chia sẻ câu chuyện của họ, sử dụng chung hashtag #MeToo (Tôi cũng vậy). Chiến dịch ngày càng mở rộng với sự liên kết, ủng hộ của nhiều sao nữ quyền lực ở Hollywood. Làn sóng lan rộng trên toàn cầu, trở thành một hình thức mới trong tố cáo hành vi sai trái liên quan tình dục.

Hiểu Nhân