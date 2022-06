Amber Heard phủ nhận bị đuổi khỏi 'Aquaman'

Diễn viên Amber Heard phủ nhận tin đồn cô bị hãng phim cắt vai Mera trong thương hiệu siêu anh hùng "Aquaman".

Ngày 14/6, người đại diện của Amber Heard nói với Variety: "Các tin đồn tiếp tục được tung ra như những ngày đầu tiên. Chúng không chính xác, thiếu tế nhị và điên rồ". Diễn viên hiện giữ vai Mera trong Vũ trụ Điện ảnh DC, xuất hiện trong nhiều bom tấn như Aquaman, Justice League.

Amber Heard trong vai Mera. Ảnh: Warner Bros

Sức ảnh hưởng của Amber Heard suy giảm sau phiên tòa với chồng cũ Johnny Depp. Trong cuộc phỏng vấn với Today hôm 15/6, Amber Heard nói việc bị bêu riếu trên mạng xã hội là lý do cô thua kiện. Diễn viên cho rằng bồi thẩm đoàn bị ảnh hưởng bởi thông tin trên mạng. Trên các nền tảng, đặc biệt là TikTok, làn sóng ủng hộ Johnny Depp trong vụ kiện lớn gấp nhiều lần Amber Heard. Theo Today, tính đến ngày 3/6, các video gắn hashtag #justiceforjohnnydepp ủng hộ ngôi sao Pirates of the Caribbean thu hút 20 tỷ lượt xem. Trong khi đó, các bài viết đứng về phía Amber Heard chỉ có 80 triệu lượt xem.

Tài tử Pirates of the Caribbean kiện cô tội phỉ báng danh dự vì bài viết trên tờ Washington Post năm 2018. Trong đó, Heard tự nhận là nạn nhân của bạo hành gia đình. Dù không nhắc tên Depp, nam diễn viên bị Hollywood tẩy chay, mất nhiều dự án phim. Ngược lại, hơn ba triệu người ký tên đòi cắt vai của Heard trong bom tấn Aquaman 2 sắp ra mắt.

Sau khi nghe phán quyết của tòa hôm 1/6, Amber Heard nói bản án "kéo lùi quan điểm rằng bạo lực với phụ nữ cần được xem xét một cách nghiêm túc" và sẽ kháng kiện. Cô phải nộp phạt 10,35 triệu USD vì các tội danh liên quan đến phỉ báng. Nữ diễn viên không nhắc đến tình hình tài chính hiện tại hoặc khả năng đóng phạt. Heard nhận hai triệu USD tiền bồi thường từ phía Depp, vì một luận điểm luật sư phía tài tử nêu ra trong các bài viết trên tờ Daily Mail.

Trailer Aquaman Trailer "Aquaman". Video: DC

Phương Mai (theo Variety)