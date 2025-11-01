Amber Heard đón Halloween bên các con

Tây Ban NhaDiễn viên Amber Heard hóa trang cho con gái lớn Oonagh và con song sinh Agnes - Ocean, quây quần bên các bé trong ngày Halloween.

Trên Instagram ngày 31/10, Amber Heard đăng ảnh dạo phố Madrid cùng ba con, nhưng không để lộ mặt các bé. Cô diện trang phục phù thủy giống con gái lớn bốn tuổi. Một trong hai bé song sinh mặc đồ quả bí ngô, nhóc còn lại hóa trang thành nhện.

Amber Heard bế cặp song sinh một trai một gái, năm tháng tuổi. Bên cạnh cô là bé Oonagh. Ảnh: Instagram/ Amber Heard

Lần đầu diễn viên đăng ảnh bên các con kể từ lúc thông báo Agnes và Ocean "gia nhập nhà Heard" hồi tháng 5. Trong bài đăng dịp Ngày của Mẹ năm nay, cô cho biết hạnh phúc đến mức không thể diễn tả thành lời khi có một gia đình trọn vẹn.

Cuối năm 2024, báo chí đưa tin Amber Heard chuẩn bị có thêm con. Thời điểm đó, phía nghệ sĩ không tiết lộ việc sinh đôi, cũng không đề cập phương pháp có con là sinh tự nhiên hay mang thai hộ như hồi cô có con gái đầu lòng. Đến nay, diễn viên chưa công bố ngày sinh cụ thể của con.

Nhan sắc mỹ nhân "Aquaman" ở tuổi 39. Ảnh: Vogue

Hiện Amber Heard sống ở khu nhà thượng lưu ở Madrid, Tây Ban Nha. Cô rời Mỹ sau khi kết thúc vụ kiện phỉ báng Johnny Depp cuối năm 2022. Đến nay, diễn viên duy trì lối sống lặng lẽ, dành nhiều thời gian bên con cái.

Ba năm qua, cô hạn chế đóng phim nhưng không từ bỏ nghề diễn. Dự án gần nhất của cô là Aquaman and The Lost Kingdom, đóng cùng tài tử Jason Momoa, ra mắt đầu năm 2024. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 5/2024, cô nói: "Tôi sẽ tiến về phía trước vì đó là cách cuộc sống vận hành". Tháng 7, Heard gây chú ý khi tham gia vở kịch Spirit of the People, đánh dấu lần đầu diễn xuất trên sân khấu.

Tạo hình của Amber Heard trong vở kịch đầu tay. Ảnh: People

Amber Heard, 39 tuổi, là diễn viên kiêm người mẫu Mỹ, nổi tiếng với gương mặt có tỷ lệ đẹp nhất thế giới. Khi còn hoạt động tại Hollywood, cô thường vào vai có ngoại hình nóng bỏng. Trên Bustle, người đẹp nói nhan sắc khiến bản thân ít được giao các vai nghiêm túc. Năm 2018, cô gây ấn tượng khi tham gia bom tấn Aquaman, nhận nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn.

Tại một sự kiện năm 2010, Amber Heard công khai là người lưỡng tính. Trước khi kết hôn Johnny Depp, cô hẹn hò nữ nhiếp ảnh gia Tasya Van Ree. Cô cũng là người yêu cũ của tỷ phú Elon Musk. Năm 2020, Heard yêu nhà quay phim đồng giới Bianca Butti - người luôn bên cạnh diễn viên trong vụ kiện với Depp, theo cô đến Tây Ban Nha năm 2022. Một số nguồn tin cho biết họ đã chia tay.

Hậu trường Amber Heard tập luyện cho 'Aquaman 2' Hậu trường Amber Heard luyện tập cho phim "Aquaman 2". Video: Instagram/ Amber Heard

Phương Thảo (theo People)