Amber Heard đi du lịch cùng ba con

Tây Ban NhaDiễn viên Amber Heard đưa con gái lớn Oonagh và con sinh đôi Agnes - Ocean đi biển nghỉ mát cùng bạn bè của cô.

Theo Hola ngày 20/4, người đẹp đang tận hưởng kỳ nghỉ ở làng chài Cadaques cùng các con và một số người bạn. Trong bức ảnh của paparazzi, Amber Heard địu một trong hai bé sinh đôi một tuổi, đi cạnh con gái lớn năm tuổi. Một người phụ nữ giữ bé còn lại, đi phía sau cô.

Amber Heard và các con đi dạo qua cảng Cadaques. Ảnh: Grosby Group

Hiện bốn mẹ con sống tại khu nhà cao cấp ở thủ đô Madrid. Cô chuyển đến đây sau khi thua kiện Johnny Depp cuối năm 2022. Trên Instagram tháng 5/2025, cô thông báo hai bé Agnes và Ocean "gia nhập nhà Heard", không tiết lộ các con chào đời bằng biện pháp sinh tự nhiên hay mang thai hộ như Oonagh.

Những năm qua, diễn viên sống kín đáo, thi thoảng đăng hình gia đình lên trang cá nhân nhưng không để lộ mặt các con. Cô không rút hẳn khỏi ngành giải trí, chỉ tham gia một số dự án nhỏ như giữ vai chính trong vở kịch Spirit of the People (2025).

Amber Heard nấu ăn dịp Lễ Tạ ơn tháng 11/2025. Ảnh: Instagram Amber Heard

Hồi tháng 1, người đẹp gây bất ngờ khi xuất hiện trong phim tài liệu Silenced được công chiếu tại Liên hoan phim Sundance. Tác phẩm đánh dấu lần đầu cô trở lại màn ảnh kể từ Aquaman and the Lost Kingdom (2024). Phim do đạo diễn Selina Miles và luật sư nhân quyền Jennifer Robinson thực hiện, xoay quanh chủ đề cách đàn ông lợi dụng các vụ kiện để ngăn cản phụ nữ lên tiếng về việc bị lạm dụng.

Trong phim, Amber Heard có một cuộc phỏng vấn với đạo diễn Miles, cho biết bộ phim này không nói về cô. Diễn viên nói: "Tôi đã mất khả năng lên tiếng. Tôi không ở đây kể chuyện của mình. Tôi cũng không muốn kể. Thực ra, tôi không muốn dùng tiếng nói của mình nữa. Đó mới là vấn đề".

Hậu trường Amber Heard tập luyện cho 'Aquaman 2' Hậu trường Amber Heard luyện tập cho phim "Aquaman 2". Video: Instagram Amber Heard

Amber Heard, 40 tuổi, là diễn viên kiêm người mẫu Mỹ, nổi tiếng với gương mặt có tỷ lệ đẹp nhất thế giới. Khi còn hoạt động tại Hollywood, cô thường vào vai có ngoại hình nóng bỏng. Năm 2018, cô gây ấn tượng khi tham gia bom tấn Aquaman, nhận nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn.

Tại một sự kiện năm 2010, Amber Heard công khai là người song tính. Trước khi kết hôn Johnny Depp, cô hẹn hò nữ nhiếp ảnh gia Tasya Van Ree. Cô cũng là người yêu cũ của tỷ phú Elon Musk. Năm 2020, Heard yêu nhà quay phim đồng giới Bianca Butti - người luôn bên cạnh diễn viên trong vụ kiện với Depp, theo cô đến Tây Ban Nha năm 2022. Một số nguồn tin cho biết họ đã chia tay.

Phương Thảo (theo Hola)