Amber Heard có con nhờ mang thai hộ

Minh tinh Mỹ Amber Heard thông báo có con gái đầu lòng nhờ phương pháp mang thai hộ.

Ngày 2/7, Amber Heard báo tin vui với người hâm mộ qua Instagram: "Tôi rất háo hức chia sẻ thông tin này cùng các bạn. Bốn năm trước, tôi quyết định sẽ có con. Tôi muốn làm điều đó theo cách riêng. Tôi cho rằng thật cấp tiến khi phụ nữ nghĩ đến chuyện mang thai - một sứ mệnh cơ bản của chúng ta - theo cách này. Tôi hy vọng đến một lúc nào đó người ta cảm thấy bình thường về việc không cần đeo nhẫn cưới và vẫn có em bé".

Amber Heard bên bé gái mới sinh. Ảnh: Amber Heard Instagram.

Nữ diễn viên mới trải qua phiên tòa ồn ào với tài tử Johnny Depp. Cô thường xuyên phải đến London, Anh, làm chứng chống lại chồng cũ trong vụ anh kiện tờ The Sun vì gọi mình là "kẻ đánh vợ". Ngôi sao Pirates of the Caribbean bị xử thua kiện vì tòa án cho rằng tờ báo Anh không sai khi viết anh bạo hành gia đình.

Johnny Depp đang kiện Ember Heard trong một phiên tòa khác tại Mỹ. Anh yêu cầu cô bồi thường 50 triệu USD vì tội phỉ báng anh bạo hành gia đình trong bức thư gửi tờ New York Post năm 2018.

Amber Heard quen Johnny Depp khi cùng đóng phim The Rum Diary năm 2011, kết hôn tháng 2/2015. Ba tháng sau khi cưới, Heard đệ đơn ra tòa xin quyền cấm Johnny tới gần và tố cáo anh dùng lời nói, vũ lực bạo hành cô. Depp phản pháo anh mới chính là người bị vợ bạo hành. Đôi bên tranh chấp, nói xấu nhau trong nhiều tháng. Hai người ly dị năm 2016, Depp phải trả Heard bảy triệu USD tiền bồi thường ly hôn.

Amber Heard The Rum Diary Trailer "The Rum Diary". Video: FilmDistrict.

Phương Mai (theo USA Today)