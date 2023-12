Ambassador Cruise tổ chức 15 minishow du thuyền trong năm 2023

Minishow Love in the Bay thực hiện 15 đêm nhạc với sự tham gia của nhiều ca sĩ như Trung Quân Idol, Noo Phước Thịnh, Hà Nhi, Bằng Kiều, Hồ Quỳnh Hương…

Sở hữu ba du thuyền lớn tại vịnh Hạ Long và Lan Hạ, khai thác, phát triển mô hình du lịch âm nhạc, APC Group - đơn vị vận hành Ambassador Cruise đóng góp 70% tổng lượt khách ăn tối trên sông của Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long trong 10 tháng đầu năm 2023. Đơn vị này cũng nắm giữ minishow âm nhạc Love in the Bay by Ambassador Cruise với sự đầu tư bài bản.

Love in the Bay by Ambassador Cruise nằm trong hải trình của du thuyền ăn tối 5 sao chuẩn quốc tế Ambassador Cruise II. Đến đây, du khách sẽ được ngắm nhìn thành phố sáng đèn về đêm, trải nghiệm ẩm thực, âm nhạc và những dịch vụ đặc biệt khác.

Ông Nguyễn Hồng Nhật, Tổng Giám đốc APC Group nhận định du lịch Hạ Long đang phát triển mạnh mẽ, nên những mô hình du lịch cũng cần đột phá hơn. Để đáp ứng nhu cầu đó, APC Group luôn cố gắng nghiên cứu, tìm tòi, tạo ra những trải nghiệm hoàn hảo nhất cho du khách.

"15 minishow xuyên suốt năm 2023 của Love in the Bay diễn ra thành công, với sự tham gia của gần 20 ca sĩ khách mời và 7.000 du khách. Đây là sự kết hợp giữa những người nghệ sĩ tài hoa và sự nhiệt tình của khán giả", ông Nhật nói.

Love in the Bay by Ambassador Cruise là sân khấu giải trí hội tụ nhiều tên tuổi của làng nhạc Việt. Ảnh: Ambassador Cruise

Những ngày cuối năm 2023, du thuyền Ambassador tiếp tục thực hiện buổi diễn cùng Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, mang dàn nhạc giao hưởng lần đầu tiên xuất hiện trên vịnh Hạ Long. Đây là phiên bản đặc biệt với tên gọi "Dreamy Voyage - Symphony of Heritage", với sự tham gia của hơn 30 nghệ sĩ từ dàn nhạc giao hưởng Sức Sống Mới. Buổi hòa nhạc nhận được sự đón nhận của hơn 450 khán giả.

Tại đây, lần lượt các nhạc phẩm giao hưởng bất hủ trên thế giới như Swan Lake, Czardas, My heart will go on, Mission Impossible... đến âm hưởng nhạc Việt: Bèo dạt mây trôi, Chiếc khăn Piêu được các nghệ sĩ trình bày. Tất cả được "biến hóa" qua bàn tay của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cùng dàn nhạc, kết hợp độc đáo giữa nhạc cụ phương Tây và nhạc cụ tre nứa dân tộc Việt Nam.

Symphony of Heritage là phiên bản đặc biệt trên sân khấu Love in the Bay by Ambassador Cruise để tri ân du khách cuối năm 2023. Ảnh: Ambassador Cruise

"Trong năm 2024, du khách sẽ được đón chào thêm nhiều món quà âm nhạc ấn tượng hơn đến từ những hải trình của du thuyền Ambassador", ông Nguyễn Hồng Nhật cho biết.

2023 là năm đánh dấu những bước chuyển mình tích cực của du lịch Quảng Ninh, với doanh thu tăng 48% so với năm 2022. Điều này đạt được một phần đến từ việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch mới.

Du thuyền Ambassador 5 sao chuẩn quốc tế. Ảnh: Ambassador Cruise

Bên cạnh chuỗi công trình, khu dịch vụ du lịch độc đáo, vịnh Hạ Long tiếp tục đẩy mạnh khai thác du lịch biển với những xu hướng mới, trong đó có du lịch kết hợp âm nhạc trên du thuyền.

Ngoài được UNESCO công nhận, vịnh Hạ Long còn là một trong 24 điểm du lịch lý tưởng nhất thế giới (Forbes); top 4 kỳ quan thiên nhiên đông khách nhất (The Travel)...

Thanh Thư