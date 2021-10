Amazon và Apple lo lắng về chuỗi cung ứng

Ngay cả Amazon và Apple cũng đang vật lộn với cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu, sau khi kết quả kinh doanh quý III không như kỳ vọng.

Hôm thứ Năm (28/10), cả Amazon và Apple đều công bố kết quả kinh doanh quý III không đạt như kỳ vọng của các nhà phân tích Phố Wall. Cùng với đó, hai gã khổng lồ công nghệ đồng loạt cảnh báo rằng các vấn đề về chuỗi cung ứng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong quý cuối của năm nay.

Amazon bỏ lỡ các dự báo của Phố Wall về cả doanh thu và lợi nhuận quý vừa qua. Công ty đạt doanh thu ròng 110,8 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, nhưng thấp hơn dự đoán của các nhà phân tích là 111,6 tỷ USD. Thu nhập ròng trong quý giảm so với năm trước, xuống còn 3,2 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức 4,6 tỷ USD mà giới phân tích dự kiến.

Giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy cảnh báo công ty sẽ tốn thêm vài tỷ USD chi phí phát sinh trong quý IV. Những chi phí này đến từ việc công ty phải xoay xở khi đối diện với tình trạng hiếu hụt lao động, tăng lương, các vấn đề về chuỗi cung ứng toàn cầu. Tất cả đều đòi hỏi chi thêm để giảm thiểu tác động đến khách hàng và đối tác bán hàng trong mùa lễ cuối năm.

Trong khi đó, Apple công bố doanh thu quý rồi đạt 83,4 tỷ USD, thấp hơn một chút so với dự đoán của các nhà phân tích. Doanh số iPhone cũng thấp hơn dự báo của các nhà phân tích, đạt 38,9 tỷ USD.

Thảo luận với các nhà phân tích sau khi báo cáo kết quả, CEO Tim Cook nhấn mạnh nỗ lực của Apple để đạt được kỷ lục bán hàng hàng quý, bất chấp những hạn chế về nguồn cung. Theo ông, nhu cầu đang rất mạnh, nhưng "những hạn chế về nguồn cung lớn hơn dự kiến ", bao gồm tình trạng thiếu silicon và gián đoạn sản xuất, đã tác động tiêu cực 6 tỷ USD đối với hoạt động kinh doanh.

Cổ phiếu của Amazon giảm 5% còn Apple giảm hơn 4% trong phiên giao dịch ngày hôm qua (28/9).

Gián đoạn chuỗi cung ứng và các vấn đề về nhân sự do đại dịch đã leo thang trong những tháng gần đây, ảnh hưởng đến một loạt các ngành công nghiệp. Một số nhà bán lẻ, nhà sản xuất và nhà kinh tế đã cảnh báo những hạn chế của chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ không chỉ khiến việc khuyến mại giảm giá ít hơn trong mùa mua sắm cuối năm, mà còn làm hàng hóa khan hiếm hơn.

Apple đã xây dựng một chuỗi cung ứng phức tạp trong nhiều năm cho các sản phẩm phần cứng khác nhau của họ. Trong khi, Amazon cũng đã phát triển một hệ thống hậu cần tiên tiến để giao hàng. Tuy nhiên, những lo ngại về nguồn cung vẫn khiến hai công ty lo ngại trong thời điểm kinh doanh "vàng" hiện tại. Với Amazon, cuối năm là mùa mua sắm quan trọng, còn Apple thì vừa ra mắt của một số sản phẩm mới, bao gồm cả iPhone 13.

Trước đó, Amazon đã cảnh báo tốc độ tăng trưởng nửa cuối năm 2021 có thể chậm hơn so với năm ngoái vì nhiều người quay lại mua sắm trực tiếp hơn là đặt hàng trực tuyến. Amazon hiện dự báo mức tăng trưởng chậm hơn nhiều so với bình thường trong ba tháng cuối năm.

Giám đốc tài chính Luca Maestri cho biết Apple đã từ chối cung cấp thông tin định hướng về doanh thu cho quý cuối, "do tình hình thế giới tiếp tục không chắc chắn trong thời gian tới". "Chúng tôi ước tính tác động từ hạn chế nguồn cung sẽ lớn hơn trong quý cuối. Bất chấp thách thức này, chúng tôi nhận thấy nhu cầu cao đối với các sản phẩm của mình", ông cho biết.

Phiên An (theo CNN)