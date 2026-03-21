Amazon triển khai giao hàng trong ba giờ tại Mỹ

Amazon triển khai dịch vụ giao hàng trong 1 giờ và 3 giờ cho hơn 90.000 sản phẩm tại Mỹ, mở rộng lựa chọn giao nhanh trong bối cảnh cạnh tranh với các nhà bán lẻ lớn.

Theo thông báo ngày 17/3, các mặt hàng áp dụng bao gồm nhu yếu phẩm, đồ gia dụng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe - làm đẹp, thuốc không kê đơn, thiết bị điện tử, đồ chơi, quần áo và đồ dùng nhà cửa - tương tự danh mục tại các siêu trung tâm bán lẻ.

Dịch vụ giao trong một giờ hiện có mặt tại hàng trăm thành phố và thị trấn, gồm một phần Los Angeles, Chicago, Washington, D.C., cùng một số khu vực nhỏ hơn. Trong khi đó, giao trong 3 giờ đã phủ hơn 2.000 cộng đồng. Amazon cho biết sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ trong thời gian tới.

Một tài xế giao hàng của Amazon đang cầm một kiện hàng. Ảnh: Amazon

Xu hướng giao nhanh tăng tốc

Xu hướng giao hàng siêu tốc đang được các "ông lớn" bán lẻ đẩy mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu tiện lợi của người tiêu dùng. Walmart đã mở rộng giao hàng trong 3 giờ tới 95% hộ gia đình Mỹ, trong khi Target tăng cường năng lực giao hàng trong ngày.

Không giống nhiều đối thủ tận dụng mạng lưới cửa hàng vật lý, Amazon dựa vào hệ thống trung tâm giao hàng trong ngày (Same-Day Delivery). Mô hình này cho phép xử lý toàn bộ đơn hàng - từ lưu kho, phân loại đến giao tận tay trong cùng một cơ sở.

Cùng với đó, các thuật toán trí tuệ nhân tạo được sử dụng để dự đoán nhu cầu và tối ưu vị trí hàng tồn kho, giúp rút ngắn thời gian xử lý đơn.

Đẩy nhanh tốc độ để cạnh tranh

Amazon cho biết các tùy chọn mới sẽ giúp tăng tốc độ giao hàng trong năm nay, trong bối cảnh cạnh tranh trực tiếp với Walmart. CEO Andy Jassy từng cho biết giao hàng trong ngày là mảng tăng trưởng nhanh nhất của hãng, với số lượng đơn giao trong ngày tăng gần 70% trong năm 2025.

Doanh nghiệp cũng đang thử nghiệm dịch vụ Amazon Now giao hàng trong 30 phút tại một số khu vực, tập trung vào hàng thiết yếu và thực phẩm.

Đại diện Amazon cho biết việc mở rộng giao nhanh nhằm tận dụng năng lực vận hành và mạng lưới giao nhận để nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời gia tăng giá trị cho thành viên Prime.

Với khách hàng Prime, phí giao hàng một giờ là 9,99 USD và 3 giờ là 4,99 USD. Với khách không đăng ký Prime, mức phí lần lượt là 19,99 USD và 14,99 USD.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)