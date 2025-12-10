Amazon triển khai giao hàng siêu tốc tại Seattle và Philadelphia

MỹAmazon vừa ra mắt dịch vụ giao hàng siêu tốc Amazon Now cho các mặt hàng thiết yếu trong gia đình và thực phẩm tươi sống tại một số khu vực của Seattle và Philadelphia.

Dựa trên nhiều thập kỷ đổi mới trong dịch vụ giao hàng, Amazon đang thử nghiệm dịch vụ giao siêu tốc các mặt hàng mà khách cần gấp tại một số khu vực của Seattle và Philadelphia. Amazon Now mang hàng nghìn sản phẩm thiết yếu trong gia đình và thực phẩm tươi đến tận cửa trong khoảng 30 phút hoặc ít hơn.

Thành viên Prime được giảm phí giao hàng, bắt đầu từ 3,99 USD mỗi đơn (so với 13,99 USD đối với khách hàng không phải Prime), giúp gia tăng lợi ích và tiết kiệm từ gói thành viên. Các đơn hàng dưới 15 USD sẽ áp dụng phí giỏ hàng nhỏ 1,99 USD. Khách hàng có thể chọn mua đa dạng sản phẩm, từ sữa, trứng, rau quả tươi, kem đánh răng, mỹ phẩm, đồ ăn cho thú cưng, tã, giấy vệ sinh, điện tử, mặt hàng theo mùa, thuốc không kê đơn, khoai tây chiên, nước chấm, và nhiều mặt hàng khác.

Các mặt hàng cần thiết sẽ được giao cho khách trong vòng 30 phút hoặc ít hơn. Ảnh: Amazon

Dịch vụ Amazon Now được tích hợp trong ứng dụng và website Amazon cho các khách hàng thuộc khu vực đủ điều kiện. Người dùng tại Seattle và Philadelphia có thể kiểm tra trên ứng dụng hoặc trang chủ Amazon, tìm tùy chọn "Giao hàng 30 phút" để biết khu vực của mình có dịch vụ hay không. Khách hàng đủ điều kiện có thể duyệt hàng nghìn sản phẩm sẵn sàng giao trong vài phút, theo dõi đơn hàng và có thể "tip" cho tài xế.

Amazon vận hành các cơ sở nhỏ chuyên biệt đặt gần nơi sinh sống và làm việc của khách, giúp tối ưu hóa việc chuẩn bị đơn hàng, đảm bảo an toàn cho nhân viên, rút ngắn quãng đường di chuyển của đối tác giao hàng và tăng tốc độ giao nhận.

Thành viên Prime vẫn được hưởng nhiều lựa chọn giao hàng nhanh miễn phí khác, bao gồm giao trong ngày, giao qua đêm (miễn phí khi đạt ngưỡng vận chuyển), giao ngày hôm sau, và nhiều dịch vụ khác.

Gia Hân (Theo Amazon)