Amazon thử nghiệm xe tải điện giao hàng BrightDrop của GM

"Gã khổng lồ" thương mại điện tử tiếp tục mở rộng lựa chọn về xe điện giao hàng nhằm cắt giảm khí thải carbon.

Amazon đang tiến hành đánh giá mẫu xe tải điện BrightDrop của General Motors (GM) - một trong những tập đoàn sản xuất ôtô lớn nhất thế giới, cho thấy nỗ lực tiếp tục tìm kiếm giải pháp giảm phát thải trong hoạt động giao hàng toàn cầu.

Trong thông cáo gửi Bloomberg, Amazon xác nhận đang thử nghiệm các phương tiện này. "Chúng tôi cam kết đưa 100.000 xe giao hàng chạy điện vào vận hành trước năm 2030 và thường xuyên thử nghiệm nhiều dòng xe khác nhau, bao gồm một số lượng nhỏ BrightDrop Chevrolet trong đội xe hiện tại", phát ngôn viên Steve Kelly cho biết.

Xe tải điện BrightDrop tại Nhà máy lắp ráp CAMI của General Motors ở Ingersoll, Ontario. Ảnh: Brett Gundlock/Bloomberg

Chương trình thử nghiệm với GM còn khiêm tốn - chỉ khoảng 12 xe, theo Amazon. Đội xe của tập đoàn hiện có mặt nhiều thương hiệu lớn như Ford Motor Co., Mercedes-Benz Group AG, Stellantis NV, cùng Rivian Automotive Inc. - startup xe điện mà Amazon rót vốn lớn và đặt mua 100.000 xe giao hàng chạy điện đến năm 2030.

Dù Rivian trở thành "ngôi sao" trong chiến dịch tiếp thị bền vững, Amazon vẫn vận hành phần lớn xe chạy xăng như Ford Transit hay Ram ProMaster. Trong khi đó, Rivian đang cắt giảm nhân sự, hạ chỉ tiêu giao hàng để tập trung phát triển mẫu xe mới và đối mặt thách thức từ thuế quan cùng nguy cơ hết hạn ưu đãi thuế xe điện tại Mỹ.

Một chiếc xe tải điện Rivian giao hàng cho Amazon Prime vào ngày 4/8, tại Thornton, Colorado. Ảnh: David Zalubowski/Associated Press

Đại diện GM cho biết đã bán cho Amazon một lô nhỏ xe tải điện vào năm 2023. Đây được coi là cơ hội quan trọng để GM mở rộng quan hệ với Amazon vượt ra ngoài giai đoạn thử nghiệm. BrightDrop ra mắt năm 2021 với tham vọng cung cấp cả giải pháp phần mềm quản lý vận tải, đã gặp khó khăn và đến tháng 8/2024 được sáp nhập vào bộ phận GM Envolve. Doanh số còn hạn chế, GM chỉ bán chưa đến 1.600 chiếc trong nửa đầu năm, thậm chí phải tạm dừng sản xuất nhà máy xe tải điện vào tháng 4.

Amazon thường mua xe tải với số lượng lớn rồi cho các công ty giao hàng hợp đồng thuê lại qua đơn vị quản lý đội xe. Tập đoàn cho biết đã thử nghiệm hơn 15 mẫu xe điện và hiện có trên 31.000 xe điện đang lưu thông, trong đó hơn 24.000 xe Rivian. Các đối tác giao hàng cũng tự thuê thêm BrightDrop để sử dụng.

Như Ý (Theo Transport Topics)