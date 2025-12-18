Amazon sắp đầu tư 10 tỷ USD vào OpenAI

Amazon được cho là đang đàm phán với OpenAI, trong đó sẽ đầu tư 10 tỷ USD vào công ty đứng sau ChatGPT.

Theo CNBC, cuộc đàm phán giữa OpenAI và Amazon đang diễn ra, nhưng chưa có thỏa thuận cuối cùng. Cùng với số tiền đầu tư, Amazon sẽ cung cấp sức mạnh trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới cho đối tác thông qua Amazon Web Services. Ở chiều ngược lại, công ty của CEO Sam Altman sẽ cam kết sử dụng chip AI Trainium của hãng thương mại điện tử, cạnh tranh với chip của Nvidia và Google.

Nếu thành công, công ty sẽ được định giá trên 500 tỷ USD, theo Bloomberg. Trong khi đó, một nguồn tin nói với The Information rằng khoản đầu tư này sẽ "mở đường" cho các "vòng gọi vốn rộng hơn" với đối tác khác trong tương lai.

Amazon và OpenAI chưa đưa ra bình luận.

Minh họa Amazon hợp tác OpenAI. Ảnh: ChatGPT

Theo Guardian, Amazon đang cam kết chi tới 1.400 tỷ USD cho điện toán, gồm chip và máy chủ cung cấp sức mạnh cho ChatGPT trong 8 năm tới - con số vượt xa doanh thu hàng năm vốn chỉ ở mức 13 tỷ USD. Thời gian qua, OpenAI vẫn ở tình trạng thua lỗ.

Thông tin về thỏa thuận xuất hiện vài tháng sau khi OpenAI hoàn tất quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh doanh vì lợi nhuận, qua đó giúp công ty có thể ký kết đầu tư với các đối tác khác. Trước đó, nguồn tiền của startup này đến từ Microsoft, một trong những nhà đầu tư ban đầu, hiện nắm 27% cổ phần.

OpenAI hiện nhận nguồn tiền lớn từ nhiều đối tác. Trước đó, vào tháng 9, thông báo kế hoạch đầu tư 100 tỷ USD vào công ty này theo thỏa thuận xây trung tâm dữ liệu khổng lồ để đào tạo, vận hành mô hình trí tuệ nhân tạo.

Ở chiều ngược lại, OpenAI đã đầu tư 350 triệu USD vào CoreWeave, chủ yếu mua chip từ Nvidia. Vào tháng 10, công ty tiếp tục ký một thỏa thuận mua 10% cổ phần của AMD và cam kết sử dụng GPU AI của hãng này, đồng thời ký một thỏa thuận sử dụng chip khác với Broadcom trong cùng tháng. Tháng trước, OpenAI tiếp tục ký thỏa thuận điện toán đám mây trị giá 38 tỷ USD với Amazon.

Trong khi đó, Amazon cũng vừa công bố chip AI Trainium đầu tháng này, đồng thời phác thảo kế hoạch phát triển thế hệ tiếp theo nhằm tăng sức mạnh điện toán đám mây cho Amazon Web Services. Hãng thương mại điện tử Mỹ đang tìm cách đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo, khi trước đó đã đổ 8 tỷ USD cho Anthropic, một trong những đối thủ của OpenAI.

Theo Reuters, OpenAI đang xem xét IPO, động thái có thể định giá doanh nghiệp lên tới 1.000 tỷ USD. Hôm 15/12, công ty thông báo đã thuê cựu Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne đảm nhiệm vị trí quan hệ với các chính phủ trên toàn thế giới, cũng như làm trung gian cho các dự án trí tuệ nhân tạo cấp quốc gia.

Bảo Lâm (theo TechCrunch, Guardian, CNBC)