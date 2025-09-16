Amazon rót vốn vào startup giao hàng Rappi

Mỹ"Gã khổng lồ" thương mại điện tử Amazon mua tối đa 12% cổ phần Rappi nếu đạt các mốc nhất định theo thỏa thuận.

Amazon.com Inc. vừa đầu tư vào Rappi Inc. - công ty giao hàng của Colombia, mở ra mối quan hệ hợp tác chiến lược kết hợp hạ tầng bán lẻ và công nghệ của tập đoàn Mỹ với một trong những doanh nghiệp giao hàng chặng cuối nổi tiếng nhất khu vực Mỹ Latinh.

Thỏa thuận này được đánh giá sẽ giúp Amazon tiếp cận mạng lưới logistics rộng khắp của Rappi, từ đó tăng sức cạnh tranh với đối thủ lớn MercadoLibre Inc. Trong khi đó, Rappi nhận được sự hậu thuẫn từ nhà bán lẻ trực tuyến số một Bắc Mỹ, đồng thời có cơ hội khai thác hệ thống logistics và nền tảng điện toán đám mây của Amazon.

Khoản đầu tư ban đầu trị giá 25 triệu USD dưới dạng trái phiếu chuyển đổi, theo nguồn tin am hiểu giao dịch. Dù giá trị nhỏ so với quy mô Amazon, thỏa thuận cho phép tập đoàn có trụ sở tại Seattle được mua tới 12% cổ phần của Rappi thông qua chứng quyền nếu các mục tiêu đặt ra được đáp ứng. Các điều khoản có thể thay đổi, nguồn tin cho biết. Đại diện Amazon và Rappi từ chối bình luận.

Một nhân viên giao hàng đang mang túi Rappi ở Thành phố Mexico. Ảnh: Mayolo Lopez Gutierrez/Bloomberg

Những năm gần đây, Amazon thường sử dụng chứng quyền để đầu tư trực tiếp vào các đối tác như hãng hàng không, nhà phân phối thực phẩm và nhà sản xuất điện tử nhằm hưởng lợi từ sự tăng trưởng khi các đối tác được chính hoạt động kinh doanh của Amazon thúc đẩy.

Ra đời năm 2015, Rappi nhanh chóng phủ sóng từ Mexico tới Chile với dịch vụ "Turbo" - cam kết giao mọi mặt hàng từ rượu vang tới kem đánh răng trong chưa đầy 10 phút. Ngoài mảng giao đồ ăn, Rappi còn mở rộng sang lĩnh vực tài chính với ví điện tử, thẻ tín dụng và tài khoản tiết kiệm được cấp phép tại nhiều quốc gia, trong đó có Colombia.

Công ty hiện nhận vốn từ nhiều nhà đầu tư lớn như SoftBank Group Corp, Sequoia Capital và T. Rowe Price. Năm ngoái, CEO kiêm đồng sáng lập Simon Borrero tiết lộ Rappi dự kiến phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Initial Public Offering – IPO) vào năm 2025, nhiều khả năng tại New York. Tháng trước, Bloomberg đưa tin Rappi đã vay thành công 100 triệu USD từ Banco Santander và Kirkoswald Capital Partners.

Khoản đầu tư mới của Amazon nối tiếp những hợp tác thương mại sẵn có với Rappi. Startup Colombia hiện là khách hàng của Amazon Web Services. Riêng tại Mexico, Amazon đang cung cấp cho thành viên Prime một năm giao hàng miễn phí qua Rappi.

Amazon.com Inc. xếp hạng số một trong danh sách 100 công ty hậu cần lớn nhất Bắc Mỹ của Transport Topics, số 15 trong danh sách TT100 về các hãng vận tải tư nhân lớn nhất và số một trong danh sách 50 công ty vận tải hàng hóa toàn cầu hàng đầu.

Hải My (Theo Transport Topics)