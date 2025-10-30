Amazon ra mắt ba hệ thống công nghệ giúp tăng tốc giao hàng

Gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon giới thiệu hệ thống robot nhiều tay, mô hình AI tự vận hành và kính thông minh cho tài xế, nhằm tối ưu năng suất và rút ngắn thời gian giao hàng.

Theo đại diện Amazon, đây là bước tiếp nối các cải tiến công nghệ trong năm nay như robot tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng, hệ thống dự báo nhu cầu và bản đồ giao hàng chính xác hơn.

Một tài xế giao hàng đang cầm một gói hàng trong khi đeo kính thông minh của Amazon. Ảnh: Amazon

Hệ thống robot Blue Jay

Blue Jay là hệ thống phối hợp nhiều cánh tay robot có khả năng thực hiện đồng thời các thao tác như chọn, sắp xếp và gom hàng. Nhờ đó, nhân viên giảm được các thao tác cúi, với hoặc nâng nhấc lặp đi lặp lại.

Hệ thống này tích hợp ba trạm robot riêng lẻ trước đây thành một không gian làm việc duy nhất, giúp tiết kiệm diện tích kho. Chỉ trong hơn một năm - nhanh hơn đáng kể so với ba năm phát triển của các robot trước như Robin, Cardinal hay Sparrow, Blue Jay đã hoàn thiện từ ý tưởng đến sản xuất nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Amazon cho biết, công nghệ "twin kỹ thuật số" (mô phỏng ảo) giúp kỹ sư thử nghiệm hàng chục nguyên mẫu trong thời gian ngắn. Hiện Blue Jay được thử nghiệm tại một cơ sở ở South Carolina, có thể xử lý khoảng 75% lượng hàng lưu trữ. Trong tương lai, hệ thống này sẽ đóng vai trò quan trọng tại các trung tâm giao hàng trong ngày.

Project Eluna - mô hình AI tự vận hành

Project Eluna là mô hình trí tuệ nhân tạo "tác nhân" (agentic AI) hỗ trợ các nhà quản lý vận hành ra quyết định chính xác, duy trì quy trình hoàn thiện đơn hàng thông suốt.

Amazon mô tả Eluna như một "đồng đội ảo", có khả năng tự phân tích các tình huống vận hành phức tạp và đề xuất hành động phù hợp. Hệ thống sử dụng dữ liệu lịch sử và thời gian thực để dự đoán rủi ro trong hoạt động kho và đưa ra khuyến nghị cho quản lý.

"Các nhà điều hành có thể hỏi 'nên điều phối nhân sự thế nào để tránh tắc nghẽn?' và nhận được gợi ý cụ thể dựa trên dữ liệu", Amazon giải thích. "Mục tiêu là chuyển từ xử lý sự cố sang chủ động dự báo".

Project Eluna sẽ được thử nghiệm tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng ở bang Tennessee, Mỹ trong mùa cao điểm cuối năm, tập trung tối ưu quy trình phân loại. Về lâu dài, hệ thống còn hỗ trợ các biện pháp an toàn như sắp xếp ca làm việc hợp lý để giảm chấn thương và cải thiện lịch bảo trì thiết bị.

Kính thông minh cho tài xế giao hàng

Amazon cũng đang phát triển kính thông minh giúp tài xế tập trung hơn vào môi trường xung quanh, nhận biết rủi ro và điều hướng hiệu quả tới địa chỉ giao hàng.

Kính hiển thị chỉ dẫn và điều hướng theo thời gian thực, giúp tài xế rảnh tay thay vì phải liên tục nhìn điện thoại. Thiết bị hỗ trợ xác định vị trí, quét mã gói hàng và hướng dẫn chi tiết đường đi, đặc biệt hữu ích khi giao tại khu dân cư hoặc chung cư phức tạp.

Hàng trăm tài xế đã thử nghiệm phiên bản đầu tiên của kính, góp ý để hoàn thiện sản phẩm. Amazon cho biết, các thế hệ tiếp theo có thể nhận diện lỗi giao hàng (ví dụ đặt nhầm địa chỉ), phát hiện vật cản trong điều kiện thiếu sáng, điều chỉnh ống kính tự động hoặc cảnh báo khi có vật nuôi trong sân.

Ba hệ thống mới cho thấy tham vọng của Amazon trong việc tự động hóa toàn diện chuỗi giao nhận, từ nhà kho đến bước cuối cùng giao hàng, nhằm nâng cao tốc độ, độ chính xác và trải nghiệm người dùng.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)